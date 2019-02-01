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【北門站】起司與肉蛋的雙重奏 蛋液流洩太誘人啦 可蜜達COMIDA

2019-02-01 09:01udn走跳美食

文、圖／陳小可

食尚玩家推薦的早餐店《可蜜達Comida》在捷運北門站附近開了可蜜達Comida北門店，地點近台北車站、後車站、西門町及北門廣場，搭公車或捷運都方便，附近也有停車場。

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可蜜達Comida是許多觀光客很愛的早餐店，尤其是日本觀光客，現在位於台北相機街附近的北門開了分店，周邊有許多飯店住宿，方便許多了～而且這間可蜜達北門店的吐司有烤喔！（非碳烤吐司）

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可蜜達Comida北門店菜單

使用什麼食材幾乎都寫在菜單上告訴消費者。究好豬、鮮奶吐司、自己醃肉等等高成本又費工的事項反應在價位，一分錢一分貨～

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和可蜜達位於林森北路的店面有很大的不同，北門店多了清新的氛圍。

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廚房是半開放式的空間，可以看到工作人員製作吐司的過程。店內用餐空間不大，但不擁擠，中間的長桌可坐十多人左右，旁邊還有高腳椅座位。

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店內有洗手台，吃完吐司可以洗手。

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使用的食材放在櫃子上展示，讓客人清楚看到。

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炭燒甘蔗紅茶 $35、炭燒甘蔗鮮奶茶 $50

一直都好愛可蜜達的炭燒甘蔗紅茶，喝起來甜蜜順口，茶韻還帶著淡淡的炭香，不常喝飲料的我都可以來兩杯；可蜜達使用高大牧場鮮乳，鮮奶茶喝起來有較多牛奶味，喜歡高大鮮乳的人可以試試。

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起司肉蛋雙重奏，限內用(半熟蛋) $80

可選擇半熟蛋或滑蛋，由於滑蛋較為費工，所以價錢會比半熟蛋多$5。

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自醃的里肌肉，口感厚實、嫩香好吃，加上特選的紅心蛋與起司融合，鹹香滑口的好滋味讓人回味無窮，可以再來一份！然後，再來一份點了＂鬼椒起司肉蛋雙重奏＂。

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鬼椒起司肉蛋雙重奏 $85

烤過的吐司外層微酥，吃起來柔軟～除了豬排、起司和蛋，這份吐司多了鬼椒的辣，先感受到起司與蛋的美妙滋味，接著鬼椒在嘴裡刺激著味蕾，這時候喝一口炭燒甘蔗紅茶很絕配。

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先上桌的兩份吐司都挺有份量的，因為這裡的豬肉有厚度，但其實我點了三份吐司。

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把兩份吐司疊在一起，好壯觀，金黃色的起司畫面太誘人了～

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檸檬馬告雞肉蛋吐司 $70

我只在烏來吃過馬告這香料的食物，但店家創意的把馬告發揮在吐司料理，自行研發的醃製配料讓雞肉吃起來有淡淡的檸檬香及馬告似胡椒又似香茅的風味，很好吃呢～

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加了生菜讓整體口感更豐富也解膩，這口味是季節限定才出的喔！

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店門口的木牌寫著：「勞闆說：沒賣完不能下班。」逗趣的字句讓早餐店多了點生氣~來去用新台幣救救員工吧

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食記說~

原本位在林森北路的可蜜達近期在捷運北門站附近開了可蜜達北門店，地址鄰近熱鬧的台北車站、後車站商圈、西門町，對於觀光客及外地客的交通更方便，來台北玩樂的旅客想找台北車站早餐、捷運北門站早餐、西門町早餐推薦都多了一個新選擇。

可蜜達Comida北門店

地址：台北市中正區中華路一段21巷14號

捷運：北門站（台北車站、西門站亦可）

電話：0916678489

營業時間：上午7:00 – 下午2:00（週二休息）

食記：捷運北門站美食推薦可蜜達吐司早餐店

粉絲團：可蜜達Comida北門店

文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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