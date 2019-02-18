【新埔站】小心吃了會上癮！馬來西亞的正宗藥膳肉骨茶 「萬得富爸爸肉骨茶」

自從兩年前去馬來西亞的檳城玩過一趟以後，我就對馬來西亞的藥膳風肉骨茶留下了非常好的印象，不過在台灣有販售道地馬來西亞肉骨茶的餐廳真的不多，中壢的話我就只知道「馬來西亞料理風味館」吃得到而已，可惜的是馬來西亞料理風味館並非肉骨茶專門店，賣的肉骨茶只有一種，限定週五、週六、週日限量供應，有時太晚去了還吃不到…所以後來我得知板橋這邊有一間馬來西亞人開的「萬得富爸爸肉骨茶」的時候非常期待，立馬就安排要去吃一次看看～

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既然提到肉骨茶了。我再重新跟大家分享一下它的起源好了…早年有很多華人遠渡南洋來馬來西亞、新加坡這邊謀生，那些華人主要都是在做勞力活，為了補充體力，所以把一些便宜的中藥材跟豬肉、豬骨一起熬煮，不但可強身而且滋味又不錯，後來就逐漸演變成大家現在知道的這種「肉骨茶」了。

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肉骨茶主要分為胡椒味比較重的潮州派跟用鼓油調味、藥材味比較重的福建派，然後馬來西亞多數賣的都是福建派的肉骨茶，新加坡則是潮州派的肉骨茶比較多，而「萬得富爸爸肉骨茶」 的老闆來自於馬來西亞的吉隆坡，賣的自然是藥膳味比較重的福建派肉骨茶了。

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本來想拍一下店內環境的，不過很多桌都坐滿客人了，而且我帶著單眼相機，店員也一直注意著我，所以我不好意思在店內大肆拍照，這次主要只有拍菜單跟餐點而已…（牆上的李小龍讓我聯想到檳城著名的「壁畫街」）

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萬得富爸爸肉骨茶的老闆李志權先生本來在馬來西亞就是在賣肉骨茶的，而且聽說他的餐廳還是小有名氣的那一種，後來因為他的兒子娶了台灣媳婦，所以他也興起了把這道地美食推廣到台灣來的念頭，後來就開了這一間餐廳。（再早一點之前有在新店的南洋夜市擺攤）

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牆上的資訊還可以看到類似剛才我提過的肉骨茶歷史以及多吃肉骨茶對身體的益處，大家可以參考看看。

p.s.肉骨茶雖然有熱湯，但使用了甘草等中藥去熬煮，所以吃起來並不會燥熱，馬來西亞比台灣熱很多，那裡的人還是可以天天在喝。

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這裡的肉骨茶主要有六種口味，其中「肉骨茶湯煲」是比較偏正宗福建派的藥膳肉骨茶，「雞骨茶湯煲」用雞腿肉取代原本熬煮時用的排骨、豬肉、豬肚，「胡椒綜合湯煲」和「胡椒豬肚湯煲」算是比較偏潮州派的作法，胡椒味比較重，「醉香肉骨茶湯煲」是原本的肉骨茶湯煲再多加了酒進去，也可以稱為「廣東派」的肉骨茶，最後最特別的是他們還有賣作法很費工的「乾肉骨茶煲」，它吃起來跟一般有湯的肉骨茶味道截然不同，超下飯的說。

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肉骨茶本身都是單點，飯、麵、青菜都要另外加點。

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但是每天11:30~14:00有限量50份的商業午餐，是一次可以吃到肉骨茶的主餐再加白飯／乾麵線／豬油拌飯／王子麵四選一以及一份燙青菜，還蠻超值的～

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我們點了很多台灣的泰式餐廳都有在供應的罐裝「椰子汁（40元）」和東南亞很夯的「100PLUS（40元）」來喝，100PLUS喝起來很像帶有一些氣泡的舒跑或寶礦力之類的（其實也有點像雪碧），還不錯喝。

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其實我們只有兩個人，但是特地從中壢跑來這裡，想多吃幾種不同的肉骨茶，所以兩人點了三份套餐，主食也選了三種。

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首先看到這是「乾麵線」，它其實並沒有很乾，麵線上淋上了豬油、油蔥、黑醬油還有一些肉骨茶的湯，口感滑順，味道甜甜的，簡單又好吃。

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「王子麵」好像跟乾麵線的調味是一樣的，但麵線口感滑順，王子麵是粗一些然後口感頗有彈性。

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一定要選一種的話不然會被處罰的話…好像王子麵更深得我心。

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再來這個「豬油拌飯」，飯的口感我覺得有點接近糯米…但比較有嚼勁一點（也可以說是偏硬），然後那個豬油的味道香香的，沒有像前面的乾拌麵跟王子麵口味那麼重，我個人是沒有很愛這豬油拌飯…

p.s.他們還有一種用溫體豬肉、蝦米、蒜頭、洋蔥炒成的「大馬特色碎肉飯」，碎肉會在飯上面鋪得滿滿的，我蠻想嘗試看看的，不過點碎肉飯還要加價60元，那天我們兩人吃三人份套餐已經有點拼了，所以先Pass一次

