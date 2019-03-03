台北東區火鍋！海鮮滿滿「水族箱」缸上桌 高CP浮誇系美味

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隱身在台北東區巷弄內的美食越來越多元，除了可以吃到精緻美味的鍋物之外，還可以搭配酒品一起享用!剛開幕不久的「享 鍋酒館」就是這麼一間特別的存在，不僅盤器、食材、擺盤都非常用心，從單人鍋物套餐、雙人鍋物套餐及海陸雙拼套餐通通有，最低298元起，除了主餐外，還有菜盤、小菜、附餐、飲料、甜點等，包準可以吃得滿足又飽足；像是附餐飲品還是採用星巴克咖啡豆與光泉鮮奶，檸檬紅茶則是現點現打，雖然個人鍋物套餐才298元還是可以擁有高品質的享受，真是CP值爆表！特別的是他們家的附餐都是採用便當盒盛裝，尤其是獨有的咖哩飯更是有懷舊的滋味；另外像是雙人海鮮總匯更是直接搬出一整個水族缸，看起來霸氣又豐富！此外還有煙霧迷漫、帶有仙氣的松阪豬，很多餐點上桌都會讓我們有種小驚喜的感覺~加上創意調飲更是獨特又好喝，不管是視覺、嗅覺或是味蕾都可以一次滿足，說它是浮誇系美味一點也不為過；而且好拍又好吃，可說是一間內外兼具的網美鍋物店啊！

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▼「享 鍋酒館」就位於台北東區忠孝東路四段216巷的巷弄內，窗明几淨的落地窗搭配寬敞的庭園、招牌，還會有種來到一間時尚咖啡廳的錯覺！

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▼入口的右側牆面上頭也特別投射出地址，營造出一股時尚潮流的感覺！

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▼一進來的右側是吧台區，不僅有各式各樣的基酒，搭配咖啡機等設備，所有的調飲、咖啡、茶品都是從這裡出餐的！

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▼吧台區也可以享用火鍋，很適合想一邊吃鍋、一邊品飲或是一個人來享用的朋友!他們的吧台椅都是經過店家精挑細選，寬敞又好坐，可見店家連小細節都相當用心！

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▼另外也有一間座位區，大多以4~6人座為主！

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▼牆面採用清水模的簡約造型，搭配吊燈、牆上的LOGO感覺格外有質感!

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▼此外也有靠窗座位區，很適合一邊欣賞街景一邊享用美味!角落邊還有一個花卉結合流水的造景，還有貼心提供洗手台可供餐前或是餐後清潔雙手！

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▼桌上還放有毛巾錠，坐定位之後，服務人員還會來加熱水，毛巾吸飽水、膨脹之後就可以拿來擦拭雙手囉！

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▼菜單第一頁還有用餐需知與貼心小物，連細節也相當用心呢！

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▼他們家的鍋物套餐除了主餐之外，都有附上菜盤、小菜、附餐(白飯、咖哩飯、冬粉)、飲料(美式咖啡、奶茶)、甜點，多元又豐富！首先上桌的是自製小菜，服務人員建議可以從微微酸甜的釀番茄開始吃，接著是醃漬小黃瓜、海帶芽等依序享用，吃起來清爽開胃又解膩！

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▼醬料只有一種，由醬油、蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥等調製而成，如果不喜歡什麼食材也可以跟服務人員說唷！

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▼沒多久餐點依序上桌囉!像是湯頭、小菜、醬料、菜盤、附餐等，豐富又多元，保證可以吃得飽足又滿足！

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▼菜盤都是以當季時蔬為主，如果想吃點火鍋料的朋友再另外單點即可！

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▼特別的是除了一般常見的時蔬之外，還有自製的甜蛋燒與玫瑰菇；玫瑰菇還是採用太空包自行耕種的，這可是連國外都吃不到的特殊品種唷！

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▼雙人海鮮總匯，整桌瞬間就被擺滿啦~看起來不僅視覺效果好，而且份量也還不少！

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▼海鮮拼盤更是直接放入水族缸一整個抬上桌，看起來超霸氣！！

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▼看到這個水族缸讓大口想到以前在玩的生態缸，沒想到也可以當作擺盤使用~裡頭還擺了滿滿的蝦子及各式海鮮，特別又吸睛！

