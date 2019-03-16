大稻埕６家質感小店推薦！巴洛克老宅也太美

蘊藏人文歷史情懷的大稻埕正不斷進化中，蛻變後的樣貌值得一訪再訪。

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★Perfect Places-玩美世界

延續母公司巴清丹旗下美甲、美體事業的「玩美」概念，由集團老闆黃霈麒與藝人羅巧倫攜手開設的「玩美世界」同樣以美學為出發點設計，從1樓結合花藝的金屬質感吧檯、延伸至2樓融入老物件的巴洛克老宅空間，整體氛圍皆瀰漫著美感氣息，白天夜晚各有風情。不僅空間用心打造，對於美食也相當有研究的霈麒，特別邀來手藝精湛的主廚設計菜單，以台灣在地食材結合西式料理手法，呈現多道美味料理，如老饕伊比利豬、麻油雞松露燉飯，中西融合的絕妙滋味令人讚不絕口。

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麻油雞松露燉飯420元／混搭東西方味覺強烈的麻油、松露，以麻油煎香的雞肉香氣逼人，搭配松露燉飯，帶來味蕾撞擊的美妙感受。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區南京西路251號

電話：（02）2558-1555

營業時間：11：00～00：00

公休：無





★Urban Project

在韓國念書、工作長達8年的Daisy，將當地頗為盛行的「洗衣店結合咖啡店」概念帶回台灣，把原先預計作為Airbnb附設吧的1樓空間，打造成結合洗衣服務的時尚咖啡店，不論是樓上住客或單純使用洗衣服務的客人，等待洗衣的空檔再也不無聊！店內空間採光明亮，純白色系結合溫潤木頭質感散發出清新舒服的氣息，座位區與洗衣室則以木頭隔板巧妙區隔；餐點部分，除了咖啡飲品，主要提供三明治、貝果等輕食，另有每日限量供應的甜點，如水果派、起司派，也很受歡迎。

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蜂蜜莓果140元（前）／以藍莓貝果抹優格酸奶醬為底，放上新鮮水果、淋上蜂蜜醬、肉桂粉，造型盤飾小巧可愛。酪梨火腿起司150元（後）／使用墨西哥三明治麵包，依序堆疊火腿、起司、酪梨與藍莓，口感清爽。小白拿鐵110元（右）／澳洲風行的咖啡，口味比拿鐵再濃一些。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街二段149巷10號

電話：（02）2586-6638

營業時間：10：30～19：00；日11：00～18：00

公休：一





★古一小舍

易修、嘉航是從高中玩樂團結識的好友，10年前從台南北上追尋夢想，直到幾個月前2人決定攜手開設小餐館，以自己愛吃的咖哩飯、鍋燒意麵為出發點，佐上台南人古意的靈魂調味，結合手沖咖啡，極具個性的古一小舍於是誕生。「味道對了才敢端出來！」為了做出心目中最對味的咖哩，2人自磨自炒香料、反覆測試無數次才成功；鍋燒麵的麵條也費心選自茄萣麵廠，並霸氣放入櫻花蝦等多種配料，令人驚喜。

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香料雞腿咖哩200元（前）／以印度咖哩的靈魂出發，放入15種香料炒製而成，再融入法式料理手法收汁，創造出比例適中的濃稠度與口味。古一意麵120元（後）／台南招牌意麵，由於發現許多人不喜歡剝蝦，於是改以櫻花蝦取代，並放入米血、肉片、牛蒡絲、天婦羅、花枝丸、蛋等豐富配料，最後再以龍鬚菜做造型點綴。品乳茶120元（左）／趣味諧音表現添加少量牛奶的特色，香醇順口。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區環河北路一段113號

電話：（02）2555-6011

營業時間：12：00～21：00（LO20：00）

公休：無（詳見FB粉絲專頁）





★麵屋山茶 SanCha

坐落於迪化街後巷的麵屋山茶，以一股沉靜氣息隱身於青藝埕之中，店內招牌特色是以茶香入菜的創意餐點，不僅推出阿里山茶香雞湯拉麵，叉燒飯、茶泡飯也成為茶香系列之作。喜歡大玩創意料理的店主人，更結合迪化街南、北貨，推出融入XO醬、蝦米等海味的系列餐點，也很受歡迎。若想嚐鮮，名古屋手羽先唐揚、假日限定的暮海拉麵皆不可錯過，幸運的話還有機會吃到依季節醃漬的私房菜！

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阿里山茶香雞湯拉麵（附溏心蛋）220元（前）／以土雞熬製3、4個小時而成的雞白湯為底，再融入阿里山茶香，成為店內招牌特色；另放上低溫烹調處理的雞肉，與黑豆、水菜、櫻桃蘿蔔、糖心蛋等配菜。名古屋手羽先唐揚（3隻）80元（後）／將炸過的雞翅抹上醬油味噌醬再炙燒，工序繁複，鹹香氣息令人吮指回味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區民生西路362巷15號（青藝埕）

電話：（02）2556-0160

營業時間：11：30～14：00、18：00～21：00

公休：一二





★滋養製菓

開店至今超過60年歷史的滋養製菓，從早期的雜貨舖、蛋糕麵包店，在第三代接手後正式轉型為日式和菓子專賣，極為費工講究的內餡作法與精緻包裝，使其漸漸打出名號，成為大稻埕的人氣伴手禮店。店內除了元老商品銅鑼燒，改良作法的鳳梨酥、最中餅都很受歡迎；最近，期間限定推出的草莓大福更是明星商品，以2、3種糯米製成的麻糬包覆萬丹紅豆、大湖草莓，驚豔口感就連日本觀光客也愛。

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草莓大福65元（前）／季節限定商品，精心挑選台灣在地農產品，選用台東糯米製成麻糬，軟Q爽口，內餡則以萬丹紅豆搭配乾淨的礁溪水質熬煮而成，最後放上大湖偏酸的香水草莓，以中和內餡甜度，絕妙口感一推出就熱賣。鳳梨酥禮盒265元（後）／5入／店家精心研發的改良版鳳梨酥，採洋菓子做法，以金鑽鳳梨、冬瓜與土鳳梨製成內餡，餅乾另裏上白巧克力以確保口感。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區迪化街一段247號

電話：（02）2553-9553

營業時間：09：00～19：00

公休：無





★OrigInn Space

進駐老屋的OrigInn Space，是一家結合旅宿與選物店的空間，整體氛圍以家的概念為出發點，在適當保留、修復老屋元素之餘，融入黑膠、老物件傳遞溫潤氣息。1樓除了咖啡吧，另提供老北歐瓷器、台灣設計品牌與瑞典陶藝器等選物；2、3樓則是旅宿空間，每個房間皆依不同格局、採光，搭配不同的傢飾，同時依客人特性擺放推薦的黑膠唱盤與書本，希望入住的旅人皆能放慢步調、暫離繁忙生活。

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圖片提供／OrigInn Space 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市大同區南京西路247號

電話：（02）2558-8843

營業時間：11：00～19：00（詳見FB粉絲專頁）

公休：詳見FB粉絲專頁





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