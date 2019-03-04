顛覆印象！從一人一鍋、頂級肉片、澎湃海味到最後的黯然銷魂飯 王鍋屋酸白菜鍋專門店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

記憶裡的酸白菜鍋是什麼樣？共鍋？有煙囪的鍋？又酸又嗆？肉多多？

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它可以是別的樣貌嗎？挑戰你的味蕾！顛覆你的既定印象！沒來王鍋屋酸白菜鍋專門店之前，你可能還是⋯⋯自認年輕的老人喔！

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這幾年信義區儼然就是吃喝玩樂指標地段，各類型的餐館林立，會選擇在這個地段開店的店家可說都保持著沒有三兩三豈敢上梁山的氣魄。不論是店租、環境、用餐氛圍、食材特色新鮮度都得絞盡腦汁才能獲得年輕族群的青睞！

台灣人愛吃鍋，各類湯頭都有擁戴的族群！除了麻辣昆布⋯酸白菜鍋也是許多人的心頭好！不論是炎炎夏日或冷冷的冬天，來上一口酸香的湯頭搭配各類食材⋯不僅開胃也顧全健康，讓吃鍋不是健康負擔～

(示意圖源：https://www.travel.co.jp） 分享 facebook

但以往想到這一味，畫面不外乎就是為爐共鍋煙囪冒著白煙的畫面……但隨著現代人生活型態的改變，老北方味也漸漸的轉換跑道！現在在信義區的精華地段，有這麼一家鍋店正插起旗幟要攻佔年輕人的心！它就是王鍋屋酸白菜鍋專門店～

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不定名酸菜白肉鍋而是酸白菜鍋專門店便以展現了這家店的定位！

有別於一般酸白菜釀製過程，王鍋屋走的是輕滯生釀發酵，也就是以"時間"等待發酵的過程！在這個過程中益生菌和酵母會協同合作將植物糖被分解成乳酸、醇和氨基酸。而由於乳酸是一種有機酸，所以白菜不會因此壞掉，反而保留了原有的營養成分。

菜根香透過酵素的變化醃製出來的酸白菜帶有天然的果香~滋味非同凡響~（產品通過合格檢驗~ 於文末附上檢驗書！）

講到王鍋屋就不能不提及它的創味人-目前高齡99王德永老先生～

北平背景的他在年輕時就習得祖傳的醃製技術，後來也日本京都留學期間以鄉愁入甕並不斷調和修正（資料）最後定調的滋味與一般我們吃到的酸白菜截然不同！

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位於逸仙路50巷20號的王鍋屋從外觀門面就給人英氣十足之感～顛覆了酸菜白肉鍋古色古香裝潢的老派定調～

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木頭百葉既可透出燈光也能形成了隱約遮蔽。用餐者在此用餐，心情上肯定能舒服自在！

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可容納18人次的ㄇ字型吧台位大器沈穩～坎入陶瓷加熱區的木質桌面給人溫暖的氛圍～中島區的大理石檯面是食材與酒水飲品上桌前最後的中繼站～

中島上方的花藝佈置出自Everyday Floral Design的手筆～每個細節都令人讚嘆！

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有別於以往酸菜白肉鍋的共鍋形式，這兒主打的是一人一鍋的日式涮涮鍋模式～但兩個轉角位可共鍋，是隱藏版的分享位～適合小食量的閨蜜同行！

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除了吧台位，這裡還有分別可容納十二人跟四人的包廂滿足聚餐使用！

包廂內牆使用了日本fusion 洋派時期的色彩，也代表了創味人赴日時的年代背景～每個細節都有其用意！

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王鍋屋的湯底一致但可隨喜選擇鍋物！看到這裡，看倌們應該不難理解這王鍋屋的湯頭可說是混血的產物！

它不僅保留了中國古法釀造的特點，也揉合了京都風味湯頭的清爽甘甜！如果不是孫字輩的孝心與決心，饕客們很可能就會與這樣的美味永遠錯身而過！

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術業有專攻～來到這裡大伙就別巴望著麻辣或其他湯底！王鍋屋的湯底別無其他 這在入口的木作牌匾上就一清二楚～

我特別喜歡這種不八爪章魚的精神～希望這間專門店可以堅持這樣的初衷！

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湯底ㄧ致但可隨喜選擇鍋物～(想吃什麼就點什麼;想吃多少就點多少～)

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我前來的這天是入秋微雨的晚膳時間，空氣中已帶有些許寒意～入座後品湯模式就像一扇大門開啟了美味的序曲！

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取代上茶的品湯模式源自九州！讓來客先品嚐澄淨的湯頭！透過這樣正式的儀式開啟味蕾顫動的大門⋯這就彷彿靜音版的「いただきます」～讓下班後的疲憊瞬間脫開！入口溫潤清爽的酸香，更是食指大動的挑逗！

