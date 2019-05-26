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吃貨上海篇／陳慶華 樂於食好食 識名廚

2019-05-26 16:15經濟日報 文／陳慶華

遊歷了30幾國，主要目的就是覓食，正式以美（覓）食家為專職以後，每年大約吃100多家米其林餐廳，累積已約3、400家之間。因為工作搬到上海已近9年，在中國電視節目「鋒味」當過評審之外，也在國際知名的餐廳榜單OAD投票，也以媒體身分參加國際美食廚藝的相關活動。

陳慶華和Noma主廚René Redzepi。 圖／陳慶華
陳慶華和Noma主廚René Redzepi。 圖／陳慶華
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我第一個創業的公司註冊成立後，就確立了我的飛行人生。第一年做了東京與義大利白松露團，營運3年多來隨著公司知名度提升與口碑幫助下，一直在世界各地飛行，無論是與客人在國外會合，還是自己因媒體人的身分受邀，或是自己私下探訪新餐廳累積經驗值而去，一年下來飛行約70次，一年要吃上百家米其林餐廳，幾乎每一個星期要飛一次。足跡遍及日本、泰國、韓國、台灣、新加坡、義大利、法國、北歐、西班牙、英國，接下來還在規畫南美美食行程。

高端需求飛漲 躬逢其盛

踏入這行一路走來，一直覺得自己很幸運，一方面是有太多好友相助，加上創業的時機剛好在大陸高端生活方式需求飛漲，金字塔頂端收入的人士對生活體驗要求提升的大環境背景下開始，隨著媒體無國界，消息也無國界，世界各國頂級廚師與料理紛紛到上海扎根，上海也成為一個飲食文化百花齊放之地，因我的飲食經驗累積、語言能力與工作經歷，剛好在這個地方搭起世界美食文化的橋樑。

做這行當然也有龐大的壓力，特別是在這個什麼都有可能複製的年代，抄襲的情況非常嚴重，只能不斷改變覓食行程內容，累積人脈，與主廚建立良好關係，確保優先訂位權，拓展更多餐飲文化的視野，讓自己能看到世界盡頭的光芒，發現潛力廚師與餐廳，或是伴隨絕世美景的餐廳等各種獨特的夢幻行程，一切都有盡善盡美的壓力，才能躲開紅海競爭，跑在業界之先。

最讓我最感動的經驗是瑞典靠近北極圈的米其林餐廳Fäviken，那真的是到了天涯海角的感覺，在巨大遼闊的積雪高山下，北瑞典季節的限制，無論是捕魚和附近捕獵，收穫和保存食材。這創造了一個獨特的和不斷變化的菜單，保存了完整的北歐風土。而大廚Magnus Nilsson更是一位世外奇人，他有著維京後裔粗曠的外表，兼具草原牧歌般的情懷；那一手好廚藝不在話下，更難得的是他還有一顆奔放自由而又纖細入微、充滿詩情與哲思的心。在此與世界各地慕名前來的國際美食家共餐，大家有共同的興趣，經歷一樣辛苦的路程才來到這，即使互不相識，但就足以打開心房話家常。沒有去過Fäviken，我很難想像在世界的角落有這麼一個地方，可以那麼陌生，同時又這麼自在，我還記得這一趟拜訪在北歐的冬天，我甚至看到了極光。

驚豔紫外線 創意前衛著稱

最驚喜的應該是在上海的感官餐廳UltraViolet 「紫外線」，它是世界50最佳餐廳唯一上榜來自中國大陸的餐廳，也使得主廚Paul Pairet成為當今整個中國大陸最具話題性與指標性的明星廚師。紫外線提供的是徹頭徹尾的創意與前衛，為人著稱的沈浸式體驗，讓客人花4,000元或6,000元人民幣，不只滿足味覺、視覺，而是加上聽覺、嗅覺、觸覺的整體五感享受。紫外線一次招待10位客人，無論彼此認識不認識，大家坐在一張桌子上，在與食物相應的聲光效果中享受20道菜，每道菜的菜色主題不同，但都具備極簡、純淨的個人風格，搭配與菜色相應的聲光甚至嗅覺效果後，就能讓人五感全開。UltraViloet提供的不僅僅是食物，是如夢似幻的浸潤式用餐體驗，他創造的是回憶的價值以及力量。

