快訊

辯論會吵翻天後川普確診 CNN：拜登傳2日早上接受檢測

川普染疫給選情投變化球 三疑問待解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一獲得義大利官方認證的餐廳　沒人比他會做義大利菜　

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

他的餐廳是台灣唯一獲得義大利官方認證的義大利餐廳，他被稱為「最會做義大利菜的台灣人」。
他的餐廳是台灣唯一獲得義大利官方認證的義大利餐廳，他被稱為「最會做義大利菜的台灣人」。

王嘉平30歲那年因為發現自己有做菜的天賦，放棄在美攻讀的碩士學位，到義大利跟義大利人學做菜學語文。也是台灣唯一獲得義大利官方認證的義大利餐廳。他的頭銜前面經常被加上這句：「最會做義大利菜的台灣人」，確實沒錯，在台灣這些年開開關關的各式義式料理中，王嘉平的餐廳Solo Pasta在疫情期間梅花座限制下，仍是座無虛席。

台北的Solo Pasta菜色多變，價格平實親和，氣氛也輕鬆自在。
台北的Solo Pasta菜色多變，價格平實親和，氣氛也輕鬆自在。

採訪前幾天，看到王嘉平的臉書上正在徵借gelato義式冰淇淋機，採訪這天，便吃到了名為「西西里燒冷冰」的這道新菜。王嘉平的女友也是他的事業夥伴Julia說，這是傳統西西里吃法，布里歐修夾著gelato，西西里人早餐也吃這個，午餐也吃這個。

【西西里燒冷冰】是用布里歐修麵包體夾著gelato義式冰淇淋，布里歐修富含奶油香氣，與冰淇淋一起在口中融化，搭配得剛剛好。
【西西里燒冷冰】是用布里歐修麵包體夾著gelato義式冰淇淋，布里歐修富含奶油香氣，與冰淇淋一起在口中融化，搭配得剛剛好。

　

傳遞義大菜風土真滋味

曾在台中開過K2義式冰淇淋專賣店的王嘉平，對於冰淇淋的質地要求很嚴格，他一再強調：「絕對不能叫它霜淇淋！你要知道冰淇淋是介於液體與固體之間，不能結凍但也不能一下就化了！好的義式冰淇淋要很Q，Q度的影響來自於每一種食材的抗凍性不同，溫度、甜度、固形物及乳脂都會影響抗凍性！所以要十分精確地計算抗凍性，甚至不同的糖會有不同影響，例如有些糖可以表現出Q度，卻不會有甜度⋯」果然是台灣出了名的理論與實務俱佳的主廚。

【切壞的義大利麵】不同之處是一般義大利麵都是兩頭尖斜角，這牌子只有一頭且長短不一，故得其名。醬汁是義大利羅馬的羊奶起司加上風乾豬臉頰肉做成的培根。目前Solo Pasta使用義大利進口很厚的豬臉頰頸肉，但因疫情台灣目前不能再進口，算是吃掉一份就少一份的佳餚。
【切壞的義大利麵】不同之處是一般義大利麵都是兩頭尖斜角，這牌子只有一頭且長短不一，故得其名。醬汁是義大利羅馬的羊奶起司加上風乾豬臉頰肉做成的培根。目前Solo Pasta使用義大利進口很厚的豬臉頰頸肉，但因疫情台灣目前不能再進口，算是吃掉一份就少一份的佳餚。

去SoloPasta用餐，建議先打電話訂位。除了經常客滿之外，其實也是為了可以問問有沒有隱藏新菜。西西里燒冷冰的出現，就是源自於以前的同事送了一箱極甜的糯米荔枝，因此起心動念製作。身為台灣最會做義大利菜的主廚，王嘉平遊歷過義大利的18個省，在其中15個省份中的16家餐廳實習過，這個經歷讓他的菜，有一種俯拾皆得，信手拈來的自信與優勢。而這幾年，王嘉平似乎將自己對義大利風土人情的了解，加倍的融入在菜色中。最明顯的證明就是他開始推出明確標示產地的傳統菜。

【義大利糖醋茄子】是過往是義大利人旅行或是打獵時常帶著出門的食物。所有的食材依照不同的程度先炸過脫水，洋蔥要最後炸，因為糖分高，先炸的話會讓炸油無法再炸其他食材。接著加一些堅果後再加醋調味。王嘉平說這是所有雜燴蔬菜中賣相最不好，但是最好吃的。
【義大利糖醋茄子】是過往是義大利人旅行或是打獵時常帶著出門的食物。所有的食材依照不同的程度先炸過脫水，洋蔥要最後炸，因為糖分高，先炸的話會讓炸油無法再炸其他食材。接著加一些堅果後再加醋調味。王嘉平說這是所有雜燴蔬菜中賣相最不好，但是最好吃的。

【章魚】這道料理是讓章魚在封閉的空間中，以自己的黏液與體內水分中煮熟，有點像無水料 理，煮後再煎，這樣做出來的章魚又香又柔軟多汁，呈現食材本身完整的風味。
【章魚】這道料理是讓章魚在封閉的空間中，以自己的黏液與體內水分中煮熟，有點像無水料 理，煮後再煎，這樣做出來的章魚又香又柔軟多汁，呈現食材本身完整的風味。