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隨著下班人潮擁入，王鍋屋的吧台成了下班後故事的開始！

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王鍋屋的吧台文化-「陌生人只是還沒認識的好朋友」

我是個很喜歡吧台文化的人～在諾大的ㄇ字區人與人之間各自獨立卻又緊密相連。看起來像一個大群體，沒人在過程中感覺或看起來孤單。我喜歡這樣的距離，滿足了氛圍間到流動！當然，這也考驗了服務是否到位紮實！

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王鍋屋的外場人員帶著鴨舌小帽！帽簷與衣服袖口都有別緻的品牌識別，讓人在細節就能看到這個品牌的高度！

一定深度的吧台vs不慍不火的服務，親切卻不喧嘩⋯進退算是拿捏得宜⋯與串場的吧台文化截然不同～

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我跟友人第一次來訪～透過介紹分別點上了雲林樂活豬套餐$780 與 龍蝦海陸套餐$1980！(海陸套餐搭配盤克夏黑毛豬肉盤)

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等待湯底鍋物上呈的時間裡，盤中的一夜醬菜就是打牙祭最好的開胃小點～別怪我沒提醒你…每個人就這一碟⋯你可得細細品嚐也慢慢品嚐！除了可以吃原味～也能沾取些許的黑豆醬油一同入口～

多汁的一夜醬菜嗆度完全就是我的心頭好…我敢保證你吃了一口就會大發嬌愼…嚷嚷著：「一疊哪夠啊？」

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真沒想到這小小一碟醬菜…竟能在口中創造如此爽勁並層次鮮明～帶嗆的滋味在吃食後還能齒頰留香不斷回甘～根本是火速開胃的聖品…（據說之後還會不定時以花式呈現~讓每次用餐都充滿新意！）

用完一夜醬菜，服務人員開始上鍋⋯同時也送上菜盤與肉盤！

三分迴旋的關鍵時刻

熱煮三分鐘 是酸白菜酵素的美味關鍵～王鍋屋貼心附上沙漏～這美味值得等待！

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喜歡吃鍋的人都明白～湯底雖為主力~可如果沒有同樣優秀的食材就無法成就帶有鮮甜美味的湯頭！

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看到這菜盤你是否有著新鮮採摘的畫面？這菜盤中除了各式蔬菜也擺放了凍豆腐/手工川丸子/玉米筍/木耳/樹菇/紅蘿蔔/魚丸/芋頭/豆皮/豬皮…等配料！

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當這些鍋料都下鍋後 湯底也會開始轉變~蔬菜提升了湯頭的甜度~等會用來涮肉或海鮮都會更加合拍~~

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提到酸白鍋，就很難不直截聯想到最對味的白肉！

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第一輪食材之一的雲林樂活豬是登上國宴的台灣豬（又名快樂豬）樂活豬從小就聽莫札特吃優格，情緒穩定不易躁動，所以生成的蛋白質穩定口感細緻帶有甜度！

從豢養到餐桌產銷履歷一條龍…王鍋屋的嚴選食材讓人不安心也難！

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除了樂活豬 王鍋屋也請來了畜養15個月以上的頂級屏東黑毛豬~它的瘦肉率高～吃起來口感爽脆…素有豚肉界的和牛之稱。

帶有橡實尖果香氣的伊比利豬是我個人最愛！它的特殊香氣一直是我的心頭好！至於比較少聽到的盤克夏黑毛豬…也是長時間養成的豬界精品⋯肉質鮮嫩讓人舌尖成癮……

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王鍋屋把所有頂級小豬匯集於此～讓酸白鍋與白肉配搭的傳統在品質上達到頂峰！不同的油花分布的多元口感，讓人吃得精緻吃得健康～ 絕非仿間以以大盤肉低成本來高舉CP值所能比擬~

(後續第二輪、第三輪還會出現哪些食材上桌同樂呢？我不由的期望是令人著迷的和牛或合乎節氣食令的秋蟹……）

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在傳統食材站上新高度的同時，這裡也提供了絕對顛覆的海味鮮物。

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以往想到酸嗆的湯底搭配海鮮的衝突口感就讓人皺起眉頭！但王鍋屋的湯頭酸中帶甜，讓原本難以相親的海味也成了麻吉！

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最高等級的龍蝦海鮮盤滿載著大海鮮味……簡直彭湃到了極點~盤中囊括了北海道生食干貝/鯛魚片/生蠔/蛤仔/最搶眼的莫過於眼前這隻肉都幫你片好的波士頓龍蝦！！！

