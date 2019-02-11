松山美食推薦！慶陳雞「雞腿松阪刈菜飯」甜脆不肥超好吃

找了個午餐時間來吃慶陳雞，因為這間店假日不營業只能平日來吃，有時就是會想吃些很簡單、突顯食材原味的，但就得必須要真材實料，食材處理方面與刀工等當然也不能馬虎，店主是先前伍佰雞屋的主廚，後來到我FB粉專留言說這盤肉他切的啦！原來和新竹黑食堂的主廚Ping是熟識，才會被他看到我po了照片。

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點了雞腿+松阪肉便當(230元)，是店內最貴的品項，如果是一般招牌雙拼，就不會是雞腿了，難得來一趟當然吃好一點，雖說看起來除主菜外就是便當菜色，卻也處理得乾乾淨淨不油不膩，片得薄薄的黑毛豬頸花，咬起來甜脆不肥，附著其上的淡淡鹹味已然恰當，這樣就足夠了，刈菜飯則比想像中淡爽，加些夠味的辣椒配著吃也很好，至於白切雞的美味也不俗，帶點兒皮凍的放山雞雞腿、理想的鹹度肉香，彈牙與柔嫩之間的肉質自是不需多言。

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特地外帶一份雞肉松阪雙拼(250元)給家裡那位餵食，也是雞腿與松阪，但豬肉份量較多，店主後來提到假日人較少所以休息，也就是平日上班族人客滿滿，雖價格較高但一分錢一分貨吧，要實惠些就附近的慶城海南雞，雖為肉雞但也是OK的。

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本次經驗：★★★★

慶陳雞

地址：台北市松山區長春路474號

營業時間：AM11:00~PM2:30 PM5:00~PM8:00 (周六日休)

文章來源：三高Sir的美食足跡 FB：三高Sir的美食足跡

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