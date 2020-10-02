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唯一獲得義大利官方認證的餐廳 沒人比他會做義大利菜
【圖／文：行遍天下】
王嘉平30歲那年因為發現自己有做菜的天賦，放棄在美攻讀的碩士學位，到義大利跟義大利人學做菜學語文。也是台灣唯一獲得義大利官方認證的義大利餐廳。他的頭銜前面經常被加上這句：「最會做義大利菜的台灣人」，確實沒錯，在台灣這些年開開關關的各式義式料理中，王嘉平的餐廳Solo Pasta在疫情期間梅花座限制下，仍是座無虛席。
採訪前幾天，看到王嘉平的臉書上正在徵借gelato義式冰淇淋機，採訪這天，便吃到了名為「西西里燒冷冰」的這道新菜。王嘉平的女友也是他的事業夥伴Julia說，這是傳統西西里吃法，布里歐修夾著gelato，西西里人早餐也吃這個，午餐也吃這個。
傳遞義大菜風土真滋味
曾在台中開過K2義式冰淇淋專賣店的王嘉平，對於冰淇淋的質地要求很嚴格，他一再強調：「絕對不能叫它霜淇淋！你要知道冰淇淋是介於液體與固體之間，不能結凍但也不能一下就化了！好的義式冰淇淋要很Q，Q度的影響來自於每一種食材的抗凍性不同，溫度、甜度、固形物及乳脂都會影響抗凍性！所以要十分精確地計算抗凍性，甚至不同的糖會有不同影響，例如有些糖可以表現出Q度，卻不會有甜度⋯」果然是台灣出了名的理論與實務俱佳的主廚。
去SoloPasta用餐，建議先打電話訂位。除了經常客滿之外，其實也是為了可以問問有沒有隱藏新菜。西西里燒冷冰的出現，就是源自於以前的同事送了一箱極甜的糯米荔枝，因此起心動念製作。身為台灣最會做義大利菜的主廚，王嘉平遊歷過義大利的18個省，在其中15個省份中的16家餐廳實習過，這個經歷讓他的菜，有一種俯拾皆得，信手拈來的自信與優勢。而這幾年，王嘉平似乎將自己對義大利風土人情的了解，加倍的融入在菜色中。最明顯的證明就是他開始推出明確標示產地的傳統菜。
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