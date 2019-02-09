晚餐宵夜限定！哈哈羅55「泰式船麵米粉湯」泰味小吃只要55元

《哈哈羅55泰式船麵ก๋วยเตี๋ยวเรือ米粉湯》是近期吃過最有意思的美食，誰想得到熱鬧的信義區街頭，竟有著如此泰味一隅，彷彿瞬間來到深夜曼谷。船麵、泰式東北炸物、泰式奶茶等特色小吃，全為銅版價好吃又便宜，以後宵夜都要來這吃！

分享 facebook

哈哈羅55泰式船麵ก๋วยเตี๋ยวเรือ米粉湯

推薦指數：★★★★☆ 4顆星

一句短評：東區信義區平價宵夜推薦，特色泰式船麵好吃又便宜

小店位在信義路、延吉街、光復南路轉角，我很喜歡的東區台北，搭捷運至信義安和站、台北101/世貿站都行，步行過來10分鐘內會到。

《寅樂屋》、《一席咖啡》、《2730cafe》、《肉伯火雞肉飯》等都在這，離通化夜市也不遠，是台北美食相對平價的區域。

分享 facebook

店名很長，真的就叫《哈哈羅55泰式船麵ก๋วยเตี๋ยวเรือ米粉湯》。泰文裡5的發音是「ha」=「哈」，55也就等同哈哈；泰國稱讚帥哥時會說「羅」，也就是店名哈哈羅55的由來，要說老闆自肥也可以啦！

分享 facebook

《哈哈羅55泰式船麵米粉湯》菜單如下

賣的品項不多，但全是超便宜銅版價，熱鹹食都只要55元，恰巧呼應店名。泰式船麵、炸雞翅、炸春捲，搭配泰式奶茶、泰式豆奶、芒果汁、椰子汁、羅旺子汁等飲料，想喝酒的也有幾款啤酒。

分享 facebook

泰式奶茶—35元(大杯)

冰塊裝滿杯，奶茶量其實不多，茶味偏薄、甜度適中，記憶點並未特別深刻。

分享 facebook

「船麵」非常傳統的泰國小吃，起源於水上市場於船上販售，為了避免划船時將湯麵溢出，刻意縮小份量，方便快速吃完，所以絕對不是讓你當正餐吃飽的。

調味料上的小卡，教你船麵的正確吃法，先攪拌、後喝湯試味道，再發揮小當家的精神自行調味。泰國調味料四大天王：辣椒醋、辣椒粉、糖、魚露，初訪可先參考老闆的黃金比例添加。個能吃辣的人，推薦一定要辣椒醋、辣椒粉，能提升酸辣二味的層次，即便辣得鼻涕狂流，還是覺得夠味超過癮！

分享 facebook

桌上的豆芽菜、九層塔也是可以自由取用的，泰式小吃好玩之處，在於調味料很多，能客制化出喜歡的味道。

分享 facebook

分享 facebook

泰式米粉湯—55元

湯底熬成渾濁深褐色，中藥、香料氣味十分濃郁，絲絲甜味還會微微回甘，並非是讓人卻步的藥味，順口好喝。會再加上蒜酥、豬肉片、丸子、豆芽菜、蔬菜、蘿蔔等配料，雖只賣55元，但用料卻是十分實在的。

分享 facebook

米線口感較軟，吸附湯汁功力較強，量不多，是可以五分鐘內快速吃完的那種，不拖泥帶水、快速美味！

分享 facebook

泰式米線湯—55元

米粉米線的湯底、配料都是一樣的，差別只在於主食的不同。米粉較軟、米線較Q，兩者我比較喜歡帶有彈性的米線，依照自己的喜好選擇即可。

分享 facebook

分享 facebook

炸雞翅—55元

雞翅均勻沾裹濕粉，鹹度比例抓得很好，帶點辣、夠味不死鹹，將雞汁完全鎖住，趁熱咬下還會噴汁，完美詮釋什麼叫做吮指回味，推薦必點！口味再重一點，可以沾點泰式酸辣醬，組合在一起也是非常搭的。

分享 facebook

炸春捲—55元

外皮炸得十分酥脆，瀝油功夫有做足，沒有絲毫油味，冷掉也好吃。包裹以咖哩調味的冬粉、紅蘿蔔絲，出色的泰式東北炸物，和船麵的表現相比毫不遜色，大家一樣跟著全點一輪吧！

分享 facebook

分享 facebook

《哈哈羅55泰式船麵米粉湯》真的是一家很有意思的小店，店內播放著泰國廣播、泰國音樂，整體氛圍營造極好，光是坐在這裡等船麵上桌，我們就覺得一定會喜歡這裡。營業到凌晨12點，之後若晚上想簡單吃點宵夜，又多了一個便宜好吃的選擇！

哈哈羅55泰式船麵ก๋วยเตี๋ยวเรือ米粉湯

地址：台北市大安區信義路四段355號

電話：0955 877 443

營業時間：週一-週六18:30–00:00 (週日公休)

粉絲團：https://www.facebook.com/hahalo55/

文章來源：周花花，甲飽沒 FB：周花花，甲飽沒

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」