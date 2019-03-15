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台北宵夜推薦！夜貓子也要排隊的市民大道美食《牛肉麵．雞湯》

2019-03-15 21:02udn走跳美食

文、圖／陳小可

在台北市民大道有間提供牛肉麵和雞湯的麵店，店名就叫《牛肉麵．雞湯》，營業時間從晚餐到凌晨，滿足許多夜貓子吃宵夜的選擇。

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位在市民大道的《牛肉麵．雞湯》是台北有名的宵夜，晚上11點多還要排隊候位。

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店內用餐座位不算多，入內由店員指定用餐位置，人多會需要併桌。

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《牛肉麵．雞湯》菜單價目表

菜單清楚標示著牛肉麵口味及麵條需要的口感，牛肉麵以紅燒口味為主，其他麵類感覺也很好吃，必點的還有雞湯！雞湯選擇超多，每種都好想喝啊！

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桌上介紹牛肉麵的好吃秘方，可是這天的牛辣油都被用完沒有補。

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牛辣油被用完了，桌上還有辣紅油和酸菜，雞湯也有專用的湯匙。

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眷村炸醬麵 $65(小)

厚實有寬度的刀切麵條，肉醬香、豆干多，底下的湯汁稀釋了醬汁的鹹度，加上小黃瓜的清爽開胃，剛剛好的味道，剛剛好的美味。

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小菜 豆皮 $20、米血糕 $20

滷透的溼豆皮入味，米血糕軟Q好吃，推薦。

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剝皮辣椒雞湯 $130

雞湯使用燉盅裝盛，有古早味的外觀。一碗要價百元以上的雞湯，一定有其魅力。

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濃厚的雞湯像燉了數十小時，所有精華都在這一碗了！回甘鮮甜的雞湯，喝了一口就愛上這口感，豐富的油脂滑順不油膩，重點是，裡面的雞肉還很嫩，好吃又好喝，剝皮辣椒也好好吃！讓我也期待其他口味的雞湯了！

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紅燒半筋半肉麵 $200(小碗)

菜單上還有賣半碗的份量，好特別！一碗要$200的牛肉麵還真不便宜，這牛肉一定很厲害。

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同樣選了平常就喜歡的刀切麵條，有點厚度，咀嚼中還能感受到麵條夾著牛肉湯汁的鮮甜。

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大塊有厚度的牛肉，軟嫩入味，紅燒湯頭的牛肉好香，這牛肉我喜歡，不會柴！就是可以了～看似清澈的紅燒湯頭，是醇厚的風味，加了辣油又不同的滋味，聽說加牛辣油更好喝。

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宵夜吃牛肉麵喝雞湯似乎有點過份！（熱量破表）除了凌晨宵夜時間，想吃這間牛肉麵雞湯也可選在晚餐時間來訪，初訪品嘗了雞湯、牛肉麵和兩樣小菜都有很棒的印象，難怪晚上宵夜時間來大排隊，真有其道理呢！

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牛肉麵．雞湯

地址：台北市松山區市民大道四段85號

捷運：忠孝復興站

電話：02 2778 7776

營業時間：晚上18:00–凌晨04:00

食記：台北宵夜推薦，營業到凌晨的牛肉麵雞湯

粉絲團：牛肉麵．雞湯

菜單、營業時間等資訊僅供參考

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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