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吳德榮：微弱鋒面過後 下周三、四將熱到30度

特色早餐藏在隱密巷弄裡　三重可愛彩色手工蛋餅「小心頭 我桿蛋餅」

2019-03-15 08:00udn走跳美食

文、圖／陳小可

。在捷運三和國中站附近新開了一間手工蛋餅店，除了手工蛋餅吸引人，最特別的就是這間早餐有彩色蛋餅皮，共有五種顏色的手工蛋餅分別為豆乳、艾草、咖哩薑黃、紅麴、竹炭，綠色、紅色、黃色和黑色的蛋餅，很不一樣的早餐店！

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溫馨的燈光、可愛的佈置加上店內牆上大片黑板吸睛，這是三重少見的早餐店風格，我喜歡呢！

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空間雖然不大，但座位不會擁擠，不過開放式廚房會有些許油煙味。

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小心頭 我桿蛋餅菜單價目表

店名可愛的早餐店，連菜單都蠻有特色的。先選蛋餅內餡的料，再選餅皮顏色口味，還可以另外加料。五色蛋餅皮有懷特(豆乳)、格林(艾草)、耶羅(咖哩薑黃)、瑞德(紅麴)、布萊克(竹炭)，是英文翻譯成中文的方式取名。

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紅茶 $20、紅茶豆乳 $30

紅茶少糖，尾韻有淡淡的茶香，不會苦澀。紅茶加上豆漿，能喝到較濃的豆漿味。

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就是蛋餅 $30+起司手牽手 $10

蛋餅皮選了布萊克(竹炭)，另外加了起司變成起司蛋餅，餅皮有部分微焦了，還好沒有焦味。

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點餐時，店員會問要不要加辣，愛吃辣必加。粉絲團介紹這裡的辣椒是店家自己炒的，味道很香，喜歡的人也可以買整罐的！

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加料的起司不多，但不會膩口，餅皮厚度適中，吃起來酥脆，沾著店家自製辣椒更是好吃。

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神秘海底雞 $45 瑞德(紅麴)

餐名雖然有雞，不過海底雞指的是”鮪魚“。

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加了洋蔥、番茄的鮪魚內餡，是許多早餐店常見的組合，裡面的鮪魚吃起來冰冰的，如果是熱的就好了。

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另一份蛋餅皮是格林(艾草)，在店家粉絲團看到的照片是明顯的艾草綠色，但這天吃到的是一般顏色，店家說艾草加的比較少，比較起來，真的很像一般蛋餅皮的顏色。

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拳王打拋豬 $55 格林(艾草)

打拋豬的味道很不錯，微微的辣，只是我這份的料不多，較多都是蛋的味道。

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一口氣點了三種蛋餅，對於胃口比較大的人可能要吃兩份才會飽。

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以傳統小吃較多的三重，難得一見的可愛早餐店，賣著有特色的手工蛋餅，有機會要再來試試看咖哩風味的咖哩薑黃餅皮。

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小心頭 我桿蛋餅

地址：新北市三重區三和路四段300巷4號

捷運：三和國中捷運站1號出口

電話：02-2286-2100

營業時間：06:00~14:00(平日) 、08:00~17:00(假日)

食記：三重早餐推薦 小心頭 我桿蛋餅，手工彩色蛋餅

粉絲團：小心頭 我桿蛋餅

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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蛋餅早餐咖哩小吃三重美食

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