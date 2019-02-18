脆皮雞好！台北松山高級粵菜 雅閣中餐廳

前陣子腸胃不適痊癒後特別想念好吃的中菜，跟我家女主(J女)說來去吃吃看雅閣好了，出身福臨門的主廚謝文廚藝資歷深厚，在2017年就任雅閣之後，便領軍於2018年首次的台北米其林評鑑摘下一星。

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就這餐感受上，服務水準很不錯，待客面沒有什麼可挑剔之處，但出菜次序較雜、且節奏上感覺還可調整得更好，至於價位，在台北的高級粵菜中大概也是名列前茅了，與紫艷、頤宮…差不多同一水平，週末中午倒是沒坐滿(如果升上二星那應該就不好訂位了)，點幾樣菜以及午餐才有的點心。

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到粵菜餐廳肯定會想要品嘗一些燒味，點了叉燒乳豬拼盤，叉燒是雅閣招牌之一，使用傳統黑豬(鹿兒島)而不跟隨流行的伊比利叉燒，兩者的質地肉香不同，雅閣的叉燒調理手法令人欣賞，指的是從燒烤的微焦香氣中所帶出的後頭醬味，這股醬味除了無死甜的稠蜜，由一股微鹹所引導的中式香料層次，在細嚼之下有很好的感受，但這梅頭肉還是喜歡較為豐腴的部分，另外一側的肉較缺油質，口感就稍微顯差，乳豬與叉燒相比毫不遜色，尤其在皮的鬆脆度是相當勻稱細膩的，皮下肉則滑嫩不膩。

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芙蓉海鮮燕窩羹，這是以金華火腿熬製的上湯加入蟹肉干貝等煨煮而成，純淨不油，帶點兒燕窩的滑溜口感，一式三個的點心也是高貴，外場提議我們減量為兩個，鵝肝荔芋角外層十分鬆化、芋泥綿軟，內夾的肥肝風味總覺不夠顯著，海膽小籠包是目前的冬季菜色，即是包有海膽的海膽味小籠包，食畢沒有太多感觸，嘗鮮可吧！脆皮海皇腸粉美味有感，腸粉薄滑不糊、米網脆而細密、鮮蝦豐碩甘甜，作工佳(比二星新同樂的金包銀腸粉口感好)。

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最近麵飯類吃得少，點了脆皮雞與欖菜四季豆，兩個人吃到這裡差不多開始有飽足感了，脆皮雞不愧也是雅閣招牌，目前最屬意的就給它了，採用的是閹雞，油脂含量ok，除了應該好吃的雞腿，胸肉等部位也不會乾柴，整體入味但不重味(淡淡五香)，蘸上檸檬汁食用很剛好，而欖菜干煸四季豆就是正常發揮的好吃吧。

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當天剛好是冬至，餐廳招待芝麻湯圓，甜點則要了黑金流沙包與楊枝甘露，流沙包無論內餡或外皮水準都不錯，至於黑金~就是拍照好看而已，雖不是芒果季節，雅閣的楊枝甘露做得仍是香甜濃稠，少許脆脆的柚子果肉和西米露，味道好，只是"撈起來"會比較空虛一點。

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本次經驗：★★★★ (若除去不夠滿意的點心，就是4.5個愛吃臉)

雅閣中餐廳

地址：台北市松山區敦化北路158號

營業時間：AM12:00~PM2:30 PM6:00~PM10:00

電話：02-27156788

文章來源：三高Sir的美食足跡 FB：三高Sir的美食足跡

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