【曠世奇派】是向米其林三星義大利名餐廳Osteria Francescana致敬的作品，幾乎完全復刻但改變做法。將鴨肝去筋，以法國蘋果白蘭地醃漬，加熱到50度軟化塑形再垂吊著冷藏熟成3~4天，插上冰棒棍，外表裹上焦糖杏仁碎、烤過的榛果及一點點的鹽。榛果與杏仁風味香氣都非常吸引人，鴨肝入口即化，滿含馥郁滋味 。
【曠世奇派】是向米其林三星義大利名餐廳Osteria Francescana致敬的作品，幾乎完全復刻但改變做法。將鴨肝去筋，以法國蘋果白蘭地醃漬，加熱到50度軟化塑形再垂吊著冷藏熟成3~4天，插上冰棒棍，外表裹上焦糖杏仁碎、烤過的榛果及一點點的鹽。榛果與杏仁風味香氣都非常吸引人，鴨肝入口即化，滿含馥郁滋味 。

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

義大利 冰淇淋 早餐

延伸閱讀

AI預測疫情 可做封城決策參考

影／新北市府變身音樂沙龍 公務員陶醉到不想上班

921地震家毀 左涵瀛父親為她撿護照出國習聲樂

單親媽媽相信美籍男網友 警員苦勸離銀行折返又想匯款

相關新聞

唯一獲得義大利官方認證的餐廳　沒人比他會做義大利菜　

王嘉平30歲那年因為發現自己有做菜的天賦，放棄在美攻讀的碩士學位，到義大利跟義大利人學做菜學語文。也是台灣唯一獲得義大利官方認證的義大利餐廳。他的頭銜前面經常被加上這句：「最會做義大利菜的台灣人」，確實沒錯，在台灣這些年開開關關的各式義式料理中，王嘉平的餐廳Solo Pasta在疫情期間梅花座限制下，仍是座無虛席。

宗大筠／三倍振興券的餐飲行銷該做？不做？

近日經濟部正式發布振興券，餐飲的野火也冉冉燒起：「餐廳怎麼做振興券的行銷？」透過近期市場的消費習慣觀察與專家顧問群討論統...

Mackey牧元／在家也能做名店級日式炸豬排嗎？

話題美食書《東京豬排會議》，是由日本三位當代美食家山本益博、Mackey牧元、河田剛，憑著對炸豬排的熱愛，固定每2周聚會...

高琹雯／餐廳外帶外送的該與不該

台灣疫情最緊張的3、4月時，我吃了不少外帶餐盒。一方面不想冒險去公共場所，二方面也想支持餐廳，那陣子餐飲生意明顯下滑，許...

謝忠道／疫情之後，餐廳的轉型與重新定義

當一家餐廳為了因應疫情，宣布從精緻用餐型態改為戶外座位，鋪桌布在廳外的草地上野餐喫漢堡，或許不是甚麼太讓人驚訝意外的轉型...

美味點訪／香港人必去的麵包店bakehouse & 靈魂人物四季飯店前烘培主廚Gregoire Michaud

唯有bakehouse的麵包，吃了讓人會有打從心裡的感動，接著還會想默默許下願望，希望一輩子都有bakehouse的麵包可以吃。

葉一南／吃飯前請先拉筋 後疫情時代觀察飲食

想不到會參加虛擬晚餐。甚麼也有第一次。

張維中／秋風的節奏

白露一過，秋分前後，天氣終於不那麼炙熱了。想起一個月前同時間的午後，東京的氣溫經常比台北和曼谷還高。日本氣候乾燥，走在街...

張聰／檳城雙雄

這一篇文章我希望跟大家介紹兩位年輕的馬來西亞華裔廚師。他們兩位都是遊歷世界各地，練得一手好廚藝，然後最後都決定回他們老家...

張維中／吐司的身世

從LOFT買了一個有趣的「烤吐司加濕器」回家。這個「器」不是機器，而是陶器，外型做得像一條迷你的吐司麵包，把它浸入水中約...

張聰／怎麼才算好的蝦餃？

在台灣住下近五年，發覺大家很喜歡粵菜，尤其鍾情點心和燒味。但可能台灣朋友嚴己而寬人，或者說對粵菜點心和燒味，沒有一個很清...

高琹雯／重啟又關閉，餐廳承受得了幾次疫情打擊？

台灣自從6月7日防疫解封後，島上人民彷彿沒事一樣，上餐館的上餐館，旅遊的旅遊，只是不能出國。這樣的「正常」生活，別國不是...

熱門新聞

含糖量過高！ 愛爾蘭法院：Subway的麵包不是麵包

連假去哪兒？信義幹線Bar Hopping 微醺十月跑起來！

皮卡丘杯身、可達鴨杯提欠收服！青花瓷風「可不可ｘ寶可夢」4款聯名手搖必喝

超萌黑貓杯款必收！星巴克「萬聖節黑貓系列」重磅回歸、10月買一送一別錯過

唯一獲得義大利官方認證的餐廳　沒人比他會做義大利菜　

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。