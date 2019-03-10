台北西區5大打卡美食推薦：「日式棉花糖」也太粉！少女心大爆發

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近年高舉翻轉西區口號，但西區真的翻轉了嗎？答案是「YES」！從過往的老城區印象到新門面北門、持續湧進新創意的大稻埕、潮流聖地西門町，當然還有成功翻新的萬華周邊，在潮流與藝文共行的街區中，見證到西區的嶄新面貌。

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★日常經典

由旅居紐約、倫敦10年的城市建築師黃金樺Andrew所創立的日常經典，坐落於西門紅樓後巷，是一個將台灣在地元素融入包款設計的品牌，大膽鮮豔的色彩躍上帆布，在跳動的條紋排列組合之下，成為傳遞台灣日常美學的多功能包款。延續這股挖掘在地美好的精神，Andrew 與夥伴團隊於店內設立日常野草與日常聚落，日常野草以青草茶為主，提供現點現沖的在地風味飲品，同時結合抗衰老、免焦慮等趣味識別讓人會心一笑；日常聚落則作為生活美學空間，開闢花藝、瑜伽等課程。

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野草關東煮 130 元（前）／茶湯以青草熬煮而成，搭配以台灣土肉桂、梅子調成的梅子醬，展現創意吃法。仙草青草茶 90 元、雷公根青草茶 110 元（後）／店內提供仙草、魚腥草、雷公根等 6 款青草茶，現點現沖，可依個人喜好口味選擇手沖、虹吸等沖煮方式。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市萬華區內江街41號

電話：（02）2311-4781

營業時間：10：30∼22：00

公休日：一





★MOUNTAIN KIDS山小孩咖啡

坐落於北門廣場前方、可近距離坐賞古蹟的山小孩咖啡，自開店以來便以絕佳的地理位置與風景視野伴隨咖啡香成為人氣店家，吸引不少外國觀光客停留、體驗台北城在地文化。來自陽明山的店主人，與夥伴團隊因緣際會找到這個店址，除了以簡約純白風格打造出現代感空間，選自北歐的自家烘焙咖啡豆，也如同空間呈現出乾淨明亮的風味。店內主要提供手沖咖啡、生乳酪蛋糕，另供應Haritts日本甜甜圈。

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手沖 價格店洽（前）／精選北歐豆商咖啡豆，風味乾淨明亮。栗子伯爵生乳酪150元（後）／店內自製甜點，口感滑順綿密，每日隨機供應數款口味，另會隨季節食材開發限定風味，如草莓抹茶生乳酪。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市中正區忠孝西路一段126號

電話：（02）2381-0682

營業時間：10：00∼18：00

公休日：一





★SOLA日式棉花糖

以日本關西盛行的棉花糖為概念發想，店主人引進日本棉花糖機，搭配在地、成分天然的水果、茶葉磨粉作調味，結合嶄新包裝，創造有別於童年記憶的棉花糖，也不定期推出季節限定神祕口味。店家特別以 SOLA為名、即「天空」之意，希望帶給客人如置身雲朵般的甜蜜享受，如改良版的創意棉花糖冰淇淋捲，先以棉花糖包覆冰淇淋、甜筒脆片、果乾，再灑上調味，多層次的口感令人感到驚喜又甜蜜。

雲朵棉花糖 150 元／支／空氣感十足的雲朵造型棉花糖，讓人少女心噴發。 分享 facebook

棉花糖冰淇淋卷 160 元／ 2 支／結合棉花糖、香草冰淇淋、脆片與水果果粒，創造多層次口感，一推出便大受歡迎，可自行選擇棉花糖口味。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市萬華區西寧南路36-45號

電話：（02）2381-7104

營業時間：13：30∼21：30；六日 13：00∼22：00

公休日：一





★BELIEVER 理髮珈琲

走進 BELIEVER，映入眼簾的髮廊、甜點咖啡與酒吧融為一體，散發出極具年代感的復古時髦氣息。身為髮型設計師的店主人 Ken，在經營髮廊之餘，邀來好友開設夜間酒吧，也不定期舉辦音樂派對，顛覆一般人對於傳統髮廊的印象；最近，小點心甜點工作室也到店駐點，供應甜品、鹹派與咖啡。小點心主打減糖的大人味抹茶系列甜品，「生的抹茶捲」就是極受歡迎的招牌甜點，不可錯過。

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滿分草莓抹茶塔 200 元（前）／以小山園抹茶粉、法芙娜巧克力製成塔皮，再搭配新鮮草莓，創造鮮艷色澤。抹茶拿鐵 180 元（中）／倒入牛奶與小山園抹茶，不加糖，並搭配調酒用大冰塊以減緩融化速度。老奶奶檸檬蛋糕 100 元（後）／英國風家常蛋糕。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市萬華區武昌街二段83-9號

電話：（02）2388-7833

營業時間：髮廊12：00∼21：30；咖啡不定時；酒吧21：00∼凌晨02：00

公休日：咖啡一，酒吧日





★家吶子 台式居酒屋 Ka-láh-á

以凱達格蘭族語音譯取名的家吶子，是近來的人氣餐食空間之一。主理人之一的 Ashlyn，透過熟悉的在地成長記憶，打造一處「歡迎回家」概念居酒屋，在令人會心一笑的餐點名稱，以及嚐過一回即會上癮的美饌中，深深鎖住饕客的味蕾。除了創意台式餐酒，Ashlyn 也發揮其行銷創意專長，串聯東園街在地店家發行「東園誌」刊物，店裡也不定時變身手作教室、展演空間，在無限可能性中，重拾大家對於百年老街的認識。

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番茄牛五花 140 元（左）／炙烤的牛五花肉片，搭上清爽番茄，瞬間解去油膩感。莎莎牛 65 元（中）／將沙沙醬置於鹽烤牛肉下方，嚐起來清爽有層次。炸湯圓 80 元（右）／流水席必備的懷念炸物小點，一口咬下還有驚喜喔！ ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台北市萬華區東園街68-4號

電話：（02）2339-3582

營業時間：18：00∼24：00

公休日：詳洽粉絲專頁





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