新幹線送餐超吸引人！三重「一条通」日料美食 握壽司、生魚片食材樣樣新鮮

三重正義北路開了一間日本料理「一条通三重門市」，菜單提供握壽司、生魚片、丼飯及炸物，不像常見的迴轉壽司，這裡是有趣的日本新幹線送餐方式，餐點現點現做，想吃什麼就自己用桌上的PAD點餐。

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在租金不低的正義北路，新鮮是吸引消費者的主因，但細水長流比較重要，期待菜單都能推出新餐點。

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兩條長形座位區，部分座位是沙發椅，用餐很舒適，以餐廳來說，座位數不多，建議前往用餐要訂位。

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門口的右邊有洗手台，吃壽司前記得洗手。

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一進門由服務人員安排座位，接著到座位解說消費方式，每桌都有一台點餐PAD，服務人員也會說明點餐注意事項，餐點都有照片可參考，桌上也有提供薑片、茶包、醬油及芥末。（初訪覺得桌上應該放個小垃圾桶或紙巾）

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PAD使用簡單，把自己想吃的餐點選好就可以確定餐點，接著等待新幹線送餐。

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一条通菜單

提供握壽司、炸物、丼飯、手卷、刺身等等，比較起其他日本料理，這裡的品項其實不多。

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餐點皆現點現做，沒多久就看到新幹線送到座位前。

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PAD也能看到自己點餐紀錄，餐點送完還會以勾勾符號表示，我覺得這點很不錯呢～

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來訪這天很冷，加上是下午茶時間，我沒有太大的胃口，只點了幾盤先嚐鮮，目前新開幕消費滿三百還送折抵五十的招待券(下次用)。

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炸蝦親子卷 $80

單看外型覺得很有吸引力，不過期待炸蝦就會失望，除了蝦子小隻之外，幾乎都是炸粉，飯粒也鬆散。

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燒炙鮭魚肚、蟹膏手卷、紫蘇花枝、炙燒午仔魚

先上桌的四盤有握壽司及手卷，食材新鮮，米飯也好吃。

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湯霜鮪魚、鮭魚蔥花、鮭魚子軍艦、鮪魚蔥花

這幾樣也都新鮮，尤其是海苔類的壽司都是我平常就很愛吃的~推薦來這必點。

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平常正餐不會點這麼少樣，初訪嘗鮮覺得不錯，但會覺得品項有點少，握壽司40元起，但也比較小，胃口大的人可能要吃好幾盤，用餐過程中看到許多家長帶小朋友來吃，新幹線送餐相當吸引小朋友，我也覺得挺有趣的，重點是食材新鮮。

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一条通三重門市

地址：新北市三重區正義北路91號一樓

電話：02 8985 1595

營業時間：11:00–21:30

食記：三重美食一条通握壽司、生魚片、炸物和丼飯

粉絲團：一条通三重門市

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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