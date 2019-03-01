三重外送便當推薦！極之八丼飯三重店 內用昆布湯免費喝

文、圖／陳小可

開場白直接說這間極之八丼飯三重店的重點，平價丼飯、份量多！內用昆布湯免費喝，味噌湯10元免費續，學生還可以免費加白飯，滿$400或4個丼飯即可外送。

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在充滿美食的三重忠孝路三段轉進安靜的中正北路176巷，看見極之八丼的所在，店前是三重有名的田中圖書館，加上不遠處還有重陽國小，難怪店家對學生有免費加飯的優惠。

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店前的料理區是日式攤車的風景，但吸引我目光的是這一整排食安的證明，如果你有三重人熊卡，消費滿一百還送鋁罐飲料一罐。

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店內有一區是併排的座位，這場景讓我想到之前去日本吃拉麵也遇過。

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另一區的位置較多，不過用餐時間也容易客滿，不只是學生愛吃，也很多家長帶小朋友呢～像我這年輕人等級的也蠻多的。

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牆上掛滿客人讚美的小卡片，都推薦這裡的美食。

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平常愛吃紅蛋的我，注意到這個說明。這是我第一次在三重吃丼飯，遇到店家使用高等級的好蛋啊！尤其現在蛋價並不便宜，所以我說這間真的很敢用。

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冰鎮麥茶免費喝，冰箱也有付費的汽水，然後我在等餐之餘，發現工作人員清潔桌子還有噴消毒酒精，雖然他是平價消費，但使用有品質的食材與注重衛生，讓我更加確定，這是一間好店，不得不說，這晚遇到的每個工作人員都好客氣。

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極之八丼飯三重店菜單

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提供給客人畫的菜單

按照習慣又點了好幾道小菜，殊不知這丼飯份量有夠大～

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我原本點了昆布湯和味噌湯，後來才知道內用昆布湯免費喝到飽，味噌湯只要10元也可以免費續。昆布湯味道雖然清淡，但上面有好多我愛的蔥花，吃丼飯搭配很解膩，味噌湯雖然不濃郁，但一碗只要10元，裡面豆腐好多，還可以免費續，實在無法挑剔。

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兩個人用餐，點了黑胡椒海陸牛丼$160、塔香焗烤海陸雞丼$190，如果胃口沒這麼大的人，可以一個人點海陸丼，另一個人點單純的丼飯，價位$90起，但不得不說，海陸丼不僅視覺豐富，份量也大。

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內用招待的小菜，這天吃到辣蘿蔔，微辣又開胃，工作人員說內用都會有不同的小菜招待，這樣真的很划算又平價呢！

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溏心蛋 $25

看到店家牆上貼的好蛋介紹，讓我點了一份溏心蛋來品嘗，這顏色真的是好蛋才有的呀~但不知道丼飯也有半顆溏心蛋，我這天吃了好多蛋。

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海陸丼飯提供的半顆溏心蛋，軟Q又香，半熟蛋液香甜可口，非常好吃呢！

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天婦羅 $45

切成細條狀，口感酥酥脆脆不油膩，這道炸物我很喜歡，推薦必點。

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花枝揚 $45

這道炸花枝竟然只要$45，不點一下怎麼行。花枝個頭切的好大塊，雖然是油炸的，但不會有太多油膩感，味道很香。如果點了海陸丼，這道炸物可以略過，點其他的炸物像是「揚出豆腐」。這天點了四道炸物，我比較推薦天婦羅和花枝揚，其他的炸物有興趣的人也可以試試看。

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黑胡椒海陸牛丼 $160

蝦子、花枝及牛肉在大碗的丼飯上呈現，米飯軟硬適中，一旁還附有蒜片增加風味，海苔絲也是增加口感的原因，一看到海陸丼飯本尊，我就在想~這丼飯我到底要吃多久啊XD他只是料多，連飯也很多~

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塔香焗烤海陸雞丼 $190

原本擔心焗烤會很膩，但又想吃焗烤試試看，最後還是點了一份品嘗。

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滿滿的乳酪絲，這應該會是小朋友的最愛，但我也沒想到九層塔和起司挺搭的，九層塔的重口味讓焗烤不膩口，底層的米飯也不會因為焗烤變硬，雖然有幾塊雞肉蠻柴的，但同樣都是用料很豐富的一碗丼飯。

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非常喜歡極之八丼在丼飯裡加了蒜片，一口白飯一口蒜片的吃法，我喜歡呢~

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以實在的價位、慎選的食材，加上內用提供免費昆布湯還有味噌湯十元免費續，難怪用餐時間一到就客滿，因為份量飽足也能吸引學生族群，下次我要再來試試看其他的丼飯類，如果想在上班時間吃到這間極之八丼，只要滿四百或買四個丼飯也能請店家外送喔！

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極之八丼飯三重店

地址：新北市三重區中正北路176巷27號

電話：02 2981 0688

營業時間：上午11:00 – 下午2:00 、下午4:30 – 下午9:00(周日休息)

食記：三重丼飯推薦極之八丼 可外送 平價 近田中圖書館

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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