新北蘆洲平民小吃大本營－阿郎、阿榮、大象、和尚洲切仔麵踩點食記

一直聽聞蘆洲是切仔麵大本營，所以特地約了朋友來挑選幾家吃吃，其實我並沒有特別喜歡一般常見的切仔麵麵體，便是本著踩點記錄的心情，這類台灣平民小吃是我們最熟悉的味道，要說多美味或許未必，但若是一陣子沒吃到，心裡總會覺得悶悶不對頭，大概是這樣的感覺吧~

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(一)阿郎切仔麵

蒐集了幾家名單之後，根據行程和營業時間大約只能挑個四家，鄭記豬母、大廟口等店只能是這次的遺珠，小吃麵店的一項重點當然是黑白切小菜，好不好吃差距很大，自從我幾年前多次跑中南部之後才逐漸感受到，南部黑白切(香腸熟肉/魯熟肉)與北部的不同，不光是眼睛看上去有差異，料理或處理方式表現出來的整體質感，那種入口的感受也是會帶給人不一樣的心情，如阿郎的黑白切就是平平穩穩的北部心情，稱不上很好，也無過失或特色，切仔麵是這次四家裡唯一點的乾麵，同樣偏軟，醬料油蔥感覺可再使它香一些，瓜仔肉飯可跳過，這家店大環境可，營業時間長算是優點吧。

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(二)阿榮切仔麵

阿榮離捷運站比較遠，騎Ubike騎了一陣子，旁邊是傳統市場，算是一間小店，下午有不少品項已經賣完，所以點剩餘的大腸、三層、肝連、粉腸，切仔麵在這幾家裡我的感覺上是排第二，或許是口感較沒這麼綿糊，滷肉飯的肉燥處理得不錯，不油膩，只是口味不夠有特色。

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小菜卻令人點頭如搗蒜，豬肉的甜味以及水嫩度都很棒，尤其大腸和粉腸兩種腸類最佳，大腸肥脂去得乾淨，保留彈性與香氣，粉腸特別嫩滑且無沾苦味，淋的醬油微甜、與少許不顯辣的紅醬，北部早期較有歷史的小吃店通常都是這樣配的紅黑雙醬，各家口味不同。

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(三)大象切仔麵

大象離阿郎很近，牆上寫了「無餓不坐，坐餓多端，餓吧！」，有些人應該會蠻喜歡它的湯頭，偏清淡，沒有很重的油蔥味，但是帶有一些類似蝦米的味道，不過麵體仍是軟綿綿。

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上陣的小菜依然有大腸(頭)，另外點了豬心嚐嚐，豬心這玩意有時較易踩雷，想起以前某次我老媽自家處理豬心，中間血塊也都挖乾淨了，但吃起來就是有股腥臊味，覺得有點可惜，幸好這份豬心還不錯，而且切的是厚實型，不會過硬也無異味，大象的紅醬有一些特色，偏淡，近似一股蘊含在內的蕃茄味。

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(四)和尚洲切仔麵

和尚洲是蘆洲的舊名，這家在小巷子裡，外面有扛棒指引所以還蠻好找，早上裡頭客人就不少了，而且多是上了年紀的熟客，沒看到菜單就對著冰櫃點一點，比較不一樣是有賣煙燻鵝，雖說有些小菜似是有事先切盤，但應也是剛處理(或者我吃到的是這樣)，所以在水嫩度方面比起阿榮是不遑多讓，大姊特別說今天的三層肉較肥，要嗎？可以的，既甜美又不肥膩，嘴邊肉的口感也是很嫩，夾雜著滑筋膠質、以及肉香味，粉肝質地不輸台菜餐廳，只是調味處理上可能沒那麼多層次，把邊緣帶管的部位去除掉口感會更好。

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這家的湯麵是我唯一願意再來吃的，湯頭較濃厚且不會很油，油蔥酥是咬下去帶有酥硬的，很香，麵體則是帶有Ｑ勁，以整體滿意度來說，和尚洲是這幾家裡我的第一選擇。

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本次經驗：(阿郎)★★ (阿榮)★★★★ (大象)★★★(和尚洲)★★★★

阿郎切仔麵

地址：新北市蘆洲區復興路30-1號

營業時間：AM9:30~PM9:00 (周一休)

阿榮切仔麵

地址：新北市蘆洲區中華街27號

營業時間：AM9:30~PM7:00 (周一休)

大象切仔麵

地址：新北市蘆洲區復興路42號

營業時間：AM9:30~PM5:00 (周日休)

和尚洲切仔麵

地址：新北市蘆洲區民權路72巷1號

營業時間：AM6:00~PM3:00 (周日休)

文章來源：三高Sir的美食足跡 FB：三高Sir的美食足跡

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