最撫慰人心的食物對我來說大抵是湯類，印象中每次體驗到東京米其林三星神田裕行的椀物，也就是湯的主菜，每每都有靈魂被洗滌的感受。神田主廚主張真味即是淡，體現在他對於高湯的做法，最喜歡的搭配還是銀杏蝦丸與春筍清湯，由於他在法國工作過，生活體驗與傳統日料的廚師不太相同，坐在板前聽他風趣幽默的話語，實在非常的療癒，品嘗到的不只是美食，還有大師的精神。

這個工作吸引我的地方還在於認識名廚，許多名廚身上都有異於常人的血液。我最佩服的廚師就是曾經多次排名世界第一丹麥Noma的Rene Redzepi，他幾乎已經是北歐料理界的精神指標，但卻還是這麼真誠。記得有一次我在哥本哈根前往餐廳的路上叫不到車，他看到我不但幫我叫了計程車，還打電話給餐廳的廚師朋友多關照我一下，讓我很感動。我佩服的廚師很多，但當我看到太多廚師成名前後的變化，時常感到唏噓，因此愈加欣賞他個人特質。

我也從客戶身上學到很多待人處事與事業經營之道，由於我的客戶多半都是事業有成人士或是名人，透過餐桌上分享的人生經驗或許最為貼心，讓我有幸也能參與他們的談話過程，這些寶貴經驗都是我的人生養分。

當然這個工作也有缺點，雖然每個星期都在飛，但每個地方都無法久留，工作總是把時間都切割成片段。之後如果有機會，最想要的生活方式是半年待歐洲、半年在亞洲，可能是義大利、丹麥、台灣、日本。

最大的缺點就是吃的精緻也是一種身體負荷，除了行程之外，回到上海也有很多餐廳邀約在身，一刻都不得閒，如果有約我都盡量排在中餐時段，一天就這麼一餐，免得身體吃不消。如果沒有邀約，或是沒有品嚐餐廳的計畫，我就吃得非常簡單，但一定會挑選好的食材。

食安升級 有機農業抬頭

自從做高級料理產業之後，我對天然食材也愈來愈講究，還好上海的飲食安全也提升很多，像是採用有機農業的新榮記，還有川菜玉芝蘭等等。簡言之，雖然有很多機會吃到頂級料理，但不工作的時候自己也要非常自律才行。

對我而言，上米其林餐廳重點已經不在於吃，而是像一個密探一樣眼觀四面耳聽八方，感受服務、食材與各式體驗。對自己的定位也早已不是走遍世界的美食家而已，在我心中這項工作的使命就在於搭橋，去年底我們在上海做了一場餐飲產業的國際飲食研討會，邀到名廚江振誠與上海主要的米其林星廚來演講，提供上海新一代廚師一個能與國際名廚的交流機會，此外我們也將工作觸角延伸到頂級餐廳的行銷顧問，希望扮演的是中西高級料理文化交流的身份，另外透過文字做一個美食傳教士，把相關知識交流分享出去。

這是個重人情的工作，除了職業上的需要，特別要感謝諸多朋友的相助，決定透過文字書寫體驗，是受到美食家謝忠道的啟蒙，在巴黎的時候謝忠道協助我做過現場講解美食美酒。

創業之路上遇貴人與知心是最幸運的事，我相信無論是從事哪一個行業都是不變的道理。

東京米其林三星神田菜品銀杏蝦丸與春筍清湯。 圖／陳慶華
東京米其林三星神田菜品銀杏蝦丸與春筍清湯。 圖／陳慶華
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上海米其林名廚
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