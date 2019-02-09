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小資最愛平價蛋糕：板橋50蛋糕＆NG蛋糕　兩家都只要50元！

2019-02-09 09:00udn走跳美食

文、圖／PEKO

「50蛋糕」是某次從"我是板橋人"社團看來的，顧名思義「50蛋糕」就是50元蛋糕，平日假日都有擺攤，NG蛋糕口味包含提拉米蘇蛋糕、生巧克力蛋糕、原味拿破崙蛋糕、巧克力奶油蛋糕、咖啡奶油蛋糕、煉乳千層蛋糕、芋頭蛋糕、重巧克力蛋糕、原味起司蛋糕、草莓蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、72%濃巧克力蛋糕、巧克力布朗尼、蜂蜜千層蛋糕和蜂蜜蛋糕，每天的口味都不同，不定會出現隱藏版蛋糕，詳情可參考「50蛋糕」粉絲團訊息。

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「50蛋糕」沒有店面，攤位就擺在長江路一段的「秋爽串燒」門口，除了周二跟周日公休，其他天下午四點賣到晚上七點。滿百就可預定，預定需七點前取貨，如無法七點前取貨，就不要為難攤主了。

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「50蛋糕」每天會提供三種~四種口味的蛋糕。不確定每天會提供多少數量的NG蛋糕，但看著層層堆疊的保麗龍箱，應該有上百條吧！！

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「50蛋糕」顧名思義就是50元蛋糕，從外觀看起來就是切歪或蛋糕邊的NG蛋糕。圖片中看到完整沒切的蛋糕是PEKO當天買到的隱藏版蛋糕，公告不會告訴你口味，也不像其他口味的NG蛋糕可以提前預定，就是先買先贏！！

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50蛋糕-芋頭蛋糕

滿滿一盒塞好塞滿，蛋糕厚薄不一，大部分都是蛋糕切邊，但還是有些是完整的，擺盤起來也不會太醜。身為蛋糕殺手，常常切壞蛋糕，所以「50蛋糕」的NG蛋糕真的無傷大雅，小資族想省錢，就買NG蛋糕，反正吃進嘴的口味都一樣。

「50蛋糕」的芋頭蛋糕口感跟等級就是一般在市場買的那種，沒有特別好吃也沒有不好吃，就一般般正常中央工廠出來的口味，但中間的芋頭餡不會甜膩倒是真的。

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50蛋糕-巧克力櫻桃蛋糕

圖片中是當天買到的隱藏版蛋糕，CP值超高！！不是NG蛋糕，不是蛋糕邊，完整一條蛋糕，沒有分切，買到真的賺到！！但必須說買隱藏版蛋糕除了運氣要夠好，還有一個風險，就是購買前不知道口味，老板也不會說，反正要你就買，不要你就離開。

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三重NG蛋糕

在寫文的時候，PEKO發現三重也有類似的攤家，而且「三重NG蛋糕」販售品項除了NG蛋糕還有草莓塔、起司塔跟餅乾，就一併把資料提供大家參考！！

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三重NG蛋糕

電話：0936 128 583

地址：新北市三重區忠孝路三段50巷45號

營業時間：16:00~19:00

https://www.facebook.com/NGcake3

「50蛋糕」的蛋糕口味非常多，包含提拉米蘇蛋糕、生巧克力蛋糕、原味拿破崙蛋糕、巧克力奶油蛋糕、咖啡奶油蛋糕、煉乳千層蛋糕、芋頭蛋糕、重巧克力蛋糕、原味起司蛋糕、草莓蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、72%濃巧克力蛋糕、巧克力布朗尼、蜂蜜千層蛋糕和蜂蜜蛋糕，其中只有蜂蜜蛋糕是100元，其餘口味都是50元，每天的口味請查詢50蛋糕粉絲團。 (圖片取自50蛋糕粉絲團)

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外送一點前要下訂，橋橋10盒可外送。中和、永和、新莊、萬華滿1500元才可外送。

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板橋50蛋糕

電話：0926-624-630

地址：新北市板橋區長江路一段218號(秋爽串燒門口)

食記：板橋50蛋糕

營業時間：16:00~19:00 周二、日休

https://www.facebook.com/50cake

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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