台北居酒屋推薦！心花開日本料理 捷運旁高CP百元生魚片

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很常在捷運中山站、條通一帶走跳的我，居然不知道有間如此高cp值的《心花開日本料理》，綜合生魚片只要100元、肉類串燒也是，還有烤飯糰、手卷等私房一品料理，通通都是銅板價，便宜得誇張重點是味道很棒呢！瞬間躍升中山區聚會美食推薦清單，想要在附近找間平價日本料理居酒屋，《心花開日本料理》真的蠻不錯的唷！

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店址位在林森北路85巷，比較靠近長安東路，無論搭到捷運中山站、捷運善導寺站，出口出來均約步行10分鐘左右，條通附近車多不好停車，若懶得走的話，其實搭計程車還是最方便的啦！

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僅有晚上時間營業，六點一路賣到凌晨一點，店內座位數不多，建議若人多的話，先打電話訂位再來會比較保險，裝潢走日式居酒屋風格，簡簡單單的沒有距離感，很適合三五好友下班後相約喝酒吃飯，樓上還有個小包廂，有需要的人可以事先跟店家詢問、預訂。

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《心花開日本料理》菜單如下，需加收一成服務費，沒有強制每人低消、無限制用餐時間，不限時的餐廳最舒適了。

活龍蝦、火鍋、一品料理、生魚片、手卷、沙拉、燒烤串燒、烤飯糰、炸物、丼飯、烏龍麵、茶泡飯、蒸蛋、握壽司、炙燒類、捲壽司、湯類。飲料則有生啤酒、燒酌、清酒、果實酒、紅酒白酒、沙瓦、HIGH BALL等，不喝酒的也有可樂、日本罐裝飲料、原汁果汁等。價格真的非常便宜，應該是我在捷運中山站附近，吃過最便宜的日本料理居酒屋了，而且食材、份量一點都沒偷，繼續看下去就知道了。

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季節限定火鍋、烤物、主廚味自慢料理等，寫在店內黑板上，想吃現流海鮮、特色小料理，可以請店員推薦，服務態度很好，而且相當專業。

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柚子蘿蔔、冰釀番茄80元

居酒屋必點開胃小菜，均為店家自製，酸甜開胃。

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百元生魚片—100元

直接推薦《心花開日本料理》必點品項，這盤居然只要100元！鮭魚肚、土魠、紅魽等，四種品項一共七片，鮭魚還是使用油脂多的鮭魚肚，各位說說這能不點嗎？刀工好、魚料新鮮，日本料理店這價錢真的非常少見，強烈推薦一定要吃！

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綜合握壽司—180元

百元生魚片很划算，這個六貫握壽司我覺得也是必點！鮭魚肚、紅甘配柚子胡椒、鰹魚配薑泥、土魠配鵝肝、炙燒鮭魚配明太子美乃滋、比目魚鰭邊配鮭魚卵。

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生魚片新鮮度都很夠，切得厚度也夠誠意，各品點綴不同配料，讓握壽司吃來豐富度更加提升，就算是一個人嗑完六貫也不覺得膩口，個人相當推薦。

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波士頓龍蝦三吃—1,580元

三吃分別是龍蝦沙西米、炸龍蝦螯、龍蝦火鍋，第一吃上桌，高檔龍蝦以沙西米方式生吃，最能吃到鮮甜肉質。我覺得連芥末都不用加，簡單沾點醬油提點鹹味就很好吃。

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炸龍蝦螯

我平常其實沒有很愛吃螯，但這品炸得可真好，胡椒鹽、Ｑ比醬兩種調味、兩種吃法，直接用手拿著啃最過癮，連小孩子都超愛。

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龍蝦火鍋

把滿滿蝦膏的蝦頭拿來熬湯最適合，精華全在這鍋不浪費，尤其適合冷冷冬天，喝完一碗又續一碗，份量多到四人分都很足夠呢。

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心花開招牌茶碗蒸—60元

應該很多人跟我一樣，都愛吃茶碗蒸吧，蒸蛋口感十分滑嫩，搭配鮮甜湯汁，裡頭料還有蝦子、蛤蜊、魚板等，蠻好吃的不愧是店家推薦招牌料理。

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鮭魚卵茶碗蒸—120元

想吃高檔一點，可以選擇這個加了鮭魚卵的，逼波逼波和蒸蛋也很和呢。

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軟殼蟹手卷—180元

一整隻軟殼蟹包成手卷，每一道用料都很實在，軟殼蟹炸得香而酥脆，保有鮮甜肉質，顯示蟹有新鮮，師父炸功也好，這個小孩子也會很喜歡，姪子一個人吃了半捲讚不絕口。

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炸蝦天婦羅—280元

三大支炸蝦與滿滿蔬菜，賣280元很便宜啊！裹上的炸粉厚度適中，吃來香酥脆卻不會油膩，屬於很夠水準的天婦羅，這個我之後若再訪也會點，好吃度甚至更過很多炸天婦羅專賣店了。

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烤杏鮑菇—80元

口感十分水嫩，完全不像在吃杏鮑菇，推薦。

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玉米筍—100元

每次到居酒屋想吃點烤蔬菜時，我都會點玉米筍，表現也不錯。

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鹽烤雞腿肉串—100元

沒錯，三隻烤雞腿串只買100元，別家兩串都破百了，能不點嗎這！雞腿肉質甜而Ｑ彈，灑點椒鹽提味就好，這個要我一個人吃三串都沒問題。

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酒蒸蛤蜊—220元

蛤蜊個頭大而肥美，吃來爽度就是比較高，蒸煮得恰到好處，蛤肉剛好是最佳熟度，讓人用手拿著吃，一顆接著一顆。底層湯頭更是精華所在，融入蛤蜊的鮮、清酒的香，好吃推薦。

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鹹蛋絲瓜—160元

除了生食外，我覺得《心花開日本料理》的熟食類也蠻強的，鹹蛋絲瓜炒得有外頭台菜店的水準，要不是吃得太飽，還真想點碗白飯來配呢。

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皮蛋地瓜葉—160元

這道是古早味台菜料理，現在比較少吃到了，我其實不太敢吃皮蛋，但這樣搭在一塊和地瓜葉還真配，同樣好下飯啊！

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明太子玉子燒—180元

小姪子今天最愛的一道，切開看到牽絲起司可樂得了，玉子燒煎得軟綿香嫩，裡頭豪邁包著香濃起司，上頭再加上明太子醬，讓我邊吃邊說，這個好肥可是好好吃唷！

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玫瑰鹽燒無骨牛小排—280元

牛小排熟度約五分，切面是最誘人的粉紅色，也是我最愛的熟度，能吃到牛肉最軟嫩的口感，牛小排獨特的油脂香氣嶄露無遺，而我最喜歡與蔥鹽的搭配。

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招財貓汽水—120元

因為今天騎車所以不能喝酒，便點了一瓶可愛的招財貓汽水，其實我一直都蠻喜歡日本汽水的，玻璃瓶喝起來似乎特別有fu，更適合在居酒屋聚餐的夜晚。

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《心花開日本料理》的便宜價格實在太值得推薦了，優點可不只有價錢而已，味道完全不馬虎，生魚片、炸物、烤物、火鍋、炒菜都好吃，獲得今天眾人一致好評。下次約捷運中山站附近聚餐的話，想要省錢吃頓好吃的日本料理，《心花開日本料理》便是個我會推薦的選擇！

心花開日本料理居酒屋

地址：台北市中山區林森北路85巷7號

電話：(02)2563-8836

營業時間：週二-週日18:00–01:00 (週一公休)

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文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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