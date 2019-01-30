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三重早午餐推薦「Ticket鐵匙鐵板吐司」爆漿超濃芋奶吐司超威

2019-01-30 09:00udn走跳美食

文、圖／Kiwi

不花錢就能有大大的享受，三重美食推薦鐵匙Ticket來過一次後就上癮了。牽絲蛋豬肉吐司、爆漿自製超濃芋奶吐司真的都是必點的，想到這裡又不禁吞了口水一下～

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隱身於巷弄中的Ticket鐵匙鐵板吐司就位在新北三重的巷弄，距離北捷的菜寮站、台北橋站的中間，因此從哪裡過去都一定的距離，早晨就這麼穿梭大街小巷到Ticket鐵匙鐵板吐司。

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Ticket鐵匙鐵板吐司室內座位數不多，人數多的話連吧檯座位都難求。

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靠窗的座位也同樣很棒，趁著陽花還沒從玻璃窗灑落進來挑選個喜愛的座位啦！

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Ticket鐵匙鐵板吐司菜單

Ticket鐵匙鐵板吐司菜單會寫在黑板上，想不到的早餐全寫在上面了，我感覺是很浮誇啦！畢竟在中部少有這樣的店，讓我們會一訪再訪。

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Ticket鐵匙鐵板吐司有分鹹甜的吐司，想吃古早味、想吃炒鐵板系列或是特殊的可可、自製超濃芋奶、顆粒花生醬都可以做點選。

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在鐵匙如自己家般的自在，非假日超悠閒，因為客人少，也不用擔心擁擠，筷子、牙籤、刀叉都可以自取。

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點了一杯熱紅茶、牽絲蛋豬肉吐司、自製超濃芋奶，沒有很誇張是一人份量。上回跟姐來吃過，實在念念不忘，痛下手之後，好吧！一個人吃兩種不一樣的口味分享給大家。

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第一次看見餐點不是用紙袋裝而是用鋁箔紙裝著，感覺格外不同。

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他們家吐司用鐵板煎過，有股特殊的香氣，中間包的有台式鐵板燒的感覺。一大早就能吃到鐵板燒超棒的啊！

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感覺上一整份價格上不便宜，但裡面的餡料與份量卻給的很大器。

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牽絲蛋的功力很厲害，半熟蛋裡夾著起司，整個絲絲入口再結合那焦炙的色澤，又多了豬肉的油花，炒香的味道搭著厚吐司，點鐵板吐司很誘人的呦！

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自製超濃芋奶吐司很威，沒吃到真得很可惜，滿滿的芋泥塊在泥中，我的媽啊！真的很香甜～原以為會很膩，不過熱熱的芋泥加上煎過的香酥吐司，真的很厲害。有人說芋泥可以這樣爆漿流出來，老闆真得一點也不手軟，吃的時候真的要很小心。

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早餐就是要吃飽飽的才好工作啊，Ticket鐵匙鐵板吐司第一次、第二次吃感覺整個就很厲害，而且牽絲的餐點、爆漿的芋泥都讓人喜愛不已，還沒來嚐鮮過的，就找時間來這用餐啦。

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Ticket鐵匙鐵板吐司

新北市三重區重安街56號

(02)2970-6978

7：00~14：00（每周二公休）

文章來源：Kiwi 樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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