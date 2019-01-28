新北三重古早味食記－溪尾街33年老店知高飯

帶朋友在台北簡單一天的吃吃喝喝行程之後，晚上提議來三重的33年知高飯作為最後一攤，從我以前住圓山附近時就知道有這麼一家老店，只不過相隔一座橋也沒多遠，卻硬是沒來吃過，同樣在三重的五燈獎以及今大，倒是很久前就造訪過。

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生意相當好，外帶需要排隊，內用就直接進去看有沒有位子囉，用明星的人名作為桌號，當天坐到的那桌是美鳳有約，我倆的戰力還是保留得不錯，叫了一桌子的菜，以前我不太曉得為什麼要叫知高飯，後來一位朋友跟我說就是「豬哥」阿(台語)，才恍然大悟，不過知高飯這種稱呼好像也就台北較喜用，在其他縣市少見，比如在桃園通常會有稱作腿庫飯或是腳庫飯的小店，同樣是滷到偏軟爛的蹄膀肉，用剪刀剪一剪，肉皮蓋在飯上香噴噴的，只是腳庫飯這名稱總令人聯想到腳尾飯(喂~)，至於焢肉興盛的彰化台中等地，一般也不叫知高的，且路數口味大相逕庭。

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若說幾樣菜吃起來如何？個人認為招牌的蹄膀確實是處理得最好的，其他就是香菇好吃，至於諸如雞腿、腳蹄、大腸等，都有更佳的選擇，感覺上僅蹄膀把老滷的滋味結合至美味，一來肥皮即化而不出油(先行炸過逼油)，二來瘦肉偏多的蹄膀也是鬆嫩不乾澀，醬油與糖的古早滷汁夠為入味，令人食慾一振，加上甜甜的酸菜，就很是中意這樣的搭配。

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本次經驗：(僅蹄膀特別好味，魯肉飯也ok，算3.5個愛吃臉) ★★★★

溪尾街33年知高飯

地址：新北市三重區溪尾街206號

營業時間：AM10:30~AM1:00

文章來源：三高Sir的美食足跡 FB：三高Sir的美食足跡

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