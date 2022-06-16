陳鴻餐桌專欄／您有沒有在養豬廠享用鰻魚宴的經驗？

［阿鴻的CEO餐桌專欄］

宜蘭員山好山好水好好吃，原來這裡早期已是著名的養鰻基地，魚苗專門銷往日本，後來因為許多國家跟進，導致難逃競爭力日漸式微的命運。但自從雪隧開通後很多業者紛紛轉型觀光產業帶來更多地方創生，知名的「勝洋水草休閒農場」就是其中結合產觀學最好的成功案例。

勝洋休閒農場轉型後是地方創生的模範；圖片來源／欣傳媒

此行感謝可以隨國光客運王應傑董事長伉儷及永慶房屋孫慶餘董事長伉儷同遊宜蘭，巧逢再次拜訪的這家「鰻晏」鰻魚主題餐廳，很難想像是從養豬場改建而成，值得讚譽有加的是不會再汙染水源，也改善了以前難聞的排洩物異味，能從善如流也算功德一件。

鰻晏餐廳以平價快炒農家菜結合台式辦桌料理，經濟實惠吸引不少城市慫帶孩子來這裡體驗60年代的農家樂，其中一道980元「藥膳鱸鰻雞湯」以烏骨雞跟鰻魚結合何首烏等藥膳熬煮，是王應傑董事長本人大推的招牌。

名人帶頭推薦果然奏效，因為大家都好奇年屆80的王董事長是如何養生有術，不一會兒功夫他就喝到鍋子就見底了，又應觀眾要求馬上再續滿，足見喝湯食養的確是最滋潤，漢代王充《論衡．是應》也說：「彼露味不甘者，其下時，土地滋潤，流溼萬物，洽沾濡溥。」

讓王應傑董事長讚不絕口的藥膳鱸鰻雞湯；圖片來源／陳鴻提供

雖然食材不是使用真的野生鱸鰻，但是鰻魚高蛋白搭配東方草本，結合在地生態軟水自然甘甜美味。如果不是為了快速翻桌供餐，廚房能少加些人工甘味，願意付出更多時間享受慢生活品質，那麼應該不會輸給運鈍根湯的高度才是。我相信這家店還有很大的進步空間，先求有再求好也是一種生存方式。

宜蘭好山好水，落羽松美景也令人陶醉；圖片來源／欣傳媒

王董此行規劃名為「一路玩到掛」的養生主題行程，從羅東運動公園繞著日治時期存放太平山砍伐大型檜木的林場，規劃得甚好，經過這麼長歲月的洗滌，百年木造日式建築與天然大池天人合一，成為白鷺絲等季節性候鳥的棲息地，漫步四周環繞的落羽松森林好不愜意。

然後再拜訪王董與夫人位於宜蘭員山鄉的別墅豪宅，抵達之前，還特別請管家司機停車在蘭陽平原產業道路的田中央，另闢蹊徑爭取徒步健行的機會。

與王應傑董事長伉儷一同來到宜蘭享受慢生活；圖片來源／陳鴻提供

王董不愧是王者風範箭步如飛，一行人走到東倒西歪幾乎體力無以為繼，只有年過80歲的董事長以競走的節奏手刀快步，一路遙遙領先所有比他年輕的人，令我佩服董事長運動養生的觀念，無論天氣陰晴長期堅持以走路運動的方式鍛練身心靈，配合呼吸吐納，利用心法轉換心境，讓內心隨時保持正念，「時間不等人，把握當下」是此行從「名人養成筆記」中得到最大的收獲。

不用專程跑到日本，沒想到在宜蘭也能吃到這麼結合美味養生，還可以神龍擺尾的帝王藥膳鰻魚全餐，王董的「CEO餐桌」是很特別的體驗，台灣人重視吃飯皇帝大，吃飯的確是件大事，能跟對的人一起吃飯，享受過程中的趣味吸納生命的智慧，才是用錢買不到的生命滋味。

高CP值殿堂級鐵板燒料理

村却國際溫泉酒店裡不可錯過的鐵板燒料理；圖片來源／陳鴻提供

這世上一切都是最好的安排，我們吃到CP值最高，用台灣在地食材做出殿堂級鐵板燒料理。

在王應傑董事長的帶領下來到宜蘭享受熟齡慢生活的實境體驗，後來我們意猶未盡，與王太太胡寶莉女士及徐鈴茱大律師特別再趨車續攤，從員山高速公路北上只花了約10分鐘，就抵達羅東最高級的「村却國際溫泉酒店」為無敵百萬夜景朝聖。

