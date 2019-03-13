蛋餅界的小霸王！板橋田仔蛋餅店 超厚實「特製蛋餅」還有紅茶免費喝

「田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店」去年一看到報導就覺得非來不可，但因為地理位置靠近樹林，總是一拖再拖！這次返鄉過年時，看到除夕到初五都有營業，趕快揪阿母和好姊妹衝一波！

初四10點多到，沒想到號碼牌已經拿到70幾號，而且老闆還說要等一個鐘頭，會不會太誇張了！看到很多熟門熟路的客人來外帶，早都知道先電話訂餐，只有我們第一次來傻傻不懂門路！好險這裡有免費的紅茶可以邊喝邊等，否則差點要去隔壁的85度Ｃ喝咖啡！

「特製蛋餅」以手桿餅皮加入九層塔、荷包、雙蛋和起司層層堆疊的厚實感，美味與口感兼具，堪稱「蛋餅界的小霸王」！一份賣＄55元卻還有紅茶免費喝，CP值真的頗高，好希望我家附近也來開一間喔！

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看到沒？台子上有小公告，＄35元同價位蛋餅任選３個還特價＄100元吔！我覺得更難得的是，雖然店家生意很好，可是老闆的服務態度卻很親切喔！

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紅茶完全免費但也不青菜，熱熱的口感、微甜順口。外帶可以自備保溫瓶，甚至看到有客人帶茶壺裝啊！

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「田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店」菜單

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特製蛋餅＄55

所有蛋餅都有加入九層塔，特製蛋餅分素的和葷的，2種都有雙蛋加荷包，差別在素的加雙起司而葷的是加起司和火腿。

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特製蛋餅（素）以九層塔、荷包、雙蛋和雙起司製作而成，雙起司爆漿式的口感加上九層塔的香氣，刷上店家特製醬完全加分！那種層層堆疊包覆的厚實工法不但飽足感十足，還會讓人誤以為在吃潤餅捲！現場看到餅皮是手工現桿的，口感真的比一般吃到的還Ｑ彈喔！

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特製蛋餅（葷）多了火腿片，鹹度會比較明顯！如果怕太鹹，可以請老闆醬少加一點！

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素的「特製蛋餅」真的會令人懷念，下次有機會一定要再來吃！

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田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店

地址：新北市板橋區金門街224號（近板橋溪洲國小）

電話：0953-258-555（可電話訂餐或➕LINE訂餐：0953258555）

營業時間：週一 - 週五 06：00 - 10：30

週六 06:30 - 12：00（公休日：週日)

Facebook：田仔蛋餅店-板橋區溪洲總店

文章來源：Cheer食在愛享像*C h e e r✴I m a g E*

FB：Cheer食在愛享像

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