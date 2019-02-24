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台北古早味美食！景美早市「無名紅燒鰻」魯肉飯入口即化大推！

2019-02-24 11:10udn走跳美食

文、圖／WISELY

這家是位於景美早市，每天凌晨五點左右開始營業至上午十點的古早味無名紅燒鰻》小吃攤。本身雖以紅燒鰻湯出名，但其實最受歡迎的是他們家的魯肉飯與滷豬皮，就連焢肉也都很不錯吃，是在地人的清晨小吃早餐

當天沒帶相機出門，所以使用手機【Google Pixel 3】隨手拍，簡單做個記錄～

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會來這裡用餐，幾乎是我熬夜工作後，想吃黑白切出門覓食的選擇之一！除了這家《無名紅燒鰻》之外，有時也會騎車去相鄰不遠的『阿三哥古早味麵攤』；兩者各有不同的特色，想吃飯就選這裡而想吃麵就去新店那邊。

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我個人並不是很愛吃鰻魚，主要在於免不了的魚刺實在很討厭，但也不能否認的是他們家的魚肉味道鮮甜好吃，味道也不會太油膩，是不少人聞香下馬的選擇。

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紅燒鰻 NT70／排骨湯 NT45／菜湯 NT25／魯肉飯 NT25(小)／焢肉 NT20／豬皮 NT5

一般，我都會點碗魯肉飯配菜湯來吃，價格為NT55；桌上的辣油與黃蘿蔔乾都是自取，尤其是那辣油很香，用來搭配小菜或是淋在魯肉飯上，味道都升級許多！

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他們的菜湯簡單清淡，不過我自己是滿喜歡這個味道，而且相當地燙口好喝，有時店家看你喝完了，還會主動幫你續添，真的是暖心又暖胃。

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之前有人問我景美夜市有沒有好吃的魯肉飯，個人覺得幾家老店都還算OK，例如大橋頭或是圖書館對面這兩家。不過，我自己覺得最好吃的並不在夜市，而是早市的這家攤位！

他們的滷肉汁噴香滑口但不油膩，而且就連焢肉也是超美味，真的是做到入口即化的程度，而且還能選擇偏肥偏瘦或是三層肉的部位，而米飯煮的也相當地具彈性又美味，如果是愛吃魯肉飯的朋友，可能真的得大清早起來用餐才吃得到！！

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無名紅燒鰻(景美早市)

地址：台北市文山區景文街133號

時間：05:00-09:30，賣完打烊不定休

文章來源：WISELY'S 拍拍照寫寫字 FB：WISELY'S 拍拍照寫寫字

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