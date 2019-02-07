春節大餐後的無肉新食潮！草食系料理正夯

當餐食融入日常，從健康、環保出發，再延伸至質感呈現，這時代吃素不 再是老人家的事，而是掀起一股有點療癒的草食新食尚！

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★Verde 時尚蔬食

台灣首間fine dining蔬食餐廳，邀來隱丹廚主廚Daniel擔任顧問、曾於紐約米其林一星餐廳任職的呂學明與擁有台灣法式料理背景的王致晟擔任雙主廚，以及曾與Daniel共事的劉隆昇操刀甜點，4人聯手激盪出餐桌上的藝術品。從摩登清新的用餐環境，到隨季節更迭變幻出的在地料理，堅持「從根吃到葉」絕不浪費，每一口皆蘊含靈魂味蕾，也挑戰著主廚的手藝。

花園套餐2080元／走訪全國、採用日常所見之在地小農食材，在無設限的創意空間下，呈現出不同形態與風味，連一旁點綴的裝飾，皆來自食材的每個部分。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區仁愛路四段401號B1

電話：0902-151-606

營業時間：11：30∼15：00（LO13：00）、18：00∼22：00（LO20：00）





★TAIGA 針葉林

在獨特的傳統透天老宅中，融入心中理想的北歐空間感，因地緣情感選在木柵展店，透過修復老屋的過程，與提供的餐飲初衷正合拍，在舊街區中延續著新舊融合的日常。茹素多年的主理人，從自家早餐餐桌為出發點，有感於日漸嚴重的食安問題，以新鮮的食材、保持食材原味，提供無過度烹調添加的全植物性料理、手沖單品咖啡以及無蛋奶甜點。

焦糖肉桂蘋果蛋糕150元（前）／美好的視覺搭配不甜膩的口感。堅果奶茶160元（後）／於底層紅茶上方融入自製堅果。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市文山區木柵路三段125-1號

電話：（02）2234-2231

營業時間：09：00∼17：00





★動物誌 About Animals

走進店裡，自牆上橫幅到桌上小擺設，清楚傳達著主理人薏雯的理念，從先前的搭伙計畫開始，將友善環境的食材，料理出一道道與大夥共享的家常菜，而今則是透過這所空間，以手工製作的漢堡、咖哩飯，以及在地啤酒推廣動物權與婚姻平權。對主理人薏雯而言，Vegan並不是一種追求時尚的途徑，而是從自身出發，關懷這片土地的方式。

塔塔卡兹堡250元／以豆腐為主要食材酥炸過後，夾入大量生菜中，搭配酸甜塔塔醬，在份量與口感中獲得了滿足。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台北市大安區和平東路三段228巷25號

電話：（02）8732-5590

營業時間：14：00∼21：00；五 六 日 11：00∼22：00





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