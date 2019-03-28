親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美食新聞
人氣美食特蒐
甜點午茶
特色餐飲
異國美食
最愛咖啡香
美食DIY
名人報報

涉詐領助理費12萬 童仲彥不認罪一審重判7年6月

美國務卿：美國運用所有工具 阻止陸孤立台灣

邱一新評飲食／食粥致神仙

2019-03-28 07:19聯合報 邱一新，美食作家

突然，很想吃粥。

近日重讀林語堂《蘇東坡傳》，赫然發現以前不曾留意的英文書名《The Gay Genius》—或譯「一個令人著迷的樂觀天才」，更能總結蘇東坡的一生；再從其「自笑平生為口忙」，不論放逐何處都能隨遇而安找到好吃的，即便家中只剩豆子也能煮出「更識人間有真味」的豆粥，不改其樂，許是吃食在某些特別時刻具有令人滿足的療癒性，如英語世界慣稱的Comfort food。

謝阿姨美食坊的芋頭粥與其配菜。 圖／邱一新提供
謝阿姨美食坊的芋頭粥與其配菜。 圖／邱一新提供
分享

另有一道在海南就地取材的玉糝羹—因稻米不足，便「以薯芋雜米作粥糜以取飽」，吾揣想是山藥粥，然亦有言是芋頭粥，說是「色香味奇絕」，其理皆同，很可能只是蘇東坡境隨心轉的一種哲學觀，把詩詞難以道盡的五味雜陳熬煮成苦中作樂的殊滋異味，讓粥品成為他的Comfort food，可見好吃未必要吃好，人只要看得開，心情好，食粥都能致神仙。

以吾有限知識揣測，蘇東坡的豆粥估計是豌豆或豇豆（菜豆仔）、或北宋才傳入的綠豆，抑或原產於中國的紅豆—南宋食譜《山家清供》即描述了砂鍋煮紅豆粥的做法：「用沙瓶爛煮赤豆，候粥少沸，以豆投之同煮，既熟而食。」但我往往當它是多年嗜吃的東豐街「半畝園」綠豆粥（實是雜糧粥），滑稠綿密，滋味清美。每獨往，一碗粥加上一個牛肉餡餅同三兩小菜，如燒茄子、毛豆烤麩、小黃瓜拌洋菜、醋溜蓮藕、雪裡蕻百頁，吃來何等舒暢過癮，教人暫忘生活中某些不堪。

至於玉糝羹—就當是芋頭粥吧，不禁想起以前在台北上班時，常去博愛路吃的「謝阿姨美食坊」的芋頭粥，頗有我老家（慢城大林）之刈稻飯湯味況；此店尚維繫老派飯館給人飽餐一頓的作風，兩大鍋芋頭粥和芋頭米粉湯任人自行添加，隨便一舀就能撈到芋頭塊、香菇、油豆腐、蝦米、油蔥酥、蔥花等，愈吃愈涮嘴，不知不覺就兩三碗了，人來此多半就是為了此粥粉，可見飯菜再豪奢都不及一種Comfort Food。

此店供菜和收費採人頭計，一人用餐二道菜，兩人三道菜、三人四道菜，以此類推，會吃到什麼全憑當天買了什麼菜，常備十五道菜，魚和雞一定有，可說人愈多菜色愈豐；便說前陣子邀攝影家周慶輝夫婦聚餐，五人，先敬菜（涼拌大頭菜），再上白斬雞、醉蝦、炸紅燒肉、炒高麗菜、炒油菜、清蒸紅魚，雖說家常，卻也細膩可口，眾人吃得酣暢極矣。

此店另有一風景，便是電影感，刀鏟鍋盤此起彼落，炸炒煎爆交織，令人食欲大開，大呼過癮，效東坡一笑而起，渺海闊而天高，頓覺天底下沒啥事是吃解決不了的，須知不論身在何種難處，生活中皆能找到屬於自己的Comfort Food。

