誰最懂吃？十大人氣美食YouTuber排名揭曉

快把頻道追蹤起來！

民以食為天！身為「小吃王國」的台灣，對美食特別講究，不管是深藏在小巷子的無名小吃店，或是年輕二代白手起家的質感餐廳，處處都充滿探索不完的美食店家。據統計，全台與美食相關的YouTuber遠超於其他社群內容類別的兩倍，在這樣競爭激烈的美食YouTuber界中，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點了人氣最高的十位台灣美食YouTuber，透過這幾位優秀美食創作者的鏡頭，一起快發掘在地人最愛的寶藏美食！

翻攝／各YTR官方FB

翻攝／各YTR官方FB

NO.10 那個女生Kiki

你認識「那個女生Kiki」嗎？在鏡頭前總是開朗親切的介紹各樣美食，看似是一位甜美的鄰家女孩，沒想到食量卻一點也不小，只要看著Kiki大嗑各種美食就感到相當療癒。事實上，Kiki原本是一個新聞業從業者，以一部單純紀錄自己戴牙套心得影片而意外爆紅，接著拍攝各種美食、開箱、心情分享和生活挑戰，讓她搖身成為百萬YouTuber，她活潑、多話的親民形象，配上流利的口條讓她擄獲了一票粉絲的心，訂閱數也持續成長，目前已累積了113萬的追蹤，「最愛看新品吃什麼單元這次costco，謝謝分享」、「美麗又可愛的kiki女神」、「看完之後無論在排版與景點美食介紹都非常貼切。」

NO.9 蛇丸

YouTuber最重量級的流量密碼「大蛇丸」你一定聽過吧？蛇丸原為頻道「狠愛演」的其中一員，憑藉超道地台味又無厘頭的搞笑風格圈粉無數，然而頻道卻在2020年宣布解散，三人也各自單飛經營個人頻道，而其中發展最好絕對是討喜又瘋狂的蛇丸，目前個人頻道已經來到116萬訂閱數，第一支影片就創下480萬的驚人觀看數，幽默的幹話系風格，與極具辨識度的招牌口頭禪「我誰？我瘋子」深受年輕人的喜愛，不僅經常參與其他創作者的企劃，也上過各大電視節目，展現網路人氣之外的綜藝實力。

近年來蛇丸則大多拍攝美食相關的企劃影片，推出台灣各地「走透透系列」，探訪藏在巷弄或夜市的美食，影片中除了蛇丸自身浮誇又親切的主持風格，大口享受美食的模樣也相當有觀眾緣，網友們都表示，「只有蛇丸的影片會莫名其妙從頭看到完」、「節目讓人也有股衝動想要吃爆，時不時就想奔至南部吃美食」、「很欣賞蛇丸的熱情，善良，努力過生活的態度。」

NO.8 痛風老饕

「我認為美食就是一種文化脈絡。」痛風老饕說道，即使有來自家族遺傳的痛風，依舊對於「吃」有特別的執著，痛風老饕被視為台灣美食YouTuber的代表之一，頻道目前已經成立4年多，訂閱人數累積24.8萬，影片以輕鬆自然的節奏，以及高質感的剪輯風格，在茫茫美食系頻道中竄紅。

痛風老饕推出許多極具特色的單元，像是「老饕brunch」、「隱藏、巷弄美食」、「水水牛飲料特輯」，每部影片她都會親身探訪每家小吃店，以真摯清楚和親民的解說，讓觀眾能馬上融入到台灣在地美食的魅力中，並將日常普通的小吃拍得令人垂涎欲滴，與每集邀請的嘉賓也都會擦出不同的火花，新推出的「兜幾派系列」則是為各種台灣小吃的不同流派做大評比，像是肉圓的蒸派、炸派或是蛋餅的粉漿派、脆皮派，總是掀起地圖砲戰爭的美食流派都能在影片中一較高下，這些企劃都獲得觀眾相當大的迴響「這集超好看！最喜歡看沈在熟人的頻道，表現超自在而且效果滿點」、「老饕好厲害哦，面對大明星毫無怯場，而且感覺在事前有用心準備詞彙備用，讓整體訪問看起來很順很流暢」、「超喜歡新北教母，真的好可愛。」

