「黑白大廚」才奪大賞 白種元宣布全面中斷演藝活動

南韓名廚白種元近期因為一連串負面新聞，導致他親民公道的形象受到嚴重打擊，YouTube頻道也遭到大量負評，事業與聲譽面臨重大挑戰。如今「黑白大廚」剛在百想藝術大賞榮獲大賞，他6日卻透過影片向大眾致歉，並宣布除了目前正在拍攝的節目外，將全面中斷演藝活動。

白種元去年鬧出瓦斯桶違規擺在室內廚房，後來又發生午餐肉產品價格過高、柑橘啤酒裡面幾乎沒柑橘等，讓消費者深感受騙。他深陷食品品質、衛生與企業內部管理等多項爭議，形象嚴重受創，一夕間跌落神壇。

白種元今天透過影片表示，對於種種爭議，他已經以書面形式和在股東大會表示過歉意，但今天想透過影片直接低頭道歉。「這段時間我自己深刻的反省，檢查與公司內部的各種問題，現在才站在這裡。對於包括品質、食品安全、衛生在內的所有事項，我們掌握了根本原因，正在逐一改善」。

他自認難辭其咎，因此決心進行企業改革，透過與全體員工的溝通來改變企業文化。「現在最令人心痛的是加盟店主們的絕望困境，加盟店主們是我司的同伴，也是像家人一樣的人」。未來將啟動大規模支援計畫，與加盟店主們共渡難關。