和牛吃到飽！東區燒肉「火之舞」一千有找頂級食材、啤酒吃喝到嗨

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每個人對於吃可以花多少錢都不太ㄧ樣，之前我寫其他間和牛時，就有朋友跟我說好想吃喔！但聽到價格就嚇到不知道人，畢竟好吃也得量力而為，才不會被自己給吃垮了。

分享 facebook

但今天我要介紹的這間東區吃到飽燒肉店，很棒的就是這裡一千有找就能吃到和牛～這裡的食材高檔、用料實在！絕對可以滿足小朋友不多的大食怪們！

分享 facebook

火之舞蓁品燒和牛放題

地理位置佳交通便利，搭乘捷運板南線至忠孝敦化站，由三號出口步行大約5分鐘即可抵達。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

2002年火之舞於忠孝東路4段216巷擁有了第一家燒肉店，店主秉持著單點的品質，吃到飽的價格開始火之舞的燒肉吃到飽文化。2010年成立的火之舞蓁品燒更代表著頂級與質感的燒肉形象。讓來客同時能享受”單點的品質”&“吃到飽的價格”～這無疑是燒肉愛好者及刁民們的新體驗～來這裡一個價走到底～儘管吃就對了！！！

分享 facebook

這裡採用炭火燒烤，每一桌都有一個獨立的排煙孔，座位都是4人以上的大桌，很適合一群人一起來享用！！

分享 facebook

店內氣氛熱絡服務人員忙裡忙出～一會是送上烤爐，一會是送上啤酒～兩小時吃到飽的時間內，桌面一直堆滿著食物，而爐上的火就像店名ㄧ樣不斷舞動…到底是憑藉什麼讓這裡這麼旺呢？其實就是店家很注重食材品質的控管～在薄利多銷的經營理念下讓消費者吃好吃飽又吃滿…他自嘲的說這利潤啊…薄到沒人願意加盟…看著這裡川流不息的座上賓就知道口碑來得踏實，臉上愉悅表情也說明了一切！

分享 facebook

第一次來不知道怎麼點，索性就讓店家幫我們安排，看著他把店裡最澎湃的通通端出來，我都想喊卡了…吼，我今天帶一個壯丁根本不夠啊！！！

第一輪店家送上了酒蒸蛤仔/綜合蔬菜盤

綜合蔬菜盤

內容也很豐富，包含了青椒、杏鮑菇、香菇、玉米、玉米荀～

分享 facebook

除了滿滿的肉以外，別忘了點上這個野菜拼盤～它們可以在肉品間發揮極佳的爽口效果，讓你吃得均衡營養又兼顧美味！！！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

酒蒸蛤仔

酒蒸蛤仔的香氣十足，肉質鮮甜～但餓了一整天 我只想吃肉 ～我的一天開始就是為了這和牛啊啊啊啊啊！

分享 facebook

頂級牛肉拼盤

應該是聽到我的招喚 不久之後豪華肉大軍就登場了～您瞧瞧這量真是多到灰常澎湃啊～裡面包含了美澳和牛、骰子牛肉、蔥鹽牛舌、頂級牛小排…等 光這一盤就份量驚人～

美澳和牛

來自澳洲穀飼的和牛，雪白的油花特別好看。建議烤個5分熟就可以上桌了。它的肉質鮮嫩油脂香氣馥郁～和牛不用另外計價…ㄧ樣是吃到爽吃到飽！這真的是很奢侈的享受～

分享 facebook

特選極黑霜降牛 （SRF極黑牛)

份量已經要用粗勇二字形容了！肉直扎實烤過也不縮，十分JUICY！

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

頂級雪花牛

雪花牛油花分布均勻，經過炭烤後香氣濃郁吃起來滑潤爽口！

分享 facebook

火之舞蓁品燒選用當紅牛肉的最高等級”和牛”為主打～並以無限量供應的方式讓饕客們盡情享用！除了和牛之外店家也提供了prime等級的優質好牛～每種肉質油花分布不同 自然口感也大不相同～邊吃邊發表意見也增添了聚會的樂趣！

