2019東區新聚點 “川酒 X 咖啡”忠孝敦化時髦中式餐酒館 old seat restaurant.cafe

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

早上我在我的粉專介紹了北大高材生中國最年輕的CEO劉媛媛~她對她出身寒門的人生展開三次逆襲反撲,現在成為中國最年輕的CEO(但我想是之一吧 我相信中國有很多這樣的案例)

看完他的演講尤其是『NO ZUO NO DIE ; NO ZUO NO LIFE 』我想到的是台灣的年輕人其實相對於目前大陸的中國人 的確是很舒適圈 也很安於小確幸框架人生!

我自己在獨立出來工作的這三年,就是標準不在長輩認同的框架下!有辛苦但也相當豐富多彩!但很可惜的是周圍年輕的朋友能這麼想的很少~直到我看到了小香!我才覺得還是有這樣的年輕人,只是他能影響多少人罷了!

old seat restaurant.cafe 川酒&咖啡

Old Seat Restaurant.Cafe粉專

地址:大安區忠孝東路四段101巷29號1樓

電話:02 2731 0459

營業時間:下午12:00 - 上午1:00

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

小香的「大野狼」是國父紀念館站很成功的餐酒館~每次去我都可以見識到整條街人潮為了大野狼而來的盛況!我想鄰居做生意的可能都很吃味,但也ㄧ定知道這個年輕人在經營的不只是一間會賺錢的店!賺錢後的大野狼仍舊不斷更新!至今換了五本菜單,每一本都做得跟故事書一樣的有趣也一樣的厚!除了不定時更換菜單讓客人嚐鮮~那裡的裝潢擺設也常更新~所以才能在一些店家撐不下去⋯整個東區生意下滑時還能維持得不錯!更厲害的是小香勇敢的跨出這一步⋯在東區頂好巷內開展了另一個全然不同的品牌!

我在試營運的期間前來⋯以好友身份試菜~來之前我還落了狠話『如果十道只有三道OK,我只會介紹那三道喔!』沒想到我來的時候除了整體辣度可以降低~其他沒什麼可挑剔!

真要講就是第一次來可能會迷路!但不久後我相信這個問題也會改善,小香說巷口會有導引招牌,讓大家不至於迷路。

分享 facebook

為什麼說小香很勇於跳脫框架呢?這除了在大野狼的不斷創新上可以看到⋯來到這裡,一定會有疑惑「小香!你幹嘛不複製大野狼開個二店就好呢?」但了解他的人就知道這樣「延續框架」的事 他是沒有意願做的! 如果你以為兩間店兩個品牌就是他的全部了⋯那你也錯了~他還期望開一間純飯館、純酒吧....後面還會多搞死他自己⋯我實在不知道!卻也很支持很期待!

分享 facebook

「川酒」聽起來很像「餐酒」的諧音對吧?但其實這裡的店名是「老位Old Seat」老位讓人可以輕易聯想到諧音的「老味」!綜合起來你就知道這說的是中式川菜館 除了用餐,餐後還可以小酌!供餐到很晚,很適合喫晚飯的夜貓~來這裡品嚐道地川菜⋯最終成為大家的老地方⋯坐著老位子品嚐老味道(喜歡&習慣味道)就是開展這個品牌的動機!

分享 facebook

有點跳桶對吧?大野狼餐酒就已經走得很前面,現在這川酒|咖啡 在整個市場又是一個異數!它的競品可能是KIKI、紅皇后、或THaiJ 但跟以往的”西式餐酒館” 或 “老式川菜館”就有很大的差異!

這裡的酒單列有中國白酒!敢喝的可以試試山西汾酒 或 貴州茅台!坦白說,我在大陸每間川菜館配的都是這麼烈的酒!尤其是冬日!ㄧ口麻辣一口烈酒可逼出全身寒氣,讓人覺得特別痛快!

但你也可以嘗試搭配西式紅白酒 、 精釀啤酒⋯或十幾款的獨家秘制創意調酒!

分享 facebook

old seat restaurant.cafe 開展的是中式用餐新鮮模式~甚至把中式料理做成早午餐及商業午餐~你可以下午就帶著筆電前來工作或與閨蜜小聚~享受這裡的咖啡香與甜點小食~(想趁早開喝也沒人反對) 之後再與友人在此享用晚膳⋯並繼續享受微醺!

old seat restaurant.cafe坐隱巷弄的那種氛圍⋯就像一個鬧區內的秘密花園!給人一種很Private的感受!如同大野狼!old seat restaurant.cafe的無微不至也在化妝室展露無疑!

