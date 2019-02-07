二樓的美式餐廳「A.K.12美式小館」西門町聚餐推薦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

西門町是許多國外觀光客及年輕人逛街必去的景點之一，Shopping後想找一間西門町餐廳坐著吃飯、聊天，這間隱藏在二樓不容易被發現的美式餐廳「A. K. 12美式小館」是很棒的推薦。

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A. K. 12美式小館地點位在西門町峨眉街上的二樓，若沒抬頭看很容易錯過這間美食餐廳，一樓的服飾店旁邊就是西門町有名的阿宗麵線。

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從服飾店旁邊的樓梯走上二樓就是A. K. 12美式小館，低調沉穩還有許多公仔裝飾的開場白迎接，開啟了聚餐前的美好印象。

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過節的氛圍在用餐空間的佈置就能感受到，來訪這天是平日晚餐時間，一坐下來就聽到隔壁桌客人說：「這間比FRIDAYS 星期五美式餐廳還好吃呢！」，我默默的轉頭看他點了什麼餐點，和我一訪吃的餐點都是大份量。

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窗邊的座位區可以欣賞西門町小風景，這天還看到有客人是自己一個人來用餐，這樣也不錯，隨意點一份想吃的餐點，享受當下氛圍。

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工業風的用餐環境仍可以看到許多老闆收藏的公仔，讓整體更添幾分童心趣味，牆上的酒瓶展示述說著，如果你想要小酌，這裡也有提供幾款酒精飲品喔！

（A. K. 12美式小館 菜單請點這：美式沙拉、開胃菜、炸物拼盤、鐵板法式達、牛排、雞腿排、海陸雙拼、義大利麵、三明治、美式碳烤漢堡、汽泡飲、冰沙、甜點、奶昔）

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桌上的小立牌說明A. K. 12美式小館的招牌餐點。

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可以帶毛小孩來用餐的寵物友善餐廳，也有提供毛寶貝美味餐點。

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開胃菜● 地獄辣雞翅 $170

餐點皆可加價升級套餐，飲料可無限續杯（請參考菜單更詳細）

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刺激的開胃菜開啟了這晚的味蕾。迷人的辣醬有循序漸進的層次，看起來可口的橘紅色辣雞翅上面撒了許多辣椒粉，越吃越辣，很過癮，中場休息還可以豪邁拿起一旁附的西洋芹沾沙拉醬中和一下風味。

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愛吃辣的人不要錯過這盤地獄辣雞翅，聚餐可以點一份跟朋友分享。

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經典美式沙拉● 碳烤牛排沙拉 $350

很有份量的一道沙拉，根本是一道牛排的排場上桌了！

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7oz牛排的份量，經過炭烤依然能保有玫瑰色的斷層面，這熟度的牛排好吃，軟嫩多汁。大量的紅色洋蔥、新鮮生菜、番茄、雙重起司有均衡的風味，讓沙拉可以吃的清爽又美味。

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鐵板法式達● 泰式椒麻雞 $380

如果你一個人來這用餐，如果你第一次來A.K.12美式小館不知道該點什麼?這道是我最愛的料理，推薦給你，不僅是份量滿足，還能有幾種吃法。

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紅色洋蔥豪邁灑在泰式椒麻雞上面，不僅讓整盤鐵鍋料理的視覺更豐富，蔬菜量的增加也是炸物解油膩的推薦吃法。

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外皮酥脆，咬下去還有卡滋的聲響，去骨雞腿肉軟嫩不柴，一旁還附有新鮮檸檬可以擠在椒麻雞解油膩。

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泰式椒麻雞另一種吃法，附有墨西哥沙拉(酸乳酪，酪梨醬，綜合起司，泡菜、墨西哥蕃茄辣醬)，可以把沙拉的料及椒麻雞包在墨西哥餅皮吃。

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「老闆，有沒有單點的薑黃飯呢？」（沒有啦)

像鍋巴般的口感，底下的薑黃飯是店家自製，吃起來脆脆卻不會太硬，還有炒過的青椒和香菇陪伴，我好喜歡。喜歡的程度會想另外單點一碗來吃呢～

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美式經典主菜● 鐵板起司雞腿排 $370

這道有誇張，竟然有兩大塊雞腿排啊啊～上一道也是吃雞腿肉，但料理方式不同，完全不會膩，而且這道也有我好愛的薑黃飯！

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有厚度的雞腿排，旁邊還附有季節時蔬，是我喜歡的花椰菜和玉米筍，不是一般冷凍的玉米和碗豆啊！大推薦，這道喜歡的程度直逼泰式椒麻雞。

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經過碳烤的雞腿排，外皮酥嫩，雞腿肉嫩口又多汁，加上香料的加持，味道鹹而不膩，讓人一口接一口。

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最逼人的是，這道鐵板起司雞腿排還有三種起司，剛上桌時，鐵板撲滿起司融化的模樣，拉起來還會牽絲，起司控怎受的了！薑黃飯搭配起司也好吃呢！

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A. K. 12美式小館的餐點份量真的都不少，吃到這也好撐了，如果沒有升級套餐汽水無限續，可以點些適合小酌的調酒飲品來搭配。

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調酒系列● 閃電檸檬汁 $170

藍色海洋般是藍色柑橘酒、伏特加檸檬汁和雪碧的調酒，雖然沒有很濃的酒精，但後勁也蠻厲害的。(未成年請勿飲酒、開車不喝酒)

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調酒系列● 黃金海灘 $190

以萊姆酒為基底，加上百香果糖漿、氣泡水、檸檬汁和桂花釀做出漸層的調酒，喝起來甜甜的，有小微醺的滋味。(未成年請勿飲酒、開車不喝酒)

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巧克力咖啡冰淇淋 $160

外觀像布朗尼蛋糕的冰淇淋，下層是咖啡風味的冰淇淋，微甜的滋味很順口，上面黑色是巧克力冰淇淋，兩種口味合拍，最上面還有似蛋糕口感的巧克力餅乾及杏仁顆粒，本來對冰淇淋沒興趣的我，都愛上這道冰淇淋了！

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吃過幾次「AK12美式小館」，現在朋友問我台北有什麼好吃的美式餐廳，或是西門町餐廳推薦什麼？我都會推薦這間隱藏在二樓的AK12美式餐廳，來吃過一次就能體會到店家對餐點的用心，而且菜單提供多種菜色及口味選擇，能一次滿足不同口味的人需求，同學會、情侶聚餐、逛西門町找餐廳、朋友吃飯都推薦，建議平日來訪人比較少喔！假日則建議先跟店家訂位。

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（A. K. 12美式小館菜單請點這：美式沙拉、開胃菜、炸物拼盤、鐵板法式達、牛排、雞腿排、海陸雙拼、義大利麵、三明治、美式碳烤漢堡、汽泡飲、冰沙、甜點、奶昔）

A.K.12美式小館

地址：台北市萬華區峨嵋街12號2樓

捷運：捷運西門站

電話：（02)2361-0136

粉絲團：A. K. 12美式小館

營業時間：週一至週五12:00~22:00； 週六至週日中午11:30至23:00

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文章來源：陳小可的吃喝玩樂 FB：小可愛阿貴

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