NO.7 廚佛瑞德（Fred)

廚佛瑞德為私廚餐廳經營者、料理節目主持人及廚師集一身的YouTuber，大學時期在國外唸商，卻受不了辦公室生活，決定轉變志向，赴法國藍帶廚藝學校洛杉磯分校進修，成為了一名專業廚師，也自此打開他對料理的熱情。

Fred自2017年開始經營YouTube頻道，邊做菜邊耍嘴皮的主持風格抓住了大家的眼球，除了教授專業的烹飪技術，和鏡頭外的製作組你來我往的鬥嘴也成為了看點之一，Fred曾在採訪中提到，在分析自己的特色是一個愛講幹話的廚師形象之後，便在節目上徹底發揮這個效果，也意外深受廣大網友的喜愛，隨著人氣越來越高，頻道陸續邀請知名藝人上節目一起做菜，目前訂閱數已突破79萬，「這應該是地表最ㄎㄧㄤ的料理節目」、「我以前也是做法餐的 追蹤你頻道好久了 真的覺得你很強」、「Fred很有梗，看你煮菜超好笑。」

NO.6 陪沈團

「陪沈團」是由沈、子凡、豚、豬、安、駱以及知名IP「馬來貘」的作者Cherng等人組成的YouTube團體，影片內容主要為深入介紹各地的隱藏、巷弄美食，經常造訪各大傳統市場，致力於推廣各地的傳統小吃，是美食YouTuber中少數以傳統小吃及市場為主的頻道，其中一位成員「沈」更給了自己一個「小吃光明燈」的封號。除此之外，「陪沈團」對於早餐店也相當熱愛，總是在影片中推廣觀眾一定要吃早餐，在2023年創立了自己的早餐品牌「沈早俱樂部」，販售冷凍蛋餅、吐司等品項，與全家便利商店聯名推出的商品，不僅在網路上造成極高的話題，更是經常一進貨就被搶購一空，目前頻道也已累積36萬訂閱數，收穫了許多死忠粉絲「邱比特」，「平日還能有這麼豐富的美食大片，真的療癒我們小小社畜的心靈ㄒＵㄒb」、「沈姨自然不作做和朋友們搭配很好，影片自然輕鬆很好看，拍的東西也都很好吃」、「覺得沈很用心，從配樂到腳本到準備的美食都看得出來用心了。」

NO.5 厭世甜點店

2019年成立的厭世甜點店，是一個教大家如何做甜點頻道，由拿拿摳與學弟們一手創立，搭上當時疫情人們只能宅在家，居家下廚成了民眾打發時間的主要娛樂，他們正好趕上這波熱潮，教大家如何在家簡單做甜點，在短短兩年內快速崛起，累積近45萬的訂閱數。厭世甜點店透過不同甜點的教學影片，將知識性的內容變的生活化，增進觀眾對甜點的認識，改變大眾對甜點只有「甜和膩」的印象，搭配拿拿摳一貫毒舌幽默的主持風格，讓該頻道迅速竄紅，並在美食YouTuber界佔有一席之地。

事實上，拿拿摳並非烘焙相關科系畢業，原本做行銷相關工作的他，在低潮之際想轉行，便毅然決然辭職，向老師學造甜點3年，接著與朋友攜手創業開設甜點店，雖然一開始收入不多，但透過「厭世甜點店」頻道的推廣，翻轉了他們的甜點人生，終於闖出屬於自己的一片天，網友們都讚道，「我人生中看過最綜藝的甜點教學」、「偶然看到厭世甜點店，就陷入拿拿扣的魅力中，後悔看太快把全部的影片都看完了」、「拿拿摳的笑聲跟點心是我最新的快樂泉源。」

