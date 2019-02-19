【新埔站】平價好吃烤功棒！板橋人氣美食聚會餐廳推薦 老味噌居酒屋

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

和三五好友要聚餐吃飯，喝喝小酒話家常，居酒屋就是個很好的選擇。交通方便、價格合理，店內氣氛好、服務佳，便是我挑居酒屋的幾個指標。板橋《老味噌居酒屋》全符合以上條件，難怪平日晚餐也會整間客滿呀！

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老味噌居酒屋 板橋新埔店

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：板橋捷運新埔站美食餐廳推薦，平價居酒屋好吃不貴

《老味噌居酒》目前在板橋有兩間店，分別是新埔店、江翠店，皆在捷運站板南線附近，走路都會到，周邊環境熱鬧，交通非常方便。我此行前往的是「新埔店」，搭捷運至新埔站，3號出口出來直直走，看到萬板路後左轉，總路程約3分鐘左右；坐公車的話則是604、651搭到「莊敬公園站」下車，店門口就是站牌。

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店內由一群年輕人所打理，態度親切、活力十足

細選好的食材進行簡單調理，強調吃蔬果肉品海鮮的原味，也很符合現代人健康飲食的概念。串燒視食材不同，分別使用炭火燒烤爐或瓦斯爐烤製， 烤出來滿是熱度與香氣，皆能替好的食材加分。綜合上述理想，讓店內生意一直維持的不錯，用餐建議先打電話訂位比較保險。

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《老味噌居酒》菜單如下，價格均需加收一成服務費

週五週六每人低消500元，以居酒屋來說還算合理，串燒、啤酒點一點就達標了啦！串燒有牛肉、豬肉、雞肉、羊肉、鴨肉，其他烤物還有海鮮、蔬菜，另外搭配多款炒物、炸物、沙拉、湯品，menu菜色十分多元。

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《老味噌居酒》酒單如下，價錢也不貴

清酒、啤酒、利口酒、沙瓦、燒酌，不喝酒的人則有軟性飲料可選。

*未成年請勿飲酒 喝酒不開車 開車不喝酒

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白桃汽水—100元

日本瓶裝汽水，甜甜汽泡飲最適合配串燒。

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鹽燒無骨牛小排—190元

牛小排鮮嫩多汁、口感軟嫩，撒點黑胡椒粒提香就很好吃。

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鹽燒牛肉蔥串—180元

牛肉片捲著鮮甜蔥段，牛油的香與青蔥的辛搭得和諧。

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鹽烤雞腿蔥串—120元

烤雞腿幾乎是我每次到居酒屋，一定會點的品項，好的雞肉吃來毫無腥味，皮帶著焦香逼出油而不膩，推薦。

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鹽雞軟骨—120元

軟骨還帶著不少雞肉，有種買一送一的划算感(笑)，呈現著討喜脆度，獲得雞軟骨系朋友的稱讚。

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玫瑰鴨胸—130元

鴨胸串燒通常比較少在居酒屋的菜單上看到，厚度切得恰到好處，絲毫沒有卡牙縫的困擾。

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明太子雞肉串—120元

這個也是必點菜色，滿滿明太子醬吃來非常過癮！

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醬燒雞頸肉—90元

處理過將雞脖子上的肉取下，保有Q彈口感，卻不用啃骨頭，醬燒調味也不會太鹹。

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鹽烤櫛瓜—100元

肉吃多了，來點蔬菜中和一下營養，櫛瓜營養價值相當高，有把水份鎖住很juicy。

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炭烤肥腸—150元

肥腸有處理乾淨，沒有奇怪異味，表面烤得香香脆脆，沾點椒鹽好是下酒。

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午仔魚一夜干—280元

午仔魚肉質細緻，做成一夜干以後，風味更加鮮甜，一條魚份量不少，可以點來大家分食著一起吃。

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白醬海鮮烏龍麵—230元

若想吃點主食類，推薦這道烏龍麵，白醬超級濃郁但不膩口，烏龍麵應該是讚岐的，Q度十足，還附有幾隻剝好殼的蝦子，吃蝦不髒手，很貼心。

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日式麻糬燒—90元

以甜點麻糬燒結尾，再適合不過了，麻糬屬於綿Q款，不是有嚼勁那種，沾上煉乳、花生粉，甜蜜滿足另一個胃。

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《老味噌居酒》整體表現都蠻不錯

食材好、烤功好，加上熱情的服務態度與輕鬆的店內氣氛，自然能讓人喜歡上這裡。若要找板橋捷運站附近聚餐居酒屋的話，推薦平價好吃的《老味噌居酒》。

老味噌居酒屋

板橋新埔店

地址：台灣新北市板橋區萬板路11號

電話：02 2255 2293

營業時間：週一-週日18:00-01:30

板橋江翠店

地址：台灣新北市板橋區文化路二段255號

營業時間：週一-週日18:00-01:30

電話：02 2251 0662

文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

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