蔥鹽牛舌

火之舞蓁品燒的牛舌超厚，烤至五分熟加上蔥鹽提味最是銷魂～軟嫩中帶有些許嚼勁！非常好吃唷！

分享 facebook

極黑豬頸肉

除了牛～這裡的極黑豬頸肉也是挺不錯的唷！好的肉質經得起考驗～懂吃的饕客一定會驚艷什麼都不沾品嚐原味的銷魂～如果想讓口感多些層次變化？一旁的玫瑰鹽跟店家獨門特製的醬料都是不錯的選擇唷！

分享 facebook

分享 facebook

值得一提的是這個醬料是腦闆從日本習得後再依據國人口味調製而成的…口味獨樹一格…每個客人嘗過都回味無窮～就連平常不愛沾醬的我們姐弟倆都給予這醬料高度肯定！

來這裡都是比實力自個動手烤～但如果你當烤功實在兩光 店家也會上前教學幫烤！像我們家一下火燒爐，一下蔥鹽跟牛舌分離，老闆看不下去就一直跑來即刻救援，從我們手中搶救可吃的食物（開玩笑的啦～）我的壯丁朋友不僅負起了主烤官的責任，還要包山包海把我吃不下的通通吃光光！（讓我們給他一個歡呼）

分享 facebook

總之來這裡用餐就是享受那種邊烤邊吃邊聊的快樂～名為吃到飽但這麼好的肉質說真的也不必跟人家拼份量 點幾樣自己喜歡吃的 慢慢烤慢慢吃也是非常愜意的唷！

分享 facebook

綜合海鮮拼盤

一口花枝、鳳螺、岩鹽海草蝦、北海道生干貝、東石生蠔、喜相逢

分享 facebook

肉盤吃得差不多了 接下來還有龐大的海鮮大軍來襲～我們倆只能繼續挺進開戰 把一道一道的好料通通吃下肚～

分享 facebook

提醒大家！干貝烤一下就可以吃了～千萬別烤得像橡皮擦一樣那就可惜囉～～

分享 facebook

個人覺得最過分的莫過於肥美碩大不帶腥味的東石生蠔！新鮮的生蠔吃入口中幻化成波濤洶湧的海味！

分享 facebook

在海味衝擊下你該趕緊嚐嚐這裡的藻頭甜蝦～讓肥美鮮甜的口感向上追擊～這是任誰都無法抵擋的誘惑！烤的時候注意要翻面～不然會黏住唷！

分享 facebook

蝦子雖不大卻非常鮮甜～口感細緻美味～蝦身的部分還體貼的幫你去殼！(大笑！男友頓時失去了功能）

分享 facebook

吃到這裡 該舉杯了！差點忘了告訴你們～這裡除了軟性無酒精飲料以外 還有燒肉必備的生啤～ 無須加價 1.5hr的時限內卯起來喝就對了！

分享 facebook

值得一提的是這裡有個特色招牌菜就是起司芋頭～沒想到起司搭配芋頭這麼麻吉～濃郁的起司入口鹹香烤到牽絲ＶＳ芋香的鬆軟綿密讓人回味無窮…幸福指數爆表！

分享 facebook

甜點

北海道巧克力融漿、白玉紅豆抹茶冰淇淋

在吃了這麼多的烤物後別忘了點上這兩道甜點！請勿小看！兩位都滋味曼妙…一點都不隨便唷！

分享 facebook

分享 facebook

火之舞蓁品燒壽星方案

店家招待『當日』壽星本人-免費和牛吃到飽+啤酒無限暢飲

當月或當日壽星用餐~送『提拉米蘇蛋糕』1個 (需3天前預約訂位及先付訂金)

生日好禮活動需6人(含)以上同行~才有壽星優惠！！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

有人最近過生日的嗎？我發現來這裡過生日真是超幸福的唷！不僅和牛免費吃蛋糕也不用自己訂了！是不是很棒？最低門檻是六人同行…可以趕快約一下壽星囉！希望你們喜歡我的推薦唷！

火之舞蓁品燒

地址：台北市大安區忠孝東路4段216巷19弄7號

電話：02-8773-7899

營業時間：平日 17:00-00:00 / 假日 12:00-00:00

價位：男生：$859 / 女生：$759 / 110公分以下孩童$399

週五-週日 男女均一價$859

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」