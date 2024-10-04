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「黑白大廚」唯一台灣籍！陳鴻：大師當評審還協助翻譯

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
陳鴻曾與呂敬來一同擔任評審。圖／摘自IG
陳鴻曾與呂敬來一同擔任評審。圖／摘自IG

參加「黑白大廚」的廚師群隨著節目播出後聲名大噪，當中一位中韓混血的呂敬來主廚，說得一口流利中文，原來他擁有台灣籍，也曾來台擔任過評審。

呂敬來在節目中以「中式料理之神」名號為人所知，他的父親是台灣籍在韓華僑，所以說中文完全難不倒呂敬來。台灣型男主廚陳鴻也在IG上分享，曾經和呂敬來一起擔任國際評審。

陳鴻回憶，當時呂敬來操著濃濃的山東口音，為來台參賽的國際選手，協助賽事翻譯溝通，成為廚藝競賽溫馨的畫面，令他印象深刻。「呂老師至今仍持有中華民國護照，50年資歷大師級人物，參賽只為提攜後輩與宣傳韓國飲食」。

這也正是呂敬來令觀眾欽佩的地方，他明明已經是評審級人物，但為了帶徒弟上節目，自己遭外送員廚師打敗。但他仍笑著恭喜對方，大方祝福年輕後進，謙虛態度搏得所有人尊敬。

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