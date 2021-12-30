國際名廚開私塾！ JR東日本大飯店芦浦隆二 親授頂級料理心法

製作雞肝慕斯前，主廚特別加入白蘭地酒大火燒煮為雞肝增添香氣，現場畫面感也十分壯觀。攝影／吳丁江

星級餐廳、頂級美饌對於喜歡嘗鮮的饕客來說，都是稀鬆平常的體驗，無論豪華法餐、珍奢日料，各種美食饗宴都是吃貨人生的基本養份。然而對於有想法的主廚來說，光是端出自信料理，再多都無法直接把心意傳遞出去。

透過現場面對面的料理教室，隆二主廚可以將料理人最完整的心意與巧思都傳遞給饕客，這是他最喜歡的互動時間。攝影／吳丁江

曾周遊9國，在多家國際品牌飯店掌杓的芦浦隆二主廚，受JR東日本大飯店台北邀請來台擔任行政主廚，除了為自家餐廳帶來超乎想像的超水準菜單，深受饕客青睞與讚賞。但光是牢牢抓住饕客的味蕾，隆二主廚還不滿足，他更「貪心」地想要把自身對於料理的愛直接傳達給懂得品味的人，這樣的心意促成Chef’s Kitchen頂級料理教室，國際名廚的料理私塾班開課了！

Chef’s Kitchen第一坡宮城特色料理。圖片提供／JR東日本大飯店

JR東日本大飯店台北的鉑麗安餐廳是飯店的心臟，也是餐飲部門的火車頭，每日從朝食到晚餐全時段供餐。隆二主廚抽起整日唯一可以稍微喘氣的午後時光打造料理教室。飯店開幕僅兩月餘，Chef’s Kitchen便於10月份正式揭幕。第一課，主廚從國人最懷念的日本作為課程起點，邀請6位饕客走進鉑麗安的開放廚房，面對面傳授料理心法，一口氣把鮭魚親子蓋飯「はらこ飯」、烤牛舌佐南蠻味噌、毛豆冰沙3道道地的日本東北宮城料理學回家。

不用擔心聽不懂主廚的高深烹飪術語與日文對談，料理教室專人同步翻譯，讓你即時聽懂主廚的料理心法與笑話。攝影／吳丁江

對於遍嘗美食的吃貨而言，名廚料理私塾班真的是一種極致昇華的體驗。料理再奢華，享用的時候只能看到它精緻的外表、豐美的口感，但親眼看到主廚當面拆解並親手演繹每一道料理設計背後的巧思與手法，才能真正感受到料理者炙熱的心意。對於隆二主廚而言，Chef’s Kitchen是他最喜歡、最能直接面對饕客的機會，他對於料理的堅持與職人精神，都從他熱切的眼神中流露出來，因此Chef’s Kitchen第二課趁著年末歡樂節慶時刻再度開課，以細膩的日料烹調精神結合法式手法呈現奢華節慶大餐。

日式昆布風味醃鯛魚薄片佐醋凍。攝影／吳丁江

最新一堂名廚私塾，主廚再次端出從前菜、海鮮到豪華肉類料理等三道自信菜色。「日式昆布風味醃鯛魚薄片佐醋凍」、「雞肝慕斯佐柚子胡椒香料麵包」兩道前菜看似小巧，但從醃製手法到肝醬慕斯的繁複製作手法都讓人折服，小小一口卻藏著大大的學問。

特製紙包干貝。攝影／吳丁江

「特製紙包干貝」選用新鮮海味並精心搭佐烏魚子粉提升鮮美層次，烘烤時特別採用一般人少見的耐高溫琉璃紙包裹，豐美的食感在饕客面前一覽無遺。

紅酒燉牛肉酥皮派。攝影／吳丁江

冬季享用熱料理最怕溫度散失而將低了美味，因此主廚替紅酒燉牛肉穿上一層保暖外衣，裝盛大塊燉牛肉的烤盅封上美味酥皮的「紅酒燉牛肉酥皮派」，是一道以食客角度去構思料理設計的絕佳料理，如此巧思唯有透過Chef’s Kitchen才能發現，當饕客將平日的餐桌視角轉換到料理台上，每一道料理都變得更加深刻。

佳節大餐少不了甜蜜的口感，課後由品頌坊褚主廚呈現特製「聖誕樹幹蛋糕」，同時搭配來自西班牙海拔950m昆卡省的伴手禮「西班牙神藍氣泡水」，再次推高歡樂的節慶氣氛。

About Chef’s Kitchen

翻開課程中使用的食譜，還可以看到隆二主廚的親筆題字留念，暖心度爆表。攝影／吳丁江 翻開課程中使用的食譜，還可以看到隆二主廚的親筆題字留念，暖心度爆表。攝影／吳丁江

目前辦理第二場的Chef’s Kitchen為不定期體驗活動，為確保學習品質，每場開放6位賓客進入鉑麗安開放式廚房與主廚面對面交流廚藝。每場課程時間90分鐘，提供詳細食譜零距離學習大師的頂級廚藝，更可在課後直接品嚐主廚當日示範菜色，課程費用每人3000元。

About Chef

圖片提供／JR東日本大飯店

JR東日本大飯店台北総料理長芦浦隆二Ryuji Yoshiura，畢業於辻調理師專門學校法國分校，擁有東京代官山法式料理、日系飯店和世界9國國際飯店等料理主廚經驗，現為JR東日本大飯店台北行政主廚，發揮國外累積的豐富經驗，將多國籍料理結合台灣多樣化的新鮮食材，演繹出獨特極致的美味，透過珍饈美饌打造飯店與顧客之間的美好聯繫。

About Restaurant

圖片提供／JR東日本大飯店

JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳地址：台北市中山區南京東路三段 133 號電話：02-7750-0934網址：https://taipei.metropolitan.tw/restaurant/list/brilliant/

撰文、攝影／吳丁江部分圖片提供／JR東日本大飯店台北

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