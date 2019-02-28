台北好吃米粉湯！連在地人都未必知道的東湖市場隱藏米粉湯

大概20多年前剛搬來東湖時，那時東湖菜市場還只是個小菜市場，許多東湖的朋友想買菜還是搭著公車跑到湖光市場。

沒想到幾十年過去，東湖慢慢變成人口較多的社區，而東湖菜市場現在也越來越熱鬧，前陣子選舉，幾乎各黨議員早上每天都爭相在菜市場裡拜票，包含港湖第一高票的高嘉瑜那陣子也常看到在這邊出沒，而今天要分享的『好吃米粉湯』，我是在一個美食社團裡看網友介紹的，相當意外，在東湖菜市場的店家我沒吃過倒也還好，沒想到我連聽都沒聽過，這天剛好早餐家裡麵包吃完了，索性出門吃台式早餐換個口味吧！！

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到了現場終於瞭解為什麼就在東湖菜市場，我卻從未發現，因為『好吃米粉湯』店靠在東湖菜市場比較後面偏僻隱密的地方，平常來東湖菜市場買東西不會逛到這麼後面來，而出門去搭捷運時經過已打烊休息，難怪我從沒發現這間店，反倒隔壁點的麵攤我吃過幾次。

店裡就一般小吃麵攤的不銹鋼桌，沒什麼裝潢，客人就以附近熟客為主，因此『好吃米粉湯』也沒有菜單，直接跟老闆口頭點餐即可。

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很快的，餐點就上桌啦！

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『好吃米粉湯』 – 油豆腐、嘴邊肉、三層肉

米粉湯基本上一定要搭黑白切，油豆腐幾乎是必點，而肉類這邊蠻特別的，一份可以選個兩種肉來做綜合，

新鮮的溫體豬肉，簡單川燙料理就很好吃，沾少許醬料引出肉的鮮甜，

這天挑了嘴邊肉搭配三層肉，一個有口感，一個吃起來軟Q，都不錯吃！.

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『好吃米粉湯』 – 米粉湯

米粉湯底使用大骨湯，但湯頭清爽不油膩，口味重點的朋友可以自己加胡椒粉或辣椒，

原味的米粉湯喝起來就是大骨清甜，據說越晚來反而湯頭熬得越濃，

『好吃米粉湯』 有個特別的點，一般看到的米粉湯大多添加芹菜珠來提味，

而這邊使用的卻是韭菜來引出大骨湯的清甜，吸飽湯頭的米粉湯，配著黑白切當早餐，好台但冬天吃起來特別暖胃！

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後記：

平常其實很少外出吃早餐，沒想到原來附近菜市場竟就有挺不錯吃的米粉湯，順便推薦這旁邊也另外有家麵攤，魯肉飯早上吃也還蠻不錯，不會太油，有機會再寫文跟大家分享吧！

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好吃米粉湯

電話：略

營業時間：05:30–13:00

地址：台北市內湖區安康路434巷1-3號

文章來源：葉癮評饗 Leaf Yeh FB：葉癮評饗

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