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龍蝦涮個十五秒將將好~在酸白菜的烘托下海味在口蔓延，肥厚脆甜的口感讓人大呼過癮！

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這裡瞄準的是樂於嚐鮮的食尚『酸』民～每一秒鍋氣崢嶸與每一口的酸香 我想……這再刁鑽的味蕾也會被熨得服服貼貼～～

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過程中可依據個人口味請服務人員加湯！想提高酸度？這裡也提供加點～

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看到這裡，你是否好奇…這品牌怎能一出場就走得如此霸氣？這就不能不提到這家鍋店的創辦人暨料理長Simon Wang！設計背景的他，在歷經三年的規劃後展店。這裡不僅僅是他送給爺爺99歲的生日禮物，也是凝聚其人生思維的展現。

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從品牌識別/空間裝潢/採購食材/人員訓店/擺盤設計…到化妝間的小物嚴選( Aesop) …每個細節他都親力親為要求完美。

讓這原本是家中年夜飯必吃的酸白鍋透過減法哲學端上檯面~店內裝潢到正式開幕啟動歷時將近一個月…為的就是人員訓練及細節不斷確認~過程中為了突破二字~不惜推翻定調許久的想法！最後才呈現出如此令人驚艷的成果。

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有別於許多轉換跑道的同業，他並未放棄本業！每天24小時當48小時狂奔～手上的設計案持續進行！品牌規劃案也接踵而至！

在他身上我看到的是一種願意彎下腰桿的態度及不斷向上挑戰的勇氣！ 在開王鍋屋之前，他是走遍大街小巷的饕客～在王鍋屋之後，他每天面對的也是饕客！有機會在店裡看到他就交流一下吧～他的幽默與多采的歷練，將是你用餐當下最高的CP值～

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畫面拉回眼前的酸白鍋～你是否也想起了自己的夢想？思緒在心尖翻騰？！

（左：古早味黑豆醬油結合老醋 ; 右：加入橙汁調和的胡麻醬 加點柚子胡椒味道更棒！） 分享 facebook

酸香的湯頭本身就能提味，但佐料也讓吃食充滿變化及樂趣！桌上可玩的東西挺多，想加點蔥花辣椒招個手就有人替你斟上！

調味盤由左至右分別是玫瑰鹽/白胡椒/柚子胡椒醬/及香油～

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玫瑰鹽與柚子胡椒可搭配肉品及海鮮～白胡椒跟香油除了可用於品湯時的調味…它們也是最終為雜炊錦上添花的夢幻逸品！

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值得一提的是王鍋屋是想維持身材的人也應該親近的大餐！它的奧妙就在於湯頭中的酵素能讓食物轉化分解成好的蛋白質！所以即便是三層肥肉也入口不膩！

這一鍋串起的美好氛圍～讓獨來用餐也不寂寞！提醒你帶上慢活的心情細細品嘗，這從起鍋後澄清湯頭隨著時蔬肉片海鮮一一躍入後展開的變化！你會發現這鍋底酸香將從婉約清爽逐漸變得強勁鮮明⋯

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最後就讓這混合各式食材餘韻的湯頭成為雜炊最銷魂的載體~在絲絲蛋液混入後，啟動味蕾另一波高潮！

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看這態勢…這碗難道是黯然銷魂飯？我朋友已完全崩壞……

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除了雜炊~你也可選擇Q彈的寬粉！隨著酸香的湯頭吸允入口別有一番滋味!

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壓軸醋飲………是一路健康到底的概念！！！

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享受吃食樂趣的同時~請別忘了點上這裡精選酒品!放下古早記憶裡的紹興高粱……讓我們用新世界白酒及SAKE舉杯！向這一晚充滿故事的美好致敬～未滿十八歲不得飲酒～開車不喝酒 喝酒不開車！

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

以上是2018/9/26一訪時的餐點品項分享～但好的店當然不會只來一次～何況它距離我家只要15分鐘的腳程！下一篇中我將帶著大家去看看王鍋屋也有的吧台共鍋&包廂共鍋！

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王鍋屋-酸白菜鍋專門店

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地址：台北市信義區逸仙路50巷20號1樓(附近有24tbs永固便利停車場）

營業時間：午餐時段：11:30～14:30 / 晚餐時段 ：17:30～22:30

預約專線：(02)2758 8380

消費方式：可現金、可刷卡，有低消（吧台：中午300/晚上600；包廂：中午小包廂2000/大包廂2000；晚上小包廂5000/大包廂5000）需加收一成服務費 （外帶不收服務費）

備註：可訂位、有wifi、包廂有插座、可外帶、禁外食 不收開瓶費僅酌收洗杯費 一個杯子100元

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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