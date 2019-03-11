必點月見富士山、海老吉月餅！ 三重網紅打卡美食店「五円·ご緣」飯糰、布丁是熱門！

愛吃飯糰的我，發現三重新開一間網美打卡店！「五円·ご緣」以提供午餐、晚餐、飲料和咖啡為主的店，其中吸引我的就是飯糰簡餐和布丁。五円·ご緣意謂有緣（台語），店面位在三重巷弄，旁邊有公園，地點距離三重國小站較近。

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五円·ご緣不僅是餐點擺盤吸引網紅打卡，店內還有一小角落專為喜歡拍照打卡的人設立。

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一走進店內就有親切老闆娘的問候，而且老闆娘長的好漂亮。靠窗座位有美好日光及舒適沙發座椅，位置寬敞舒服。

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刷白的牆面加上幾盆綠景裝飾完全就是台北咖啡館的環境。

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五円·ご緣菜單價目表

營業時間為午餐、下午茶和晚餐，菜單提供飯糰簡餐、茶漬飯、布丁甜點和飲料，是一間可以吃飽也能當下午茶的店。

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月見富士山 $260

以定食方式呈現，有附四樣小菜和一碗湯品。

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爽口的醃漬蘿蔔、海帶芽、胡麻醬豆腐和半熟蛋是搭配的小菜。

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月見富士山的白飯就像一座富士山一樣，最上面是一顆生蛋黃，造型就像日本富士山，旁邊有日式肉燥。

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劃開山頂的蛋黃，緩緩流下來的蛋汁拌入香甜米飯之中，吃起來口感滑嫩，再加上鹹甜的日式肉燥，讓口感增添了不少的變化，好吃，但如果是胃口較大的人，可能會覺得份量較少。

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海老吉月餅 $260

這份定食有有醬汁炸蝦、蔬菜可麗餅、招牌飯糰和四樣小菜。

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柚子醬蓮藕，脆口甜蜜，其他小菜則和上一份定食一樣。

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飯糰模樣可愛討喜，米粒軟硬適中，吃起來粒粒分明的口感我喜歡，而且味道香香的，酥炸後的蔬菜可麗餅不油膩，外酥內鬆軟，中間夾著美乃滋增加風味。

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旁邊是醬汁炸蝦，兩糰胖胖的飯糰真是可愛，味道也很喜歡。

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另外點了一份很可愛的布丁，不僅外觀可愛，他連名字都很可愛。

你才布丁，你全家都布丁(口味依當日限定) $120

當天口味有巧克力和抹茶，我點了抹茶口味，上面還有一顆紅通通草莓，布丁豪邁撒上抹茶粉，旁邊還有抹茶鮮奶油，不甜不膩，布丁的口感和以往吃的不太一樣，他很軟，很會晃，味道還不錯，搭配飲料還有優惠。

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五円·ご緣食話食說

在三重少見的網美打卡店，環境舒適，菜單上寫著請保持輕聲細語，低消150元（小朋友佔座位也要低消），這對於想要安靜用餐的人來說是很棒的消費規定，餐點及飲品價格雖然不低，但用餐餐點及品質舒適，部分座位還有插座可使用，很適合筆電族或是想安靜看書的人前往喔！

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五円·ご緣

地址：新北市三重區正義北路314巷27號

捷運：三重國小佔

電話：02 2989 2525

營業時間：下午12:00 – 下午8:00（週四休息）

食記：五円·ご緣，飯糰定食抹茶布丁推薦

粉絲團：五円·ご緣

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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