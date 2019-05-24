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吃貨台北篇／高琹雯 追求自在的覓食體驗

2019-05-24 11:58經濟日報 文／Liz高琹雯

我被認為是「世界各地飛來飛去的吃貨」，其實內心冒冷汗－我覺得我飛得不夠多。打字的這當口，瑞典知名遠得要命的餐廳Fäviken剛宣布將於今年12月歇業，我還沒去過呢。

2017年在墨爾本訪問英國廚神Heston Blumenthal。 圖／Liz高...
2017年在墨爾本訪問英國廚神Heston Blumenthal。 圖／Liz高琹雯
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如果說「飛來飛去的吃貨」是一種行業，那我是這行業裡相對懶散的人。我的朋友裡，有人專職帶美食團，飛得多是必然；有人是國際一線網紅，旅行邀約接不完；有人不從事美食工作但出差應酬多，沿路也吃了不少。還有人是以攻克餐廳為樂，最難訂位的、窮鄉僻壤的、勞師動眾的，這些人通常極有錢也極有閒，才能傾注一般人難以想像的資源去吃餐廳。

我是美食的文字工作者，我產出的內容就是我的吃食經驗，經驗範圍小至生活周遭，大至長途遠征，都操之在我。這何其幸福，我明白，一切都關乎我想不想而已。我當然時常想追求極致的飲食體驗，然而在爭取之餘，我常常不想太費力，不想讓追求凌駕於享受之上，沒有非吃不可的餐廳，沒有非去不可的地方，本末倒置就沒意思了。

今年2月終於吃到傳奇的The Fat Duck。 圖／Liz高琹雯
今年2月終於吃到傳奇的The Fat Duck。 圖／Liz高琹雯
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當吃貨…賺的是「體驗」

在「吃貨」這一行，你賺到的是「體驗」，你付出的是「體力、時間、金錢」。

很多人以為寫美食就是吃吃喝喝，很輕鬆吧？其實當任何一件事情變成一種工作，都輕鬆不起來。我起初寫「美食家的自學之路」部落格，業餘心態沒有壓力，涉入餐飲業界後，開始獲得正式採訪的機會，參加餐飲評鑑頒獎典禮、美食美酒節、廚藝論壇、媒體參訪團，無數的餐會、餐敘、試菜，其實都是用肉身換體驗，把體驗變內容。而在所有工作的空檔，我私人覓食遊覽的行程，也隨時可以變成工作，只要我認為我應該把這項體驗與大家分享。我必須確保我的身心狀況良好，感官敏銳暢通，否則談何體驗？而只要我想獲得這項體驗，我完全樂意自掏腰包。在體驗的過程中，我還得不斷觀察、記錄、問問題，如果腦袋放空，只是白忙一場。然後，最終要有產出，你必須留時間給寫作，否則沒有意義。

去吃Noma Mexico時順道去了馬雅古城Chichen Itza，世界新七大...
去吃Noma Mexico時順道去了馬雅古城Chichen Itza，世界新七大奇蹟之一。 圖／Liz高琹雯
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吃美食是一種體力活，很多人不曉得。

現在我安排一年的行程，除了固定會去採訪亞洲50最佳餐廳、世界50最佳餐廳，其他就看有什麼邀約，以及自己想去什麼地方。我通常不會去搶訂位，我不喜歡排隊與廝殺，如果各位認為我厲害的餐廳或餐會也沒少吃，那純粹是因為老天眷顧。我吃到2015年Noma的東京客座，以及2017年Noma的墨西哥客座，都是因為朋友訂到了，揪我去。