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商業午餐附的高麗菜，其實不是燙的，是有清炒過，高麗菜本身滋味蠻甜的，然後調味上帶著些許蒜香，還不錯吃。（商業午餐每次提供的青菜不一定一樣）

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再來其他餐點也陸續上桌了，趕緊先拍張大合照再說…（其實我覺得一篇食記要精彩，真的需要擺幾張合照或者那種餐點的拼貼圖，不然單獨一樣一樣這樣拍看起來會有點虛…）

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我們這次點了「乾肉骨茶套餐（200元）」、「肉骨茶套餐（180元）」跟「雞骨茶套餐（180元）」，其中乾肉骨茶套餐雖然是乾的，不過有另外附一碗湯在旁邊。

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就從這乾肉骨茶看起吧～很多人都只知道肉骨茶是有湯的，但在馬來西亞的某些地方其實還蠻流行這種乾的肉骨茶的，它的作法是把原本的肉骨茶湯加進蒜頭、辣椒、黑醬油（老抽）熬煮成濃稠的肉汁，等於是比湯的肉骨茶要再花更多時間才做得出來。

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旁邊附的那碗湯是帶著胡椒辛香的肉骨茶湯，但是沒有我上次去「甘榜馳名海南雞飯」喝到的胡椒湯那麼辣啦～還在可以接受的辛辣度之內。

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裡頭一次可以吃到豬肉、排骨跟豬肚三種不同的部位，因為收汁收得蠻乾的，所以我覺得吃起來挺像台式的乾燒排骨的，鹹甜中又帶著些許辣度以及蒜香，超適合搭配白飯或是剛剛那個豬油拌飯的說～（搭配麵其實也可以啦！）

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再來這碗是基本款的「肉骨茶」，中藥材是老闆走遍台灣許多中藥行所配出來的，他希望盡量呈現出跟他原本在馬來西亞的餐廳一樣的原汁原味，湯頭每天早上都要熬煮個兩小時左右，確認口味OK了才會提供給客人享用。

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湯的肉骨茶跟乾的肉骨茶一樣是有使用豬肉、排骨跟豬肚去熬煮，然後中藥材的部份用了當歸、川芎、紅棗、枸杞、桂皮、丁香以及甘味的重要來源甘草…等等，其實有些人會覺得喝起來太甜，或者希望更鹹一些，但老闆堅持就是要用這樣子的口味才是最正宗又最好吃的。

話說回來，其實食物的口味真的因人而異，有時太道地的口味搬到國外去，外國人不一定都能接受，但有時因為外國人的口味而做了調整，又會被人批評說口味不道地…所以這種類型的餐飲業業者真的很難為…

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我覺得他們的這肉骨茶湯頭真的相當甘甜，跟台式的中藥湯頭比起來甜度的確比較高，但因為融入肉湯進去，所以味道真的很好，是會讓人想喝到一滴不剩的那種滋味。

然後肉的部份，使用的是新鮮的溫體豬，雖然有煮了好一陣子，但咀嚼起來不會爛爛的，依舊保有不錯的彈性，尤其是排骨旁帶著筋膜的骨邊肉又軟嫩又帶點韌性，超讚，另外讓我驚豔的還有他們的豬肚真的處理得很好，一點腥臭味都沒有，咀嚼起來的口感是QQ脆脆的，令人回味無窮。

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我是覺得肉跟湯原本就很夠味了，不過你們如果口味更重的話，餐廳有一個角落有桌子可以自己再弄一些醬料、蒜末、辣椒配著一起吃。

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因為馬來西亞有很多穆斯林不能吃豬肉，所以當地其實還有推出一種用雞肉取代豬肉的「清真版肉骨茶」，也就是照片中大家看到的這種「雞骨茶」！

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它使用的是很大支的那種雞腿去切塊，我覺得那個肉的量並不會比豬肉版的肉骨茶少。

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慢火熬煮而成的這雞骨茶，滋味跟豬肉版的略有差異，不過同樣溫潤甘香，喝起來非常順口，肉質也是彈牙有勁，其實也不會輸給豬肉版的肉骨茶耶～大家如果沒有去過馬來西亞旅行，但是又很想親身體會看看什麼叫做正宗道地的馬來西亞肉骨茶的話，推薦你們來吃這家「萬得富爸爸肉骨茶」就沒有錯了！

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萬德富爸爸肉骨茶

地址：新北市板橋區莒光路18-1號

電話：0989-387-218／(02)2258-6052

營業時間：平日 11:30 ~ 14:00＆17:00 ~ 21:30／週末 11:30 ~ 22:00

公休日：禮拜一

官方粉絲團：https://www.facebook.com/萬德富爸爸肉骨茶-179068742428322/

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文章來源：老錢的老巢

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