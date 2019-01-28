燒鴨VS油雞！引進台灣的摘星小吃 今天你選哪一道？

2019-01-28 10:00 聯合新聞網 行遍天下



【圖．文｜行遍天下】

分享 facebook 燒臘是一種大街小巷隨處可見的庶民小吃，每間手法不盡相似口味也各有千秋，然而「甘牌燒鵝(味)」與「了凡油雞飯．麵」何以能獲得米其林一星殊榮？





連續五年蟬聯米其林一星，三代傳人聯手老師傅打出新招牌

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香港老字號名店「鏞記酒家」第三代傳人甘崇轅，從祖父甘德輝和父親甘健成身上學習到對食物的執著，創立了「甘牌燒鵝」，短短4個月就獲得米其林一星的殊榮，更連續5年(2014～2019) 蟬聯米其林一星。





堅持傳統原汁原味

甘牌燒鴨_選用3個月大，重約2.8到3公斤的櫻桃鴨，採用一種特殊烤爐形式--「深井」製法，達到外皮微脆且多汁的效果。 分享 facebook

對於連續摘星，甘崇轅很謙虛，他說：「傳統可以經得起時間考驗，我們的燒鵝都沿用家族做法，對鵝種、肉質、醬料要求甚高。」甘牌風潮從香港席捲海外包括新加坡、菲律賓，於2018年底也在台灣展店，但除了香港，甘牌其他分店都吃不到招牌燒鵝，因為香港甘牌用的是黑鵝，體積小、肉嫩、油脂多，其他地方極難找尋，找到了還要試做試味，所以最快要到下半年度，台灣饕客才能一飽口福！





火候經驗美味推手

脆皮燒肉選用約1個月大5公斤重的台灣黑毛乳豬，烤得外酥內嫩。 分享 facebook

雖然少了燒鵝，但號稱甘牌的「四大天王」：甘牌燒鴨、脆皮燒肉、化皮乳豬、肥濃叉燒，依舊是由過去在鏞記酒家的「黃群生」師傅操刀，他在時，鏞記獲得米其林一星，他被甘崇轅帶去甘牌，米其林一星也隨之轉到甘牌，可見黃群生舉足輕重的地位。他說：「燒臘美味與否最重要的就是控制火候，完全是靠經驗」，因為他，讓「四大天王」各自有著油脂香氣十足、肥瘦相間口感厚實、軟嫩彈牙、外脆內嫩的特色。

化皮乳豬採用台灣黑毛乳豬背部與身側稀有部位，每隻豬僅能供應10份。 分享 facebook 肥濃叉燒因應台灣人的飲食習性調整了叉燒外層的焦黑度。 分享 facebook





美食家開講

老饕吃門道_源自鏞記酒家祕方以麻醬、花生醬等獨門配方所調製的鴨汁，淋在鴨肉與油雞上可使肉質軟嫩；還有特調梅子醬，搭配鴨、鵝可以解膩。 分享 facebook





資深美食節目主持人－焦志方

雖然把握原汁原味，但若能配合台灣調整肥、油會更好！

資深美食記者－陳靜宜

沒有適合的鵝隻就不推出，是品牌對好食物的堅持。





景點介紹

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甘牌燒味

地址｜台北市信義區市府路45號B1(台北101 B1 )

電話｜02-8101-8258

網址｜甘牌燒味 台灣 Kam's Roast Taiwan

營業｜週日至四11:00～21:30；週五六11:00～22:00

價位｜甘牌燒鴨(下例牌)630元、肥濃叉燒(例牌)420元、脆皮燒肉(例牌)320元、化皮乳豬(例牌)880元

備註｜資訊以其官網為主





沒有一流的食物，只有一流的廚師

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每一天早上7點，陳翰銘準時前往新加坡牛車水大廈的「了凡油雞飯．麵」，就算是開業不到8年便榮獲米其林一星，他還是一如既往，堅持每天工作15小時。





一流廚師展現一流功力

每一片油雞或燒肉切多厚才方便客人吃，「了凡」都有一定的標準。 分享 facebook

來自於馬來西亞農家的陳翰銘，年輕時來到新加坡跟著酒樓一位香港師傅學做油雞料理。陳翰銘的名言是：「天下沒有一流的食物，只有一流的廚師」，因為他認為油雞每家酒樓或燒臘店都有，然而要做得好吃，對廚師是很大的挑戰，於是不斷改良、創新，研發出屬於自己的醬汁配方。之後陳翰銘開了自己的小攤位，身為佛教徒的他，對《了凡四訓》印象深刻，所以將店名取為「了凡油雞飯．麵」。





獨門滷水成就招牌油雞

招牌油雞飯｜店名都叫了凡油雞，招牌當然非油雞莫屬。雞皮滷得色澤油亮，濃郁的鹹甜滋味中帶有淡淡中藥香氣。 分享 facebook

雖是小販也有專業的堅持―雞3公分、燒肉1公分是最好入口的寬度，因此2016年了凡榮獲米其林一星，也是全世界首家榮獲米其林一星的小販！店內最具代表性的油雞，嚴選本土2個月大、重1.6公斤的肉雞，以獨門滷水浸煮，外觀呈現誘人焦糖色澤、肉質鮮嫩多汁，除了招牌油雞，肥瘦適中的叉燒、外皮烤得酥脆的燒肉也是人氣商品。

特色三拼是叉燒、燒肉與排骨。 分享 facebook

主食有淋上香、鹹、甜交錯黑色醬汁的米飯，撈麵或公仔麵則是搭配油菜與星馬地區常見的參峇辣椒醬(sambal)，辣香十足。

特選肥瘦適中的三層肉烤得酥脆，搭配參峇辣椒醬撈麵，充滿南洋風。 分享 facebook





美食家開講

老饕吃門道｜獨門滷汁是將整隻全雞放入以當歸、八角等中藥材獨門調製的醬汁，滷煮約1小時，使雞肉完整吸收醬料，讓整隻雞都軟嫩鮮甜。 分享 facebook





資深美食節目主持人－焦志方

油雞滷汁好，肉質嫩而不柴，口感鮮甜。

資深美食記者－陳靜宜

油雞滷得入味又滑嫩，實屬不易。





景點介紹

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了凡油雞飯．麵

地址｜台北市中正區忠孝西路一段36號

電話｜02-2311-8078

資深美食記者－陳靜宜

網址｜了凡油雞飯．麵 Hawker Chan Taiwan

營業｜11:00～22:00

價位｜全雞680元、招牌油雞飯179元、燒肉撈麵219元、 特色三拼290元

備註｜資訊以其官網為主





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