有人幫你訂到位還不去嗎？飛到墨西哥馬雅古城Tulum的機票立刻買，從台北出發、中停舊金山、轉機至Cancun，再乘二小時的車始可抵達。千里迢迢吃這一餐，絕世美味？螞蟻蛋、烤蚱蜢、香蕉皮灰根本稱不上。然而若非這一餐，我不會去到Tulum，不會見識到此歐美人的新興旅遊勝地，海濱飯店區全是美感絕佳、姿態奔放的精品旅館，餐廳、咖啡店、商店、Spa店好逛好玩得嚇死人。我非常想念離開前的那一天，與好友去做馬雅粘土按摩，連耳溝都被塗上泥巴，洗淨後素著一張臉散步去海灘上的餐廳，吃著香脆鮮辣的煙燻豬肉炸塔可。

Asador Etxebarri神乎其技的烤紅蝦。 圖／Liz高琹雯
Asador Etxebarri神乎其技的烤紅蝦。 圖／Liz高琹雯
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一天兩大餐 姊姊有練過

想吃又遠又難訂位的餐廳，還可以參加美食團。東京壽司生客難入，幾年前我吃到數寄屋橋次郎、齋藤壽司、喜邑壽司，就是因為報名了美食團；去年我終於吃到世界排名第10的「傳奇烤肉店」、位於北西班牙山中小鎮的Asador Etxebarri，也是由美食團帶路。去年5月我和先生去蜜月旅行，挑了王嘉平主廚與其伴侶Julia辦的南義美食團，途經Campania、Basilicata、Puglia三省，14個城市，一邊玩一邊發文，引來朋友詢問「妳是去參加媒體團喔？」

位於北西班牙山谷中的傳奇烤肉店Asador Etxebarri。 圖／Liz高琹...
位於北西班牙山谷中的傳奇烤肉店Asador Etxebarri。 圖／Liz高琹雯
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其他時候就是自己安排。我規畫行程總是優先規畫吃什麼，日期與早中晚攤開來，看空格怎麼填。撇除例外情況，訂餐廳通常抓一個月前，愈難訂的餐廳愈要注意什麼時候開放訂位。有的人一天不只排三餐，不想浪費任何覓食機會，但我認為，吃到沒胃口才叫浪費。我一定會留一些餘裕，一天只排一頓大餐，另一頓就是當地特色小食或人氣餐廳。我也不會把空格填滿，留一些彈性給臨時起意或意外驚喜。也不能只是在餐廳與餐廳之間移動，去看古蹟、逛市場、參觀博物館，去和當地產生連結，對於一個地方的理解也能增進美食體驗。

以上是最理想的狀況。有時候情非得已，餐廳只有某個時間有位子，或是突如其來的機會非抓住不可。今年初我去倫敦，世界最佳女主廚Clare Smyth的餐廳我只訂到晚上9點45分的位子，當然去，但不點最大的tasting menu，因為要保留體力給隔天中午的傳奇三星餐廳The Fat Duck。

其實我本來也沒訂The Fat Duck，卻因緣際會在旅途中拿到位子，當然去，把原本的晚餐挪後二小時，衝過去再衝回來。那這樣一天吃二頓大餐？告訴你，姊姊有練過。

怎麼維持身材？其實身體會保持恆定，以我現在的年紀、生活方式，我的身材不太會改變。吃大餐控制在一個範圍內，不吃大餐時就吃清簡一點。攝取澱粉與糖要有意識，但我不會避開，而是有方法地吃，盡量每一餐均衡攝取蔬菜、蛋白質、澱粉。我不買手搖飲，很少喝含糖飲料。我不吃早餐，早上要墊胃就喝優酪乳或吃一顆水煮蛋。我會吃零嘴解饞，但不過量。我會上健身房做重訓，一周二次的習慣已維持四年半。我不節食，不做極端飲食也不做劇烈運動。

所以我連維持身材都不想費力。人生諸事我都只想順其自然水到渠成，做一個吃貨，也是如此。

Tulum濱海區超好逛，這服飾店多可愛。 圖／Liz高琹雯
Tulum濱海區超好逛，這服飾店多可愛。 圖／Liz高琹雯
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壽司墨西哥東京

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