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▼光是蝦子就有明蝦、天使紅蝦、大草蝦、藍鑽蝦、白蝦等品種，喜愛吃蝦的朋友一定不能錯過！

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▼他們的蝦子不僅個頭大，而且鮮度滿滿，吃起來保證過癮啊！

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▼裡頭除了有明蝦、天使紅蝦、大草蝦、藍鑽蝦、白蝦之外，還有廣島牡蠣、大蛤蜊、干貝、透抽、鯛魚、鱸魚、鮭魚等，種類多元又豐富!綜合海鮮拼盤搭配獨特擺飾，看起來好像藝術品般讓人捨不得吃啊！

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▼廣島牡蠣，個頭也非常大，但是記得要煮熟再享用唷！

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▼裡頭還藏著大口超愛的大蛤蜊，大家可要認真挖寶不要錯過裡頭的好料啦！

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▼附餐也非常促咪，採用的是便當盒盛裝，份量十足，看了就飽一半啦！

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▼第一次看到火鍋搭配的是咖哩飯，不僅料多實在，而且口味非常懷舊，就很像是媽媽在家裡煮的那種味道，香醇濃郁又帶點蘋果甜味，讓人忍不住一口接一口！

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▼海鮮搭配的湯頭也很特別，採用的是自家熬製的中藥湯底，乍看之下會想說中藥跟海鮮會搭嗎?殊不知喝起來很厲害啊 ～

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▼裡頭的牛奶貝個頭也不小，等到湯頭滾了、牛奶貝打開後就可以先享用囉！

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▼牛奶貝的肉質鮮甜又帶點微Q彈性，一整個鮮味滿滿啊！

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▼服務人員建議大口這時候可以先享用湯頭，喝起來不僅有微微的藥材香氣，還帶點白胡椒粒的香味與牛奶貝的鮮香，味道意外的合拍呢！之後還可以放入蔬菜下去熬煮，喝起來味道會更加甜美多層次！

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▼在等待湯頭煮滾的同時，建議大家可以跟大口一樣先吃便當（大誤）～～不過在火鍋店吃咖哩飯便當真的是很特別的體驗啊（笑）!

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▼Prime牛小排鍋（美國），這裡除了有雙人鍋物套餐也有單人鍋，火鍋的尺寸略小一點，這樣同行友人想要來點不同口味的話也沒問題唷！

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▼肉品搭配的湯頭跟海鮮完全不一樣，是自家熬煮的柴魚昆布湯底，喝起來有種自然的甘醇甜美，搭配蔬菜下去熬煮會更香甜美味!

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▼這一份是美國Prime等級的牛小排，份量還不少，搭配特殊的盤器感覺更加金光閃閃啊！

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▼牛小排好大一片，光是那細膩的油花、寶石紅潤的色澤就讓人胃口大開啊！

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▼牛小排稍微涮煮個幾秒就可以起鍋啦!吃起來軟嫩甜美又多汁，一口咬下還會有種意猶未盡的快感！

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▼沒多久松阪豬上桌啦~只見店長拿出神秘的道具，感覺很吸睛呢！

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▼打開一看~天啊!原來是充滿仙氣的松阪豬，就像是一朵花盛開在煙霧裊裊的仙境中，一整個好美啊！

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▼松阪豬玫瑰花還會持續的噴發出煙霧，感覺超夢幻~讓人少女心大發啊！

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▼大口還有特地錄製一段影片跟大家分享，讓大家可以看到松阪豬上桌的美麗模樣！

▼松阪豬肉鍋（西班牙），從盤器、食材、擺盤都非常吸睛，讓人有種來到網美店的FU～夢幻又好拍！

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▼松阪豬帶有一點厚度，搭配細膩粉嫩的油花、可食用的乾燥玫瑰花，感覺格外討喜！

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▼將松阪豬涮煮至全熟即可享用，吃起來香甜又彈牙，且完全沒有豬癬味，單吃就非常甘甜美味！

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▼搭配醬料更為提香美味，口感也清爽不少！

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▼小肥牛肉鍋（美國），這一桌再加上甜點、飲品只要300元有找（不含服務費），CP值滿高的！

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▼小肥牛的油花較多，稍微涮煮一下即可享用，吃起來肥嫩軟Q又香甜，單吃也很不賴！

