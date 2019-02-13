米其林江振誠主廚也推薦！北投「無名早餐店」手工蛋餅、花生湯

每次到北投石牌工作都是下午，這回終於趕在「石牌無名手工蛋餅」打烊前過來吃肖想已久的手工蛋餅，實踐街這家無名早餐店可是連米其林主廚江振誠也曾在媒體上推薦過，莎莎還說因為它人緣都變好了哦！！

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抵達時已經接近打烊時間，但仍有不少客人在排隊。「石牌無名手工蛋餅」內用、外帶皆可，內用的朋友直接進去找到位置點餐即可。

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這裡的蛋餅是手工蛋餅來著！純手工現擀麵皮，看到這種畫面讓身為蛋餅控的PEKO超開心！！

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「石牌無名手工蛋餅」的手工蛋餅不是圓形，餅皮看的出來煎的十分酥脆。

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石牌無名手工蛋餅 菜單MENU

菜單上有著大大的《食尚玩家》簽名，話說近期看到《食尚玩家》要改成棚內型態，主持群也少了浩角翔起，覺得有點可惜。

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牆壁上還有米其林主廚江振誠跟莎莎的照片與簽名，能讓米其林主廚江振誠在公開媒體上推薦給日本朋友的美食，光想就讓人猛吞口水。

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吃蛋餅配豆漿、米漿太沒創意。「石牌無名手工蛋餅」的招牌組合是蛋餅配花生湯，這讓PEKO想起新莊的「熊記燒餅」，那邊的招牌組合是燒餅油條配花生湯，而且花生湯超級無敵好喝。

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手工蛋餅 $35

在傳統中式早餐店一份蛋餅35元不算便宜，但看在現點現擀的純手工份上，還是值得。「石牌無名手工蛋餅」的蛋餅餅皮比一般蛋餅來的厚實且有嚼勁，咀嚼時還能感受到微微的麵香跟蔥蛋香，外皮煎的酥脆，媲美蔥抓餅的口感。

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看的出來老闆加了不少蛋汁跟蔥，最喜歡這種蔥蛋香滿溢口中的好滋味。

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搭配桌上的醬油膏和甜辣醬很是美味。

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花生湯 $43

「石牌無名手工蛋餅」的花生煮到十分鬆綿，那綿的程度好比粥，雖然看的到花生顆粒，但入口卻感受不到花生顆粒，用舌頭一泯直接化開。濃郁香甜好入口，一口氣喝完整碗也不覺得膩口，非常涮嘴！！

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蛋餅不是什麼了不起的美食，大街小巷都品嚐的到。但因為人工貴，手工餅皮逐漸被機器餅皮取代，如果你也喜歡那種厚實飽嘴的手工酥皮蛋餅，「石牌無名手工蛋餅」你一定要來嚐嚐看！！

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石牌無名手工蛋餅

電話：02 2821 2516

地址：台北市北投區實踐街48巷7號

食記：石牌無名手工蛋餅

營業時間：06:00~11:00

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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