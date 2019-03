享受充裕日光! 陽明山美食推薦 莊園式咖啡下午茶「THE CAFE’ BY 想 陽明山」

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

想到陽明山吃美食喝咖啡多了一間新推薦,新開幕餐廳「The cafe’ by 想 陽明山」位於陽明山美軍宿舍群,距離台北車程約20分鐘,餐廳有停車場,菜單提供多項異國料理,早午餐輕食、義大利麵、沙拉、牛排、個人鍋物、鬆餅、下午茶甜點、冰沙、調酒及咖啡。The cafe’ by 想 陽明山是一間具備咖啡及美食餐點的餐廳,以後到陽明山賞花也能有新選擇了!(想 陽明山食記提供菜單、營業時間參考,實際請依店家為主)

The cafe’ by 想陽明山以美食與咖啡為主題, 座位分為白宮與黃宮,偌大的空間約有142個座位,餐廳提供包場服務(需提前預訂),適合全家出遊、朋友聚餐、情侶約會的主題餐廳。

The cafe’ by 想 陽明山的用餐空間有"白宮"與"黃宮",屋子外觀的配色相當明顯,一旁也種滿櫻花及落羽松,花季到了就可以來這吃美食順便賞花。

來訪是平日中午時間,用餐位置在黃宮,挑高的空間讓視覺看起來寬敞,座位多卻不擁擠,室內有著美好又充裕的日光,空氣瀰漫著舒適的氣息,很棒的用餐環境。吧檯還有專業的咖啡設備,等等我要點一杯虹吸式咖啡來品嘗。

黃宮一角的用餐區,就像大屋子的餐桌,好適合一家人在這用餐,旁邊還有好棒的美景。

The cafe’ by 想陽明山消費方式:服務人員帶位>畫菜單>至櫃台點餐結帳。(The cafe’ by 想陽明山菜單置於文末參考)

香橙鴨胸沙拉 $290

上桌的沙拉,好大一盤,使用白色的長瓷盤裝盛,很有質感。

自製的香橙沙拉醬有著清爽的果香,不油膩的風味很討喜。煙燻過的鴨胸肉片,厚度適中有嚼勁,加上嚴選的小農生菜、新鮮萵苣還有起司絲提香,是一道很棒的開胃菜,可多人分食。

威尼斯墨魚義大利麵 $380

取名來自義大利的威尼斯,又是我愛的黑色墨魚麵,一定要點一份來品嘗。

整尾的小卷鋪在加了墨魚醬炒過的義大利麵,收乾的醬汁鹹度恰好,麵條的口感也極好,義大利麵裡的綜合菇類和番茄是增加口感的配料,一道好吃的義大利麵就像置身於義大利麵專賣店一樣。

麻油雞湯鍋 $350

看到想陽明山菜單提供暖冬鍋物,愛吃火鍋又愛吃麻油雞的我絕對不會錯過。切小塊的雞肉,口感軟嫩,湯裡的高麗菜、花椰菜及玉米筍讓湯頭多了一份甘甜,溫潤的麻油雞湯有著熬煮後的麻油香氣,只是米酒控的我,覺得這份麻油雞湯酒味不夠濃,如果以後有提供加酒的選項,應該不錯喔!

義大利番茄獵人雞 $420

炸過的土雞腿肉,不油膩且嫩口的滋味令人印象深刻,一旁附有沙拉及麵包可搭配,特製的紅醬是重口味,非常適合小酌搭配。

這時候來一瓶啤酒很可以,我覺得這是一道可以分食享用的主餐。

豪格登比利時小麥啤酒 $180

在咖啡館喝過的啤酒,在菜單上看到就想來一瓶。順口的滋味為午後慵懶的我,提神不少,好喜歡放假來點小酌的飲品,還能有下酒的餐點搭配,實在過癮,尤其是,眼前還有美景呢!(開車不喝酒、未滿18歲請勿喝酒)

特調水果茶 $190(壺)

看起來無料的水果茶,其實裡面有熬煮過的蜜蘋果和鳳梨,果肉還能吃呢!多層次的風味還有柳橙、百香果、話梅及檸檬。很多時候可以從飲料看出一間店有沒有用心,尤其是景觀餐廳。

香蕉巧克力鬆餅 $220

有質感的盤子裝著鬆餅,視覺立馬升級!我好喜歡這盤子。

酥脆的鬆餅裡面還加了麻糬,外脆內軟Q,旁邊還附有巧克力冰淇淋及鮮奶油,餐後很適合來一盤加分的甜點。

武藏野焦糖乳酪 $200

如果只能點一份甜點,推薦必點這道來自日本有名的甜點。

冷凍口感的武藏野焦糖乳酪就像在吃冰淇淋一樣,他很香濃,也不會太甜膩,過10分鐘後品嘗又是另一種滋味,滑順濃郁好入口,表面的焦糖甜蜜好吃,旁邊還附有新鮮水果及草莓乾,擺盤很用心,一種甜點能有兩種吃法,必點!

餐後,我要喝一杯虹吸式咖啡了,好香呀!靠近吧檯的位置飄散著咖啡香氣,這趟美食之旅真享受,來一杯咖啡畫下完美句點。

耶咖雪啡柯雀蕾

咖啡上桌,服務人員拿了小杯現磨咖啡粉請我聞一聞,咖啡豆香,有像黑巧克力的味道,淺嚐還有果香的滋味,很有專業咖啡館的水準呢!

於是我決定再到隔壁白宮喝杯拿鐵,享受不同視覺。一進門就看到大大的舒適沙發座椅,好軟綿,座位前的風景超棒!這是喝咖啡的絕佳位置。

有質感的大理石吧檯,看到服務人員正在手沖咖啡,好香!在吧檯的咖啡設備,每樣都看起來高級,光看這些就很期待咖啡的風味,我真的很少在景觀餐廳看到這麼用心的飲料吧檯。

熱拿鐵 $170

葉子形狀的拉花,細緻的奶泡,濃郁的咖啡讓午後提神不少,只是沙發座位太舒適,差點睡著了!

黃宮跟白宮的外觀都很適合拍照打卡。

The cafe’ by 想陽明山餐廳的後方是停車場,騎車或開車都很方便,不用擔心找不到停車位。

初訪《The cafe’ by 想陽明山》吃美食喝咖啡,從台北市區騎車到餐廳約莫半小時,一開始很擔心餐廳的食物會跟許多景觀餐廳一樣都是高價位且不合胃口,但一點也不,尤其是飲品看得出用心,餐點美味度及擺盤也都讓人驚喜,加上餐廳本身擁有絕佳的景緻,又提供多種異國料理選擇,來陽明山一日遊,或是想找陽明山美食推薦,都可以把這間《The cafe’ by 想陽明山》列為推薦!(餐廳連菜單都拍得很可口呢!置於文末提供參考)

《The cafe’ by 想陽明山菜單》

The cafe’ by 想 陽明山

地址:台北市士林區陽明里光華路30號

電話:02 2862 6628

營業時間:上午9:30 – 下午8:00

食記:陽明山美食推薦 想陽明山 咖啡下午茶

粉絲團:The cafe’ by 想 陽明山

文章來源:陳小可的吃喝玩樂 FB:小可愛阿貴