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▼也可以沾附醬料享用，不僅可以提襯牛肉的甜美，味蕾也更加爽口不膩！

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▼這裡除了鍋物也有各式調酒、調飲可供點選搭配，像是這款啤酒滴管就非常特別，高腳杯裝的是來自比利時的豪格登生啤酒，一旁被煙霧所包圍的兩根試管是蘋果醋與威士忌，享用之前先將兩根試管依序倒入高腳杯即可！（未滿十八歲請勿飲酒）

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▼這杯其實就是深水炸彈的創新版，喝起來除了有生啤酒清爽淡雅的滑順口感之外，尾韻會竄出微微威士忌的香氣與花香果醋的酸香甜美，沒有一般深水炸彈來的這麼猛烈，反而帶點溫潤的順口感，不過後勁還是滿強的~酒量不好的朋友愛注意唷！（未滿十八歲請勿飲酒）

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▼甜橙冰飲，不僅有甜橙的酸香甜美，偶爾還會吃到果乾的口感；有點類似小時候喝到蛋蜜汁的口感，但更加酸甜滑順，喝起來香滑順口、清涼又解膩！

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▼享特調，其實也就是拿鐵的改良版!他們家使用的咖啡豆還特別請烘焙師烘焙，搭配特殊機器所打出來非常綿密細緻的奶泡，喝起來不僅細膩滑順，香濃順口，尾韻還帶點酸香的甘甜香氣，算是滿讓人印象深刻的一款！

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▼老闆特調，這杯也是老闆用來招待朋友或是熟客的!裡頭採用黑醋栗、蔓越莓、覆盆莓下去混搭而成，再加入氣泡水形成漸層的視覺，最上頭在放上三種莓果的果乾及食用花，看起來夢幻又吸睛；這杯獨特的飲品一次滿足了嗅覺、視覺與味蕾的三重饗宴，享用前記得先攪拌，喝起來酸香甜美，還帶點微氣泡的刺激感，搭配餐點也非常適合！

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▼另外店內也有販售各式紅白酒，喝不完的話也可以寄酒在店內，下次還可以繼續享用，真是太貼心啦！（未滿十八歲請勿飲酒）

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▼廣島牡蠣，個頭超大，幾乎佔滿整個手心啊！

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▼大家記得不要連殼一起下鍋，直接將牡蠣下鍋烹煮即可!牡蠣真的超大一顆，看起來又肥又嫩好誘人！

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▼稍微煮一下即可起鍋，千萬不要煮太久會過老唷~享用前可以先搭配金桔提香去腥!吃起來果然非常軟嫩鮮美，在嘴裡還有點小爆漿的口感，且一點腥味也沒有，真是太美味啦！

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▼大蛤蜊也非常厲害，不僅吐沙吐的很乾淨，肉質非常肥嫩軟Q，鮮美又充滿濃濃海味，一口吃下大大滿足！

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▼蝦子也是一絕，像是白蝦、藍鑽蝦、大草蝦通通有，不僅種類多元，而且每隻都鮮度滿滿唷！

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▼我們將個頭較小的蝦子通通下鍋涮煮，看起來紅通通的就差不多可以起鍋啦～這一鍋根本痛風鍋來著，喜愛吃蝦的朋友千萬別錯過囉！

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▼瞬間擺滿一整盤煮熟的蝦子，白蝦雖然個頭不大，但非常Q彈鮮美；藍鑽蝦其實也是白蝦的一種，只是飼養的環境含鹽量較高，所以甜度更加濃縮在肉質裡，吃起來彈牙又甘甜!大草蝦更不用說，肉質緊實Q彈，一整個鮮美又好吃！

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▼接著就要來烹煮個頭較大的明蝦、天使紅蝦啦!服務人員也會跟大家建議要怎麼烹煮最美味，也就是兩種蝦子的頭部都先煮一分鐘，接著天使紅蝦再煮個3分鐘、明蝦煮個4分鐘即可起鍋！

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▼服務人員還會貼心附上沙漏，讓大家更可以精準掌握蝦子的熟度！

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▼煮熟的明蝦、天使紅蝦還是一樣超大尾~天使紅蝦吃起來肉質柔軟香甜，但不會像有些會爛爛的口感；明蝦則是鮮美緊實又香Q，吃起來飽口又過癮！

