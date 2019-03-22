日本人指名必吃「小上海林師傅小籠湯包」民生社區傳承50年美味！

2019-03-22 08:00 周花花，甲飽沒 文、圖／周花花



小籠包雖然傳統台菜，卻是很能代表台灣的美食，每個人心中都有一間自己愛的小籠包店，而這家《小上海林師傅小籠湯包》卻是從日本朋友口中推薦而得的名單，感覺特別新鮮。隱身民生社區內，主打湯包、蒸餃、包子粽子、牛肉麵、油豆腐細粉等特色上海菜，平價不貴選擇又多，也是松山區上班族很喜歡的餐館！

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小上海林師傅小籠湯包

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：台北平價小籠湯包推薦，松山區民生社區人氣排隊美食

店址位在民生東路四段，敦化北路、光復北路之間，從捷運中山國中站、松山機場站出口出來都要走一段，搭公車至「公教住宅」較為方便，一下車走幾步就到了，或是能開車、騎車來最好。

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台灣名為「小上海」的餐廳實在太多，同樣賣小籠湯包的有就好幾家，還有鹹酥雞、火鍋等，通通是「小上海」開頭，搜尋時打全名《小上海林師傅小籠湯包》才不會找錯

原本似乎叫「蔡師傅」，現在改為「林師傅」，原來是「林師傅」傳承至「蔡師傅」的手藝，將50年的美味延續下去。

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午餐、晚餐尖峰時段，生意非常好；我們平日中午來，還得跟人併桌才有位子。但約莫午休時間結束一點半後，人潮明顯少很多，大家可以早點來、要不就晚一點，舒適度高一些。

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《小上海林師傅小籠湯包》菜單如下

以民生社區來說，價位平價不貴，若放大到整個台北上海菜市場，也是好入手的價格，小籠湯包、菜肉蒸餃、花素蒸餃、豆沙包、八寶甜飯、紅豆鬆糕、潮州肉粽、牛肉麵、排骨麵、油豆腐細粉、鮮蝦餛飩、原盅雞湯等。幾乎所能想到的平民上海菜都在menu裡頭，菜色強到讓人不知該從何選起，每樣都蠻想試試的。

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小菜、茶飲、薑絲，擺在自助區，有需要請自行拿取。

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醬料則在桌子下的小抽屜裡，併桌時需要相互傳遞一下，來場餐桌上的敦親睦鄰。

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小籠湯包—140元

瞧這皺摺就知道是手工包的，薄薄皮兒可看見，底頭含著飽滿湯汁，吃的時候請拿湯匙。

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蒸的時間恰到好處，並沒有因為客人多而未熟或過軟，豬肉餡有著自然清甜，油感不會太重，是我喜歡的風味，連吃幾顆也不膩。確實有水準以上的演出，推薦給跟我一樣，不喜歡肉味太重的人。

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排骨麵—140元

Google評論上許多網友推薦，來《小上海林師傅小籠湯包》一定要吃排骨麵，而初訪的我也就跟著點了，排骨炸得不會太乾、嫩度不錯，炸粉上的黑胡椒香氣討喜，能再提升豬肉甜感。白麵條調味就較為清淡些，最後自己加了白醋和辣油，覺得味道似乎有便得豐富些，或許是因為抱著過高期待，所以不覺得有驚為天人的美味，整體偏向樸實風味。

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原盅雞湯—140元

單看價格會覺得貴了點，但這雞湯可真是好喝，濃郁湯頭好滋味，喝進滿滿營養，膠質含量挺高的，在雙唇留下迷人的「黏」，雞肉選得相當好，皮Ｑ肉彈牙，即使價錢高了些，偶爾喝喝補身子還行！

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炸銀絲卷—45元

同行友人「Banbi」是銀絲卷控，每看每點、閱「卷」無數，外皮炸得金黃香酥，脆度不錯、油也有瀝乾，只是一人吃一塊已達飽足極限，沒有附煉乳之類的沾醬，建議人多再點，才不會太膩。

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豆沙包—60元

一份兩個，不能單點有點可惜，包子皮有著老麵香氣，勁道十足，吃得出師傅真功夫，豆沙餡對我來說甜度稍高，但上海點心大多如此，擺飯後當甜點，配熱茶剛剛好。

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《小上海林師傅小籠湯包》的手藝確實不錯，個人推薦小籠湯包、原盅雞湯，價位也比同類型小籠包店便宜一點，若是來到松山區、民生社區一帶，想找間平價好吃的館子，可以考慮《小上海林師傅小籠湯包》。

小上海林師傅小籠湯包

地址：台北市松山區民生東路四段62號

電話：02 2718 5783

營業時間：週一-週日10:30-14:30、16:30-21:00

官網

文章來源：周花花，甲飽沒 https://tenjo.tw/xiaoshanghai/ FB：周花花，甲飽沒 https://www.facebook.com/tenjochou/

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