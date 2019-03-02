【市政府站】不限時咖啡廳「Hi5 Cafe」大推彈牙蝦飯！聚會談心都超優

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

夏威夷必吃美食蝦飯，在台灣也吃得到了！《Hi5 Cafe》是間在松菸附近、蠻有意思的店，以咖啡店為中心，融合多道手作私房小料理，除了夏威夷蝦飯，還有牛肉麵、麻油雞、精釀啤酒。舒適的空間環境，不限制用餐時間，動靜皆宜無論是念書工作、聚會小酌都相當適合。

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店址位在忠孝東路四段巷內，鄰近松山文創園區、松山高中、國父紀念館，最近的捷運為市政府站，1號出口出來過個馬路，約步行6分鐘左右會到，不遠處有ubike租借站，騎腳踏車來也OK。

跟我一樣是林宥嘉腦粉的人，應該知道這裡原本是丁文琪Kiki所開的《繪本咖啡｜嬉々café》，而現在是由《Hi5 Cafe》接續。

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《Hi5 Cafe》的創辦人是五個好朋友，其中包含《禾馨婦產科》林思宏院長與其夫人，大家各自發揮所長，打造這間理想中的咖啡店。

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空間中的裝飾物，皆是老闆們的收藏品，是咖啡店、也是博物館，來自世界各地有趣的事物，都集中在這裡。

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挑高設計的一樓，入口處即有一張大沙發，定期轉播球賽(之前還有選舉開票)，就像回到自己家的客廳一樣，能跟好友們邊喝啤酒邊看電視轉播，氣氛好不熱鬧。

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來到《Hi5 Cafe》，能動亦能靜，若僅是想找個地方休息一下，這裡有超多書本雜誌(甚至是全套金田一漫畫)，可供免費借閱，並提供免費插座、速度很快的無線網路wifi，要讀書、要用電腦工作，不限時想久坐多久都可以。

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服務鈴是個貼心的設計，坐在地下室不想爬上爬下，按個鈴店員就會下來服務，看得出來在許多小細節上的重視。

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《Hi5 Cafe》菜單如下，內用每人低消一杯飲料。吃的有木桶沙拉、帕尼尼、炸醬麵、夏威夷蝦飯、牛肉麵、麻油雞、下酒菜、手工甜點；飲料則有茶飲、咖啡、現榨果汁、氣泡飲。

單看menu價格會覺得是中價位，但食材、原料都用得非常好，餐點做工也挺細緻的，讓人覺得物有所值啦！

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平日中午有商業午餐，目前是以咖哩系列為主，有飯有飲料180元，另外供應下午茶套餐、晚間套餐，甜點+飲料、夏威夷蝦飯+啤酒+甜點，組合價會便宜一些。

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老闆們之一，有愛喝啤酒的人，所以《Hi5 Cafe》有著多款生啤、精釀啤酒，還有暢飲喝到飽呢！若是之後要看球賽轉播的話，我和朋友們又多了一個舒適的好選擇。

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藜麥烤鮮蔬—250元

以木桶裝盛，一碗份量不小，胃小一點的女生當主餐吃也會飽，底層是滿滿蘿蔓生菜，選得好、洗得好，連脫水功夫都有坐到位，吃來無比爽脆。

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搭配切片藜麥、苜蓿芽、烤蔬菜(綜合菇、紅椒、秋葵、茄子)、葡萄柚、石安牧場水煮蛋、小番茄等，五顏六色不僅賣相可口，營養價值更是滿分，不愧是有醫師坐鎮的咖啡館，醬料部份選擇的是凱薩醬，和蘿蔓生菜本是黃金拍檔，組合在一起十分好吃。

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夏威夷大尾蝦飯—380元

蝦飯是由《Giovanni’s shrimp truck喬凡尼蝦車》所發明，儼然已經成為夏威夷北岸必吃美食，甚至連日本沖繩古宇利島都有人在賣，而《Hi5 Cafe》是由院長夫妻根據夏威夷旅行的回憶，將材料升級並改良成台灣人更能接受的口味。

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爆爆蒜、奶油檸檬兩種口味，老闆娘強力推薦前者。瞧瞧這五大隻草蝦的個頭有多麼驚人，每隻至少得分個三口才吃得完，貼心剝殼、仔細去除腸泥，讓夏威夷知名美食質感大升級，情侶約會也能優雅地吃。

蝦子本身煎得恰到好處，表面微焦、鎖住鮮甜肉質，配上大量蒜頭，重口味吃來非常過癮！其實我沒有這麼愛吃大蒜，但這爆爆蒜料理得可真香，完全擋不住氣味攻擊，讓人邊吃邊配好幾口飯啊！

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一旁附上生菜沙拉、馬鈴薯泥，雖然價格較高，但大蝦也是真材實料，一份吃完飽足感十足，不愧是《Hi5 Cafe》人氣餐點，強力推薦真的必點！

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香酥大蝦頭—250元

大蝦身體用來做蝦飯，蝦頭可也沒浪費，酥炸蝦頭有點類似日本料理店的作法，只差沒有包上醋飯油炸。老實說我平常沒有吃蝦頭的習慣，卻完全沒想到這樣炸會這麼好吃！滿滿蝦膏、口口精華，蝦殼炸得鹹香酥脆，要不是今天是騎車來，真想配杯啤酒呀！

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老男人麻油雞湯—200元

冬季限定新商品，來碗麻油雞湯進補一下，雞肉都是給五塊，雞腿、雞胸、雞翅全吃得到，滿足任何部位愛好者的需求。

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湯頭溫和不厚重，符合咖啡店的調性，酒味不會重到讓人一喝就醉，麻油、米酒香氣交織，搭配鮮甜高麗菜，原來在咖啡館喝上這麼一碗，竟是如此享受。

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奶酒巧克力—210元

法芙娜巧克力與貝里斯奶酒的完美結合，巧克力濃度相當高，而且不會過甜，冬天喝來更是微醺幸福，附上烤棉花糖，可以單吃、可以沾巧克力，相當適合女孩子喝。

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維也納咖啡—170元

一上桌讓我先是愣了一下，這維也納咖啡也太大杯了吧！並非傳統配方比例做法，而是咖啡師從中做了改良，有著自家特色。美式咖啡為底，以椹果糖漿取代傳統砂糖，上頭鮮奶油還多了焦糖醬、檸檬皮、肉桂粉、堅果碎，在香氣的表現上十分搶眼。

我個人較偏好紮實body的濃縮，所以覺得這杯風味較薄了些，但相對的比較大杯也能喝得久啦！

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《Hi5 Cafe》的夏威夷蝦飯、炸蝦頭真的是好吃，木桶沙拉、麻油雞也表現得很好。有和外送平台《Foodpanda空腹熊貓》合作，若是懶得出門的附近居民、上班族，可以利用外送服務將美食配送到家，但我還是比較推薦實際來一趟《Hi5 Cafe》吧，現做現吃最美味，還能欣賞主理人們的收藏呢。

Hi5 Cafe

地址：台北市信義區忠孝東路4段553巷22弄51-1

電話：02 2768 5388

營業時間：週日-週四11:30–21:00、週五六11:30–22:00

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文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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