NO.4 古娃娃

提到美食商品開箱界的鼻祖，非古娃娃莫屬了！一位甜美討喜的女生，在小小的租屋處拍攝各種美食開箱、情侶企劃的影片，以試吃各家便利商店的新品漸漸打開知名度，因此也被稱為「超商女神」，用最真誠的美食評價打動觀眾，努力將自己所喜歡的美食推薦給粉絲們，隨著人氣越來越高漲，古娃娃除了與各大超商推出聯名商品，更創立了個人點心品牌「WA!COOKIES」，秉持著「實踐好吃的各種可能」為品牌信念，研發的產品總是多樣又獨特，推出的雪糕更掀起一波波的搶購潮，雖然品牌自帶網紅效應，但在消費者中有著很好的口碑，網友紛紛表示「本來不是很信任網紅的店，但能從產品研發看出古娃娃的用心」、「每一款味道都有吃得出有調配出最好吃的配方」、「古娃娃的超商聯名絕對是所有部落客、網紅裡面最好吃的。」

NO.3 內內 Nene

以「中年失業又不紅的網紅」作為人設創立頻道，內內辭掉平面設計師的工作在自媒體行業重新出發，影片內容大多以開箱美食、旅遊、生活為主，曾在餐廳上過班的他對於美食一點也不馬虎，不僅有精準的美食雷達，也能給予客觀的評價，與身為好市多員工的親姊姊一起拍攝的好市多商品的開箱系列深受觀眾的喜愛，真實又犀利的回饋是亮點之一，值得一提的是，內內在影片中經常大方分享與男友小憲的甜蜜互動，兩人自在又逗趣的對話經常成為影片亮點，更讓觀眾看見更多元的文化面向，「內內舌頭對食物風味的敏感度還是很厲害」、「內內的表情吃到不好吃的時候好真實XD」、「內內感覺心思很細膩，小憲感覺很賢內助都是在鏡頭後支持內內，能找到互補的人真的太好了。」

NO.2 詹姆士

「國民主廚」詹姆士近年來也走出攝影棚，進軍YouTube界了！透過參加《型男大主廚》等料理節目而知名度大增，以其幽默口才、親切形象、實用食譜迅速圈粉，出身廚師世家的他，自幼就有機會接觸到各國美食，不僅曾在法國研究西餐，也曾就讀日本東京調理師學校，在獲得大眾的好口碑之後，創立個人食品品牌推出「詹醬」、「詹麵」等熱銷商品，成為台灣家喻戶曉的電視廚師之一。

詹姆士自2017年開始經營YouTube，教大家製作不同料理的影片，不走國宴大菜，多是色香味俱全、簡單好處理的家常菜，除了料理，他也會教學認識食材的特性，或是試吃市售的人氣商品，實用又真實的評價受到許多網友的歡迎。

NO.1 千千

「美食水水千千」可說是美食YouTuber的開國元老之一，頻道目前擁有185萬訂閱數，成為第28位台灣百萬訂閱YouTuber，外型亮眼的她原本是以大胃王著稱，近年來則轉型為美食開箱、探店居多，觀眾藉由觀賞她品嚐美食的影片獲得紓壓以及實用的資訊，千千並非典型的氣質美女，談話間總是會不經意地流露出自然不做作的氛圍，非常具有台灣味，也讓她多了分純真簡樸的親近感。

千千於2018年創立了美食品牌「水水灶咖」，推出的人氣商品「千拌麵」受到相當高的歡迎，千千也曾和全家便利商店推出聯名商品，經常一上架就完售，網友都表示「三款（聯名）都吃過都很喜歡」、「千千吃那麼多還那麼瘦那麼漂亮羨慕」、「看千千的影片解饞剛剛好。」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年3月24日至2025年3月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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