這裡真的是一個突然來大姨媽都不用倉皇⋯宛如自己家的地方!當你感到有點總狼狽⋯你可以關上化妝室的門吹整秀髮甚至重新卸妝再來過⋯這裡的備品十足,可以滿足每個女孩想美美開啟主角模式的心願~

分享 facebook

分享 facebook

言歸正傳,我是一個挺能吃辣也挺愛吃辣的人!今天點上了必點川菜「水煮牛」內地名菜「口水雞」「老皮嫩肉」等!接下來的篇幅我會為大家介紹這裡的推薦菜色!「old seat restaurant.cafe」2/20即將開幕,大家這幾天就可以開始定位了!我相信大野狼的老客戶也引頸盼望許久了~對吧?

分享 facebook

蒜香紫茄開心拍黃瓜 150

拍黃瓜拍得好不稀奇,但能拍到拍案叫絕得靠有點新意!不然跟去牛肉麵店吃小菜有何不同妳說是吧?old seat restaurant.cafe 不僅僅使用了黃瓜,也還使用了茄子⋯⋯讓簡單的前菜變得很不簡單,口感也更有層次!

分享 facebook

分享 facebook

老怪味口水雞 360

我不是很愛口水雞的人~但也肯定這裡的做法相當正宗!傳承了正統四川口味,秘制醬料入口帶有一股怪味!我猜這種老味道應該是來自饕客喜愛的老抽吧?先辣後麻也讓層次感更為豐富!

分享 facebook

分享 facebook

水煮牛肉400

試營運期間採用的是泡椒~是一種創新的作法!(台灣人比較喜歡吃辣但不一定喜歡吃麻!)

分享 facebook

整體細節保持傳統!底層的豆芽也是我評斷水煮牛道地與否的關鍵!個人認為這一道很可以!

分享 facebook

分享 facebook

老皮嫩肉 260

人見人誇的老皮嫩肉!使用的是滑嫩的雞蛋豆腐~這盤的辣度我覺得不輸水煮牛,因為這一盤我又多吃了一碗飯

分享 facebook

香辣爆炒土豆絲 220

我很喜歡的一道~加入花椒後的爆炒讓味道更香。不論是單吃配飯或拿來下酒都相當合適!我在中國就很愛這一道~喜歡到自己下廚自己做……以後省事了!來這裡就能回味!

分享 facebook

老味椒麻乾拌麵 160

麵體Q彈帶勁~些微的椒麻香氣但並不辣口!這樣一碗麵與辣菜配搭也不會火上加油!不喜歡米飯的你可以試試這個選擇~

分享 facebook

分享 facebook

黃湯下肚只是喉嚨借過400

自制桂圓威士忌、桂花、酒漬櫻桃

酒漬櫻桃對應微甜的威士忌,喝起來意外的有中國風~淡淡的桂花清香 ,是讓人愛上的淡雅婉約~

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

人老入花叢 人財皆兩空 400

山西汾酒、自製洋甘菊綜合香料糖蜜、荳蔻粉、檸檬

我特別喜歡這杯,名字也有點意思~加入洋甘菊檸檬後的山西汾酒口感很有獨特性!是很有記憶度的一杯~

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

飲若驚鴻洛神賦 400

洛神花、伯爵茶、金桔、肉桂糖蜜、黑糖伯爵茶泡泡

上桌時服務人員會先點燃肉桂薰香~這一杯茶飲喝起來十分清爽,不講還以為是花式調酒!微微帶酸的口感,很適合佐餐!很能解辣去膩!

分享 facebook

中國酒單杯純飲體驗區

金門高粱凍飲 380

搭配松露鹽、煮或烤牛肉片

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

有趣的事情發生了!本來這小戳的松露鹽是拿來佐牛肉片的~我跟朋友卻抓了一小咪咪扔進高粱中。沒想到這意外之舉沒毒死自己還上了癮!帶有鹹味的高粱非常可以~層次口感更為豐富~當然你還是可以佐牛肉就好了,但你也可以試試我的新喝法,跟著我們一起上癮!

分享 facebook

總評

中式餐酒館的概念!吃完不用換地方可舉杯暢飲到打烊~辣度均可調整,師父的火候控制和口味真的很令人驚艷!看完介紹不知道你是口沫橫流?還是已經迷醉?推薦給你們希望你們也會喜歡~這週有聚會嗎?就約這裡吧!

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源:棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

想知道更多旅遊美食資訊,請追蹤按讚「udn走跳世界」