位於村却國際溫泉酒店24樓的The roof 190夜景；圖片來源／陳鴻提供

宜蘭首創the roof 190高空酒吧能欣賞蘭陽平原白天夜晚不同的美麗，留下難忘的美好回憶。

春天的露台挾帶一絲冷空氣，正當準備離開時想問候一下從建築業跨界旅宿經營，矢志打造國際級飯店，並讓宜蘭羅東躍上國際觀光舞台的村却國際溫泉酒店董事長蔡建庭，卻無巧不巧遇到剛剛到任不久，負責鐵板燒料理的徐任科主廚，是他在第一時間聽聲辨認出胡寶莉女士，我們因此把前往羅東夜市的念頭打消，讓兩位有長期革命情感的老戰友好好重逢。

十年前，他們一位是餐飲界女王也是著名的紅花副董事長；一位是當年台北101紅花鐵板燒的行政主廚，當時能最早入駐101大樓的餐飲品牌都是實力堅強的超級戰將。

這對不可或缺的黃金組合，在沒有米其林指南的時代打造出高端定製的美食殿堂，曾經為101創造最好的營運成績，藉由緣份在異鄉久别重逢格外激動，而目睹這個場面頓時一種爽肌滌骨的感覺走遍全身，刺進我的肉，徘徊在血管。

一切都是命運的安排，有沒有這樣一個人，無論多麼想念，卻不曾再見面。兩個老朋友一見面就攀談起來，我在現場也被這樣的氛圍感染，除了寒暄接著也關心彼此，在社交場合上點頭之交一面之緣未能留下什麼，唯有人和人的情感再次見面才是交流。

有些人，你以為可以見面的。有些事，你以為可以一直繼續的。然後也許在你轉身的剎那，有些人你就再也見不到了。當太陽落下，又升起來的時候，一切都變了，不小心就再也回不去了。

一頓飯的時間像看了一場電影，好多蒙太奇的畫面在眼前掠過，我相信這場相遇未來還會有很多英雄惜英雄的可能性。

徐任科主廚將好手藝帶來宜蘭，端出用在地絕佳食材製作的美味料理；圖片來源／陳鴻提供

比處女座還心細的徐主廚很客氣的用一句「到宜蘭養老」笑談自己現階段的工作與生活模式，但根本是天降神兵嘉惠在地鄉親，只要台北1/3的價格就能享受在地食材地中海料理，埔里的百香果佐生食級干貝，比松露更好的磨菇湯，乾煎龜山島馬頭魚、雲林的白蘆筍，有機櫛瓜還有師傅最拿手的鴨賞黃金炒飯。

一場盛宴下來滿足感官，完全沒有藏私縮水，這麼超值的享受趕快找設籍宜蘭的親友多多同行消費，因為不是每一次都能在對的地方遇見對的人，完全是吃一次少一次的概念，只有交通方便的宜蘭國旅能體現出「有品味不需高消費」。

不忘初心始終如一的徐主廚一直保持專業與認真的態度，讓我們看見了台灣服務產業的軟實力，是黃金到什麼地方都會發光的，真的印證了一個觀點「除了米其林，台灣真的是美食如林。」

陳鴻 PROFILE

圖片來源／陳鴻提供

暱稱「阿鴻」，台灣第一代型男主廚，並以電視節目「阿鴻上菜」打響知名度，阿鴻也陸續前往星馬、日本、中國大陸等地發展，是第一位把台灣小吃介紹給世界的美食家，2019年甚至成為台灣首位獲得馬來西亞「世界頂級廚師獎」和「最佳節目男主持人獎」兩大殊榮者。近年回歸台灣生活，現任明新科技大學旅廚系廚藝創意執行長。

阿鴻不僅擁有好手藝、說得一口好菜，同時也有動人文采，在許多報章雜誌發表專欄文章，並著有《鴻食代Home Style：27道人生菜單》等超過20本以上飲食書籍。

撰文／陳鴻編輯／林芳如

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