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▼甜蛋燒也非常特別，看起來有點像是不規則狀的玉子燒，稍微下鍋烹煮一下即可享用！

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▼裡頭是沒有包餡料的~吃起來柔嫩香甜，充滿蛋的香氣與微微甜美，吸附滿滿湯頭後吃起來非常涮嘴！

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▼另外還有鮑魚、干貝、鯛魚、鱸魚、鮭魚等海鮮，每一樣都鮮度滿滿，而且魚片都給得非常厚實大塊，吃起來很過癮!玉米筍也有先行處理過，所以一剝開就可以輕鬆下鍋，吃起來清甜爽脆，非常爽口！

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▼大池豆皮、花枝漿也都是店內人氣招牌餐點，值得一提的是大池豆皮是手工非油炸豆皮，所以是限量供應，有時候沒有預訂還買不到呢！

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▼稍微烹煮一下即可享用，吃起來較一般豆皮軟Q有彈性，而且不會有油耗味，香Q又帶點嚼感，吸附湯頭精華後非常順口美味！

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▼手工自製花枝漿也非常厲害，每一口都能吃到花枝塊，搭配鮮美Q彈的魚漿，單吃就很美味！

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▼日本生食級鹽藏海藻，也就是將採集來的野生海藻以鹽藏法來保留來自海洋的鮮味，不管是生吃或是稍微涮煮個3~5秒都可以！

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▼我們先涮煮一下再享用，吃起來Q彈又爽脆，還有鮮美的海味，味蕾相當清爽！

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▼另一樣附餐是刀削麵，也是採用便當盒盛裝！

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▼刀削麵稍微烹煮幾分鐘即可，麵條吸附滿滿湯頭精華，吃起來不僅香Q滑順，還帶有湯頭的鮮香甜美，帶點Q勁的嚼感非常討喜！

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▼吃飽喝足後，總算來到最後的飲品啦！這杯是採用星巴克咖啡豆所煮的美式咖啡，一旁還有搭配光泉鮮奶、糖粉讓大家自由添加!喝起來香醇濃厚，還帶有微微酸香甘醇的滋味，尾韻會有綿延回甘的享受!另外像是附餐的檸檬紅茶也是現點現打，不僅誠意滿滿，而且最低只要298元就能享受高品質的享受，真的是CP值爆表呢！

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▼另一杯則是冰奶茶，採用的是玫瑰金的銅杯，光是視覺上就讓人好喜歡!他們家的奶茶屬於茶味比較濃厚的比例，搭配鮮奶更加溫潤滑順，不會過於甜膩，算是我們近期喝到很喜愛的口味！

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▼當日甜點則是自製熔岩巧克力搭配香草冰淇淋，一旁黑色小點則是火山黑鹽，大家都可以搭配享用！

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▼熔岩巧克力經過加熱後，輕輕一劃巧克力就會從中汨汨流出，讓人口水直流，非常期待它的美味！

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▼熔岩巧克力搭配香草冰淇淋，吃起來濃郁醇厚、香甜溫熱，火山黑鹽的微鹹讓味蕾變得不這麼甜膩，加上冰火五重天的口感，層次相當多元，真是一個美好的ENDING！

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▼以下是酒單、飲品與詳細菜單，提供給大家參考！（未滿十八歲請勿飲酒）

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「享 鍋酒館」不僅用餐環境寬敞舒適，時尚中透露出一絲溫馨的質感，從盤器、食材等各種小細節到服務通通不馬虎，讓人吃起來輕鬆自在又愉快!加上精緻擺盤與嚴選食材，讓人不用花大錢就能享用到讓人驚喜的視覺享受與味蕾饗宴，真的讓人印象深刻啊！且他們家算是好拍又好吃，很多小地方都足以見得店家的用心，是個非常愉快的用餐經驗，很適合家庭聚會、三五好友、同事聚餐，有興趣的朋友不妨可以來品嘗看看唷！

享 鍋酒館

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄7號(捷運忠孝敦化站3號出口步行約5分鐘)

電話：02-27715687

營業時間：11:30~14:30、17:00~23:00(週一至週五)，11:30~23:00(週六至週日)

FB粉絲團：https://goo.gl/sHjjkt

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文章來源：大口老師走跳學堂 FB：

大口老師的走跳學堂

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