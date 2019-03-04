拌麵風潮持續延燒！享受一個人的麵館拌麵食光

主打一個人也能方便、快速吃的乾拌麵，紛紛開設虛實整合的實體店面，不論是線上網購的戰線延伸、或改良自家原有品牌的創意呈現，皆在市面上刮起一陣拌麵風潮；同時，麵館皆販售外帶包裝，讓人立即將美味帶回家！

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★大師兄銷魂麵舖（中山店）

原本是大師兄麻辣鍋物搭配贈送的「銷魂乾拌麵」，由於意外獲客人好評，隨後成為麵舖主角，至今已開設3家店舖。店內以銷魂麵搭配自家鍋物湯頭，推出麻辣、清燉牛肉湯套餐，簡單的菜單設計搭配清爽空間，要讓大家從點餐、用餐到空間享受都輕鬆無負擔。除了銷魂麵套餐，也推出多款麻辣系列小菜，如麻辣老豆腐、麻辣黃金魚蛋都是必吃推薦。店內也同步販售方便麵禮盒組，包含細麵、寬板2種麵條，搭配簡約風包裝相當時尚。

麻辣半筋半肉湯+銷魂麵（內含溏心蛋）280元（前）／麻辣湯鍋搭配乾拌麵的吃法，以大師兄麻辣鍋物的湯底精華混合新研發的紅燒湯，放入半筋半肉，香醇順口；另附手工拉麵、溏心蛋，讓人意猶未盡。麻辣老豆腐60元（中）、招牌老油條50元（後左）、麻辣黃金魚蛋50元（後右）／多款麻辣系列小菜，增添餐桌風味。 分享 facebook

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【店家訊息】

地址：台北市中山區中山北路二段42巷36號

電話：（02）2523-5700

時間：11：30～14：30、17：30～21：00；六日11：30～21：00

公休：無





★老媽拌麵－關廟麵專門店

於網購界擁有高人氣的老媽拌麵，在經營品牌5年之後推出虛實整合體驗的概念店。店內使用台南關廟的純日曬麵條，具耐煮、口感Q彈的特色，搭配使用台灣新鮮食材製成的醬料，在地風味連觀光客也愛。店家在原有的快煮包之外，特別推出花雕雞、和牛炸醬等升級版拌麵，完整體現乾拌麵的千變萬化。除了招牌乾拌麵，另推出川味老火慢燉牛肉麵系列，湯頭香醇溫潤。

和牛炸醬拌麵135元（前）／與美福合作推出的新餐點，和牛、豆干香氣迷人。涼拌小菜59元（後）／店內提供多款小菜選擇。 分享 facebook

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【店家訊息】

地址：台北市大安區復興南路一段107巷5弄3號

電話：（02）2711-9002

時間：11：30～14：30、17：30～20：30

公休：無





★KiKi麵noodle bar

KiKi食品雜貨多年來持續推出在地風味食品，如拌麵、牛肉麵、麻辣醬等，搭配年輕化的設計包裝，塑造出極具質感的品牌形象。近年來為了體現食物選品的生活態度、為了讓一個人也能享用川味，便開設實體麵店，除了提供招牌乾拌麵，也融入自家KiKi餐廳的川味招牌菜推出「蒼蠅頭拌麵」、迷你版「辣子雞丁」，搭配瀰漫文青氣息的店裝風格，成為極具特色的風格麵館！

蒼蠅頭拌麵110元（前）／使用KiKi餐廳招牌川菜，調整辣度之後結合乾拌麵，香辣過癮。麻辣燒蹄花80元（右後）、辣子雞丁80元（左後）／KiKi餐廳特色菜，一個人也能享受川菜館的美味。 分享 facebook

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【店家訊息】

地址：台北市大安區信義路四段186巷17號

電話：（02）2325-5099

時間：11：00～15：00（LO14：30）、17：15～21：00（LO20：30）

公休：一





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