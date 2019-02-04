這不是台北的物價「吳家胡椒餅」只要25元！萬華超夯的排隊美食

這天收工正好在龍山寺附近，只是可惜時間上尷尬了一點，午不午、晚不晚，想吃的店家幾乎都在午休時間，雖然吃了碗湯圓，但整天沒吃飯真的蠻餓的，幸好廣州街夜市也開始慢慢有人擺攤了。

逛著逛著就發現今天介紹的『吳家胡椒餅』，挺特別的是老闆娘是越南人，有別於一般台灣新住民都賣越南小吃、越南法國麵包，沒想到這邊賣的是胡椒餅，且遠遠就看到老客人排隊等著胡椒餅出爐，一看都是在地人，馬上跟著加入排隊的行列！

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胡椒餅這東西幾乎都是現包現烤，『吳家胡椒餅』也不例外，這天即使平日下午過來，『吳家胡椒餅』仍然排隊排了不少人，前面一位大嬸買了不少，等了2爐才輪到我。

聽說這天人潮還算少的，假日人潮多時不只要發號碼牌，甚至還沒起鍋就賣光了。

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『吳家胡椒餅』菜單價位(2019.01)

看到這價格真的有點不敢相信，這是在台北的價格嗎？胡椒餅一個30，四個100元，平均一顆只要25元！！而餡餅類還有花生餅、芝麻餅、肉菜餡餅，一個20元，真的很便宜。

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『吳家胡椒餅』- 胡椒餅

除了價格親切，有些意外的胡椒餅肉餡一樣相當飽嘴，皮薄而肉餡、湯汁都很多，但相對容易餅皮破湯汁外流，肉餡誠意十足，絞肉不會太細類似肉丸，而是類似手切肉條的口感，有扎實吃肉的感覺，口味略帶甜味，乍咬一口我以為沒有蔥少一味，第二口才發現，原來滿滿的蔥塞在中心部位的餅底，整體來說餡料相當好吃，要說美中不足大概就是烘培烤爐烤的餅少了一點炭香味吧，但這樣其實比較健康。

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『吳家胡椒餅』- 花生餡餅

這款我個人不是很喜歡，主要是吃起來略乾，而且內餡花生醬甜度不夠，或者說花生醬包太少，吃起來覺得有花生香，但少了點甜味總覺得缺了一點什麼。

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『吳家胡椒餅』- 芝麻餡餅

甜餡餅類我比較推薦芝麻口味，內餡吃起來沒這麼乾，且芝麻餡甜度高一點，吃起來有甜燒餅的感覺。

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後記：

我個人最早吃胡椒餅就是吃萬華的胡椒餅，國小時家人買最出名的那家，現在應該是在巷弄吧，我只記得大概30年前一個胡椒餅就要25元了，而最近一次買大概也是8、9年前的事，幾年下來有聽說口味退步，一直沒再去買來試試看。今天介紹的『吳家胡椒餅』我個人還是最推薦買胡椒餅本身就好，餡餅類我覺得一般，分享給大家！

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吳家胡椒餅

電話：0933 015 129

營業時間：略

地址：台北市萬華區廣州街243號

文章來源：葉癮評饗 Leaf Yeh FB：葉癮評饗

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