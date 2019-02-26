15元油飯、25元餛飩湯 隱藏版呷粗霸銅板美食 板橋建國街古早麵店

每個人心中一定都有一家百吃不膩的巷口美食，可能是滷肉飯，也可能是陽春麵，你不會推薦給朋友，但就是想到就去吃；「建國街古早麵店」是網友推薦的，網友說它沒有店名、沒有招牌、隱身在巷弄裡，只有在地人知道，來吃的大多是鄰居熟客，她從國小一路吃到現在出社會工作，一碗油飯一晚餛飩湯40元搞定，正港隱藏版美食，完全符合PEKO的小資精神，呷粗霸板橋銅板美食推薦給大家！！

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「建國街古早麵店」跟一樣大碗滿意的「復興街無名炒麵」就差一條街，要不是網友推薦，PEKO在板橋住了三十多年絕對不會發現這樣的佛心價店家。初訪時巧遇店休，二訪油飯、炒米粉通通賣完，直到三訪才品嚐到傳說中的15元油飯跟炒米粉。

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「建國街古早麵店」有種回到阿公家或阿嬤家的感覺，一進門就看到大大的神桌，客人用餐的桌椅收起來就是客廳。

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建國街古早麵店菜單

不要懷疑，這是2018年的價格，不是八百年前的價格。「建國街古早麵店」的油飯、炒米粉都只要15元，推薦的網友說如果要吃油飯一定要八點半前來，不然撲空機率高達90%。事實證明不聽網友言吃虧在眼前，PEKO快九點抵達，老板說炒米粉跟油飯早就賣完了。

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建國街古早麵店-油飯 $15

這裡的油飯色澤偏淡，賣像沒有非常優，但一入口就發現是小時候的味道，沒有香菇絲，沒有配料，簡簡單單，記憶深處的味道。米粒的部分軟硬適中，越嚼越香，甜甜的醬料畫龍點睛，15元非常可以！！

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建國街古早麵店-炒米粉 $15

沒有肉燥的炒米粉，也跟油飯一樣沒有任何配料，只有甜醬跟芹菜珠。如果跟油飯相比，PEKO會比較建議大家點油飯，當然都點雙殺也行啦！！

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建國街古早麵店-餛飩湯 $25

有點小驚喜的餛飩湯，初訪時沒油飯沒炒米粉，又不想吃麵，就點了餛飩湯。一上桌看到餛飩似乎不少顆，特別數了一下，竟然有10顆餛飩，心想八成老板出成大碗餛飩湯吧！！結果這真的是25元的小碗餛飩湯，除了油蔥味稍重，湯頭還不錯，餛飩肉餡加了胡椒，不錯吃。比起油飯、超米粉，PEKO更喜歡這碗餛飩湯，25元有10顆餛飩在板橋很難找到了，感動！！

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建國街古早麵店

地址：新北市板橋區建國街49號

食記：建國街古早麵店

營業時間：07：00~13:00左右

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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