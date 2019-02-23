幾何慕斯蛋糕精緻如藝術品！台北金華街日式老宅「金錦町」下午茶

部落客：希薇亞の食在玩味

現在金錦町終於開始試營運了，新推出很有創意又吸睛的小幾何慕斯蛋糕，這一天在靜謐的日式老屋內與好友享受了一場甜蜜的下午茶時光。

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金錦町坐落在金華街的日式老屋中，離永康商圈不遠，從捷運東門站過來十幾分路程。我一直喜歡老屋，對於老的物品、房子有一種熟悉又懷舊感，金錦町古色古香的日式建物風格，還沒開幕就吸引人往前

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這次終於等到它試營運，已開始對外開放。看到金錦町的復古地磚，又忍不住拍一張合影。一進金錦町店內就可以聞到一股濃厚的木香味，木質帶金元素的環境、溫暖的燈光、各處還放了一些植物，點亮角落的感覺

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這一區為伴手禮展售區，有之前介紹過的蜂蜜蛋糕、土鳳梨酥與琥珀糖，加上這次主要推的幾何慕斯蛋糕，現場還有提供蜂蜜蛋糕試吃。

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金錦町的裝潢運用金色元素，搭配時尚的大理石桌與絨布椅子，打造出時尚優雅的氛圍，讓人在這裡可以靜靜的享受美好的時刻。

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金錦町保留著日式格子玻璃門加上斑駁的窗框，這些歲月的痕跡，讓人不忘了歷史與過去，感受時光靜止一般，就在金錦町，穿梭著過去、現在與未來。沒想到隔了三個月，櫻花樹也開始長葉子，就如老屋一樣又有了新的生命，看著這一對，休閒的用茶點，有種讓人感動的感覺，忍不住拍下“櫻花樹下的幸福感！

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招牌蜂蜜拿鐵 NT$180、紅茶歐蕾 NT$180，金錦町的幾何慕斯蛋糕像藝術品一樣美。

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貴妃 NT$240

寓意：寵愛

像花一般雍容、像蜜一般嬌甜，令人驚豔的東方美人，怎不令人迷戀？就此沉醉在霓裳羽衣的舞動之間，譜出轟轟烈烈的傾城之戀。

玉荷包慕斯、茉莉花茶凍、天使海綿、英式餅乾底，這一款看起來很療癒，一球一球的像荔枝一樣，不過口感如棉花糖一樣柔軟又優雅，帶著淡淡的茉莉清香氣，享用時可以品嚐到茉莉花茶凍、天使海綿與英式餅乾底，帶來的一層一層清爽又驚喜感，配上一杯茶，就是一場完美的下午茶盛宴！

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白日夢 NT$200

寓意：純真

自轉在充滿蜜糖的軌道裡，花朵在舞過的地方盛放，溫柔享受這甜蜜又輕盈的徜徉，即便這是美妙的詛咒，也甘與夢境廝守。

青蘋果慕斯、蘋果果泥凍、肉桂蛋糕、英式餅乾底，一口咬下，迷人的酸甜青蘋果味瀰漫唇齒中久久揮之不去，清爽的蘋果果泥凍配肉桂蛋糕與酥香英式餅乾底，增添了風味，每一口都讓人沉浸在無比幸福中。

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墨客 NT$240

寓意：智慧

像是住了個老靈魂，歷經風霜與浪潮的侵蝕，把生活雕琢得老練，也把心境一再陳年，沉著面對各種未知的考驗。

墨客的geometric shape像在上數學哈！竹炭黑巧克力慕斯、橙酒橘子果泥凍、經典巧克力蛋糕、奧利奧巧克力餅乾底，沒想到低調沈穩的墨客帶給人家驚奇感，香醇的竹炭黑巧克力慕斯中帶著橙酒橘子果泥凍香氣，堆疊出誘人的經典組合，濃郁香甜帶苦、不膩口、豐富濕潤口感，瞬間擄獲人家的心！

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小胭脂 NT$200

寓意：悸動

無來由的悸動，躍上心頭，臉龐暈染出嫵媚的色澤，讓嬌羞的心密謀一場誘惑，醞釀愛的風情萬種。這立體愛心很適合告白或當情人禮物！

草莓慕斯、覆盆子果泥凍、紅莓海綿、甜菜根海綿蛋糕、英式餅乾底，小胭脂風味比較豐富，口感層層疊疊出，柔、酸、甜、酥、香口感，酸甜滋味，彷彿戀愛的故事在唇舌間悄悄上演！

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看完金錦町的幾何慕斯蛋糕介紹，有沒有心動呢？不過來之前先看清楚營業時間吧！金錦町於1/11起就開始正式營運，為了迎接金豬年，金錦町特製了小豬磅蛋糕(金色)，小豬是用紐西蘭進口奶油，以帕馬森起司蜂蜜蛋糕為基底的磅蛋糕，再以人工方式製作，手工刷上食用金粉。

金錦町Jin Jin Ding

地址：大安區金華街86號 (捷運東門站3號出口)

電話：02-2396-1528

營運時間：11:00~19:00

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