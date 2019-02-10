一秒到香港！邪惡爆漿美食「流沙奶皇西多士」外酥內香 絕妙的鹹甜口感

因為今天介紹的『茗香園冰室中山店』開在不顯眼的二樓，到了假日總需要排隊先不說，常常抽到號碼牌後一等就是要90分鐘起跳，蠻久前就聽過友人跟我推薦『茗香園冰室中山店』，不過我還真耐心一等這麼久，所以這名單一放也好幾年。這天平日下午四點多來到中山站附近，一時也想不到要吃什麼，忽然想到或許『茗香園冰室中山店』沒有午休且冷門時段也許不用排隊，一上門果然如此！

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只要假日或者用餐時間經過『茗香園冰室中山店』，幾乎沒有不排隊的，『茗香園冰室中山店』的空間真的頗小，約略只有30個座位，起身時甚至可能掃到隔壁桌，這種擁擠感也頗有香港的感覺，店裡放著粵語廣東歌曲，彷彿回到90年代，真的很有氣氛。

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『茗香園冰室中山店』菜單價位(2019.01)

我僅放上一頁給大家參考價位，完整版菜單請見：茗香園冰室中山店菜單Menu 2019

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茶餐廳的價位不高，選擇種類也多，網上較熱門推薦的餐點有滑蛋蝦仁飯、干炒牛河、廣東炒麵、黯然銷魂飯，以及幾乎不能不點的流沙奶皇西多士。

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『茗香園冰室中山店』- 流沙奶皇西多士

這算是『茗香園冰室』的招牌餐點了吧，沒點過幾乎白來的，奶黃流沙西多士光從視覺上來看就超罪惡，但是絕對要點！奶油給得相當厚非常大方！一刀切下去，黃金奶皇餡爆漿流出來，超級邪惡～外表酥香，配上內餡鹹甜鹹甜的口感，真的好吃，不過真的太邪惡了，兩人點一份比較剛好。

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『茗香園冰室中山店』- 鼓椒牛肉廣東炒麵

點餐時我在黯然銷魂飯、鼓椒牛肉廣東炒麵兩者間猶豫了頗久，兩個都是我心頭好，不過真的很久沒吃廣東炒麵了，黯然銷魂飯就只能等下次囉！

燴汁淋上酥脆的廣東炒麵，趁脆時吃，跟等麵體吸飽燴汁再吃各有不同風味，預先過油的牛肉片吃起來嫩到讓我驚艷，果然大家排隊都是有道理的。

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後記：

整體來說，『茗香園冰室中山店』的份量很夠，以中山站附近的消費水準來說，價格也算相當便宜親切，不過店內座位不多，每逢用餐時間或者假日肯定大排隊，我建議可以平日下午過來，或者直接到大安店、公館店應該可避開排隊人潮，分享給大家！

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茗香園冰室(中山南西店)

電話：02 2552 1511

營業時間：12:00–22:00

地址：台北市大同區南京西路18巷6號2樓之1

文章來源：葉癮評饗 Leaf Yeh FB：葉癮評饗

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