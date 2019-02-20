超狂水道任你夾！台北板橋新開「流水蝦吃到飽」 生蠔、骰子牛無限吃

泰國超夯流水蝦吃到飽現在板橋也吃的到，之前沙拉就一直很想體驗水道蝦吃到飽，可是台北交通便利的地方又沒有，1月底開幕在板橋開幕的『品鮮蝦』板橋泰國蝦吃到飽，沙拉注意很久了，終於開幕了，大年初二的晚上約家人一起去吃飽飽吧。

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『品鮮蝦』位在捷運府中站步行約10分鐘，交通便利，品鮮蝦就在品鮮市集旁。

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座位以4人~6人座為主，座位間距大，坐起來不會很擠。

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現場飲料是單點的，禁帶外食。

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『品鮮蝦』消費方式：

流水蝦/泰國蝦吃到飽、自助取餐區綜合海鮮吃到飽、肉類拼盤*1、炒飯*1、例湯*1

一人700元+10%(若有未烤完的蝦子剩下來，每斤500元計算)

兒童超過100cm、未滿140cm：400元

用餐時間：90分鐘

以下為單點菜單

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沾醬區，我們只有一開始用了一下芥末，後來就沒用沾醬了。

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自助取餐區有一半都放生蠔，生蠔不是台灣那種小顆的，是吃buffet那種大顆的，看起來好過癮喔！

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螃蟹

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扇貝、淡菜

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魚下巴

快吃飽的時候我才想到今天沒有蛤蜊，可能是因為過年的關係吧。

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可以烤一些蔬菜營養均衡。

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自助取餐除+泰國蝦吃到飽外，下面這幾份都是依人數提供一份。

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雞肉、雞翅、骰子牛、肉片

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例湯

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今天的例湯好像是味噌蛋花湯，有點喝不太出來，不過趁熱喝蠻好喝的。

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炒飯*1

粒粒分明，口感鬆鬆的。

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單點了一分胡椒蝦。

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打開鍋蓋的瞬間超香的，一份300元+10%。

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除了肉類拼盤，一開始也會上蔬菜和海鮮拼盤。不過這個自助取餐區就有了，等一下吃不夠可以再去拿。

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我們今天吃的東西其實很單純，生蠔必吃。

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泰國蝦是屏東送來台北，今天大年初二聽說一路塞塞塞，一桶桶的泰國活蝦就到近12米的水道中。

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公蝦頭比較大，有很多蝦膏，母蝦還有卵。

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來夾蝦囉！

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會給一盆冰塊水，先放下去冰鎮一下再烤。

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無法計算今天吃了多少蝦，愛吃泰國蝦的來這裡就對了。沙拉媽只吃一隻烤的再幾隻胡椒蝦就停了，我也隨意吃了幾隻，總覺得這麼晚吃壓力有點大。牛牛跟小可姊姊食量還真大，我完全沒辦法計算他們吃了多少。

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整理照片時看到蝦膏，都想流口水了。

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還有滿滿的蝦卵，真是太過癮了。

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因為我們有兩個蝦控，可以在『品鮮蝦』吃到活的泰國蝦吃到飽真的很滿足，若你很喜歡吃肉這裡就不適合囉！

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品鮮蝦

地址：新北市板橋區館前東路63號

電話：02-8953-9996

營業時間：17:00~1:00

粉絲團：品鮮蝦

文章來源：沙拉公主吃喝玩樂看世界 FB：沙拉飯團

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