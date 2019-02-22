融入主廚創意驚喜加分！ 台北東區平價精緻鐵板燒料理 TBS剔邦饈

鐵板燒一直被定義為高檔美食，食材、廚藝、氣氛皆很重要。《TBS剔邦饈》不僅兼具上述幾者，還融入了主廚創意，驚喜度上無限加分！海陸套餐只要1,080元起，還不用收一成服務費，以台北東區的物價來說，價格算是十分平價，是間值得推薦的台北聚會餐廳

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TBS剔邦饈Teppanyaki

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：台北好吃中價位鐵板燒，龍蝦牛排和牛全吃得到，cp值很高

店址位在台北東區216巷弄內，鬧中取靜、交通方便。捷運忠孝敦化站3號出口出來，經過「明曜百貨公司」後，左轉不久後即可看到。附近停車位很搶手，可能要往國父紀念館、華視那邊找一下，或者直接付費停停車場。

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店名「TBS剔邦饈」，取得是「鐵板燒」台語的發音。三個字可分別拆解成不同的意思，為主理人自我賦與的使命。

剔 蕪精選，食材鮮美

邦 國多元，異同饗宴

饈 珍山海，飽腹滿涎

店內座位以鐵板燒台為中心，分成好幾桌用餐區，以台北鐵板燒來說，每位師傅服務的客人算少的，這樣也更能拉近客人間的距離，鐵板燒本就講求互動啊！整體氣氛營造輕鬆又不失高雅，適合情人節、七夕、聖誕節等浪漫約會，或是生日聚餐、家庭聚會、尾牙春酒也不錯。

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《TBS剔邦饈》同時提供靜謐包廂，可容納七位客人，若有聚餐包廂需求的人，電話訂位時請記得先跟店家說明與保留，包廂低消一萬元，如果想吃點特別的，可事先跟店家討論，告知預算做成無菜單料理也OK。

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《TBS剔邦饈》菜單如下，不用加收一成服務費

平日中午商業午餐只要500元，晚餐、假日全天海陸套餐，也只要1,080元起，真的是十分平價，用料完全不馬虎唷！想吃高檔一點的人，可以選擇雙人海鮮套餐，價錢同樣蠻親民的，套餐內容每3-4個月會更換一次，就算常來也能吃到不同的菜色。

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我們今天吃的是「雙人食客套餐」，售價為2,980元

一人1,500元內，能吃到如此高級且豐富的菜色，我們都覺得相當划算！

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晚餐、例假日可選擇要礦泉水或氣泡水

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麵包

最開始的麵包就讓我驚豔，直接在鐵板上加水蒸啊，蒸出Ｑ彈口感，沾上balsamico、初榨橄欖油，相當好吃。

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開胃菜 白酒奶油扇貝

大顆新鮮扇貝用白酒、奶油調味，再以蒔蘿、陳皮、魚子醬、櫻桃蘿蔔點綴。吃的時候先喝湯，可感受濃厚白酒香氣與海味的結合，最後再將扇貝一口吞下，多樣食材在口中豐富變化著，十分鮮美。

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湯品 紅酒燉牛頰湯

紅酒燉得軟嫩的牛頰肉，配上番茄晶凍，酒香、番茄酸交織，湯品喝來清爽不死鹹。

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湯品 芋頭油封鴨湯

我個人更愛這道湯品，文化結合、創意無限。法餐代表油封鴨腿，台菜選手芋頭蝦米香菇，結合出似台味鹹粥之風味，讓人印象深刻，大推薦。

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松露薯泥雞肉沙拉

雞肉以墨西哥辣椒、香料醃過，搭配松露薯泥。上述二者味道是重的，適合搭著生菜，或沾點蘋果油醋醬食用。

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金桔檸檬冰沙

中場休息喝杯清沙清清口氣，準備迎接超豪華主餐！

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貝里斯龍蝦

龍蝦佐豆酥的作法，取自港式料理避風塘炒蟹的概念。彈牙龍蝦肉吃原味就很棒了，口味種些的人，也能搭配松露味噌醬增添風味，以《TBS剔邦饈》的價位來說，海鮮主菜能吃到半隻龍蝦，已經非常滿足。

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北海道生食級干貝

除了半隻龍蝦外，還搭配兩顆北海道大干貝，因為是生食等級，所以不用煎到全熟，中間粉嫩粉嫩最好吃，佐以咖哩優格醬、新鮮金桔，簡單提味提鮮，雙海鮮主餐，過癮！

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原本以為龍蝦+干貝的海鮮主餐已經夠奢侈，沒想到接下來的肉類主餐更過份，10盎司菲力牛排做成三吃，吃完飽到天靈蓋。菲力牛排會先於玫瑰鹽靜置，細細吸收鹽味，之後便不再做多餘調味。

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第一吃：菲力牛排+香煎鴨肝

你說說，人生還能多奢侈呢？瘦肉為主的菲力牛排，與肥嫩鴨肝搭在一起十分對味，一入口就能感受鴨肝油香大爆發，可適時沾點莓果醬去油解膩

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第二吃：菲力牛排佐黑胡椒醬

靈魂醬汁以牛筋、牛骨、牛肝菌熬煮，帶有似奶油的香氣，五分熟度使牛排嫩得恰到好處，就算只是簡單的沾醬吃法也很好吃。

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第三吃：牛筋蜜汁

邊緣帶筋部位也別浪費，做成蜜汁口味十分涮嘴，三吃會陸續料理，相互穿插著吃能延長戰線，但份量真的很多很驚人，我們吃完海鮮其實已近八分飽了。

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羅勒青醬海鮮燉飯

有海鮮、有肉，竟然還有主食燉飯！

青醬調味帶著辛香氣味，除了海鮮外，還加入紅藜麥、洋蔥，算是還不錯的燉飯，只是真的太飽了，普通人類哪吃得下這麼多啊！老闆你一定要這麼大方嗎！

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飲料 東方美人茶、鮮果汁

茶飲為南投茶廠手工摘葉，飲料則是使用當季水果蘋果、鳳梨打成，兩者都蠻有水準的，不是隨便拿普通茶葉、濃縮果汁充數。

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「雙人食客套餐」是沒有包含甜點的，想吃必須再額外單點。兩款甜點都有「火焰秀」可看，滿足另一個胃的欲望，還能一飽眼福呢！

火焰蜜蘋冰淇淋—200元

法國諾曼第蘋果白蘭地燒炙，再淋上青森蘋果汁、焦糖。熱騰騰蜜蘋果配冰淇淋吃，冰火二重享受還帶著酒香，很高雅的味道。

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火焰提拉米蘇—220元

萊姆酒燒煮咖啡豆，再加入卡魯哇咖啡酒、咖啡燉煮。浸泡手指餅乾、擠上mascarpone cheese、灑上可可粉，雖然都是在鐵板燒台上製作，但該有的步驟與食材一樣沒少；是道帶酒香的大人味甜點。

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我和朋友都很喜歡《TBS剔邦饈》，也相約之後有機會再訪。一個人1,500元，在台北市中心能吃到這樣多樣的食材，龍蝦、牛排通通有，重點是份量足、味道也很好，想要用中價位吃到高檔鐵板燒，《TBS剔邦饈》是個非常可以推薦的好選擇！

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TBS剔邦饈Teppanyaki

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷8弄6號

電話：02 8773 8178

營業時間：週一-週日11:30–14:00、17:30–20:30

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文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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