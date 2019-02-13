傳統福州菜好滋味！ 台北中山老店嚐指標菜色 福州新利菜館

福州菜在台已然不多見，台北我所知比較有名氣的傳統福州菜餐廳，一是西門町的福州新利大雅，二是龍江路的福州新利菜館，兩家有些淵源，這天相約來到龍江路這間新利菜館嚐嚐，現在的年輕一輩大概少有喜歡這類中式老餐館的，我30好幾在這裡也只能算是年輕人而已，可惜平時人少不易上門這類老館子。

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初訪點了幾樣應該是比較具有代表性的指標菜色，脆炒腰蜇、干糟鰻魚、海鮮米粉、鳳凰搗粉、酒醉排骨、蚵蛋光餅…等，福州菜的特色是甜酸味、著重湯鮮，第一道上桌的脆炒腰蜇便有所體會了，入口時酸爽味強、以不過重的甜度來緩和，海蜇這類食材本以吃嚼感為主，蜇頭、蜇皮各有潤脆之處，與這甜酸調味結合之下使人胃口大開，稍微可惜是腰花本身的臊，並沒有去得很乾淨，底下墊的老油條則很令人喜愛，這種微硬的香脆感又區隔出腰子、海蜇，有人說這道加上魷魚可稱作是"炒三脆"，其實不用魷魚就已是三脆了，若把蜇頭、蜇皮的些許差異再區分開，說是四脆也不為過吧。

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炸鰻與海鮮米粉，在台灣是不陌生，畢竟無論是台菜或小吃，皆受到早年泉、漳、福州移民的影響很大，這炸鰻倒覺得酒糟味不濃，只是處理上帶出頗為細緻的口感，海鮮米粉值得一點，料豐味足，裡頭的福州魚丸軟Ｑ、滋味也是不錯。

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鳳凰搗粉賣相不佳，但卻是務必試試的菜色，這道菜聽聞在早年是富貴人家的菜餚，裡頭有蟹肉、蟹黃、魚翅等，到了現今食材上可能稍作變更，比如以細碎粉絲取代魚翅，除了蟹肉蟹黃，也有用了雞蓉，嚐起來像綿滑的羹湯，口味輕鹹、有海鮮的鮮甜以及酒香，灑其上的肉鬆以較重的油鹹香來提味，整體變得更有層次，說這不過就是肉鬆嘛！但就很妙竟有畫龍點睛的感覺。

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酒醉排骨相較於開頭的脆炒腰蜇，醋酸味少了些、鹹味多了些，還帶點兒甜、蒜頭味，這或許也是糖醋的一種表現，但並不甜膩，菜名說是酒醉排骨，酒香味卻不算重。

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蚵蛋夾光餅是傳統吃法，或者可夾紅糟三層肉，在馬祖菜館也可見到這個光餅，乃明朝戚繼光行軍時的乾糧，說不上來有什麼太多特色，口感有些鬆、倒也不會很乾，總之就是樸實的餅，原以為夾上味不重的蚵蛋，口味會顯得平淡，其實並不至於，因為蚵蛋烘得有厚度、油汁充分而蛋味濃厚，夾多點起來吃倒是挺不錯的。

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吃完炒得很香的芥藍後，甜點是捲煎，即糯米捲上紅豆餡煎製，甜度恰好不油膩。

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本次經驗：★★★★

福州新利菜館

地址：台北市中山區龍江路85號

營業時間：AM11:30~PM2:00 PM5:00~PM9:00

電話：02-27712088

文章來源：三高Sir的美食足跡

FB：三高Sir的美食足跡

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