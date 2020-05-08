美味點訪／香港人必去的麵包店bakehouse & 靈魂人物四季飯店前烘培主廚Gregoire Michaud

2018年bakehouse在香港初試啼聲便一砲而紅，兩年多後的今天，麵包店外排隊人龍依舊，這是麵包店主理人，Gregoire Michaud，累積二十一年功力的展現。

初到香港，就有當地同事推薦我一定要去bakehouse瞧瞧，不過我壓根兒沒放在心上。但是當有第二位、第三位同事推薦我去bakehouse後，我決定抽空拜訪這間香港人口中必去的麵包店。好慶幸有去，我才有機會列身bakehouse的忠實顧客之一。

香港街頭最不缺的就是麵包店，走三步就有兩家，但是唯有bakehouse的麵包，吃了讓人會有打從心裡的感動，接著還會想默默許下願望，希望一輩子都有bakehouse的麵包可以吃。這促使我與bakehouse背後的靈魂人物Gregoire Michaud相約，在一天麵包店開門營業前的早晨七點半，碰面聊聊。

曾經獲選為港澳最佳糕餅師傅（Best Pastry Chef in Hong Kong and Macau）、出過五本食譜的Gregoire Michaud是瑞士人，搬來香港已經二十一年。「我當初以為我會去日本，結果發現自己來到了香港」，Gregoire大笑地說，不難從其中聽出他爽朗及不設限的性格。在灣仔開設bakehouse前，Gregoire在香港四季酒店當糕點領廚，其後開設了他的第一家麵包店Bread Elements，成為香港民眾的新寵兒，更有許多高級餐廳爭相要把Gregoire的麵包放上菜單。但Gregoire沒有就此停下腳步，2018年Gregoire決定在餐飲業百家爭鳴的香港再闢戰場，一家麵包與咖啡完美結合的專店 - bakehouse就此誕生。

Gregoire當初開設bakehouse的初衷很簡單，就是想將最誠實的麵包滋味帶給大家。在香港，有越來越多人不再追求過度包裝，而喜歡購買天然、主打原味的食品，但在麵包這個領域裡卻很少有人跟上這個步伐。Gregoire意識到自己的所長正好可以滿足這片藍海，便緊緊抓住了這股浪潮。他在bakehouse裡打造了開放式廚房，好讓現烤出爐的麵包可以直接上架，也讓所有顧客可以清楚看見麵包的全部製程。開放式廚房的概念看似簡單，但在寸土寸金的香港卻是談何容易，也是許多其他大有來頭的麵包店無法匹敵的，「當初很多人都說我瘋了，但我就是決定放手一搏」，「bakehouse 的成功有三大元素：新鮮的產品、最樸實誠懇的店舖環境、還有每一位盡力服務客人、生氣蓬勃的員工」Gregoire分析。

bakehouse除了出了名的可頌麵包及酵母麵包，還有各式甜點。但是，在bakehouse怎麼不見甜點冷藏櫃呢？「在家做甜點不就是這樣嗎？從烤箱出爐以後就直接端上桌。」Gregoire理直氣壯地看著我，甜點一定要新鮮上架，是他的另外一個堅持。用真材料和處處堅持下做出來的麵包甜點，價格卻十分親民。我還記得第一次去bakehouse，一不小心就買了滿滿一大袋，價格卻出乎意料的公道。當我把這件事情跟Gregoire說的時候，他說他就是要讓顧客驚嘆：「哇拷！這東西太好吃了吧！我還要再回來買！」而要讓顧客願意回流，合理的價格當然十分重要。「我要做的是把bakehouse變成香港民眾日常生活中的一部分，而非什麼曇花一現的高級甜點店」Gregoire自豪地說。

Gregoire對麵包、糕點充滿著極大執著，我問他，此生要是不當麵包師傅，他會想當什麼？Gregoire愣了好久，才跟我說他除了烘焙，還是最想要做烘焙。「你知道嗎，我們店裡的杏仁丹麥麵包已經改良了兩次，我現在還在研發第三款！我每天都在想要怎麼讓我的麵包更好吃」「究竟怎麼樣才叫好吃，得先通過我這一關」Gregoire打趣地指向自己的肚皮。

現在的bakehouse是香港家喻戶曉的麵包名店，Gregoire認為他開店得到的回饋，就是他得到一個合作無間的團隊，還有顧客開心的笑顏，特別是小朋友一口咬下麵包心滿意足的神情，「小朋友吃到麵包的真摯反應是不會騙人的」。Gregoire說他的終極目標就是為香港打造一個更好的烘焙產業，對於一個充滿熱情、擁有理想、十八般武藝樣樣在身的烘焙師傅而言，這樣的願景也只是近在咫尺。最後偷偷跟大家報告，Gregoire透露很多餐飲界的朋友都建議他來台灣開店，Gregoire說他會好好地想一想。說不定不久的將來，台灣的大家就能享受到這平價的美味了！

bakehouse

14 Tai Wong Street East, Wanchai, Hong Kong

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