相關新聞

米其林星廚「江振誠」 宜蘭田中央的家宴

2019-03-04 10:19

文人名流 30年廚房 上海太太任秀寶的秀蘭小館

2019-02-02 21:59

王瑞瑤／團圓夜別再堅持吃鯧魚了吧！

2019-01-31 11:33

世界五十最佳餐廳新規則：歷屆世界第一餐廳無法再入圍！

2019-01-24 09:59

焦志方說菜！ 平民美食的「摘星秘方」

2019-01-22 08:02

沈武銘的茶能盜走煩惱　左手泡茶 無人能出其右

2018-12-31 16:31

優人物／都市偵探李清志 台北城午后散策

2018-11-05 09:45

一個美食家的自學養成

2018-11-02 15:31

JL Studio主廚 亞洲最值得關注新星

2019-03-15 12:43

邱一新／高雄市：風櫃來的漁家菜

2019-02-14 10:27

東西餃子貌合神離 種種元寶稱呼各異

2019-01-20 11:23

于國華／集集山蕉的夢想

2018-12-03 10:50

葉怡蘭／玻璃杯，淺酌就好

2018-12-03 10:35

王瑞瑤／廚房又不是動物園！

2018-12-03 10:22

鮮中之鮮淡水小蟹卵 中國蟹美味令人生仙

2018-11-30 13:05

優人物／寶春師傅 帶吃5家懷念的味道

2018-10-01 00:08

優人物／吳寶春：台灣小吃教會我的事

2018-10-01 00:04

廣東食神傳人 大師姐：這一生我已將所學都分享出來

2018-08-05 21:07

用蛤蜊湯征服地獄主廚 王凱傑再讓台灣蚵仔煎進華府智庫

2018-05-28 09:15

廚神亞尼克來台快閃！不只呈現米其林星級美食更秀出挑表好品味

2019-03-18 11:45

葉怡蘭／紅茶的杯、咖啡的杯

2019-02-23 10:29

小碟小皿樂趣多 靈動小巧惹人愛

2018-09-01 15:29

應更灑脫，筷架

2018-08-04 08:15

名廚江振誠開講 台灣首場深度餐飲論壇早鳥票開賣

2018-05-16 18:10

謝忠道巴黎直擊！2018法國米其林 日本大廚一舉摘9星

2018-02-07 10:45

王瑞瑤／我看台灣紅蝦評鑑

2017-12-28 11:59

菜鳥廚師翻轉人生！ 美大學生宿舍藏著超夯迷你餐館

2017-12-11 09:02

吳寶春翻版 「陳安彥」廚藝賽翻轉人生！

2017-11-20 12:03

江振誠新計畫曝光 擔任成都餐廳「廊橋」廚藝總監

2017-11-16 23:56

台灣第一位米其林星廚是他？抵台第一站先奔南門市場

2017-11-16 18:57

烹飪是每個人都要會的技藝！ 專訪英國新生代電視名廚 Chris Baber

2017-11-06 11:01

今天不談米其林！江振誠實境秀 炒出香氣秘訣靠它

2017-10-20 16:15

女子漢／餐廳廚房如地獄 她比男人更悍、更清醒！

2017-08-11 13:37

年輕人排隊吃一蘭太好命？ 作家評：時間太多也是壓力

2017-06-30 06:02

王瑞瑤／3個小時毀掉一家餐廳？

2017-05-12 14:35

帶團賺第一桶金！瑞士旅遊教父「楊振發」

2017-04-08 10:30

對於「吃」格外挑剔！梁吳蓓琳的私房評價

2017-04-08 07:19

李昂／為藝伎咖啡遠訪巴拿馬 她宣言：吃到走不動！

2017-04-07 21:07

李昂／賣房子追美食 「美食就是我的目的」

2017-04-07 15:09
看更多

熱門文章

墾丁海產店30片超厚鮭魚！ 超便宜她驚呼：不用做生意了？

2019-03-25 10:31

動物系馬克杯！星巴克「世界地球日」超萌台灣黑熊4/10趕快帶回家

2019-03-26 16:00

跑好幾家才買到！「孔雀抹茶泡芙」只賣到4/12再掀騷動

2019-03-25 20:11

宵夜福音！ 非油炸、低熱量　韓國農心推出「低卡辛拉麵」 比紅色版熱量足足少了200大卡

2019-03-25 17:00

「美食奧斯卡」亞洲50最佳餐廳榜單公布 MUME大躍進勇奪第7、RAW退到第30名

2019-03-26 23:03

小美冰淇淋也變飲料啦！小7獨賣「小美香草牛奶」網問：是融化的滋味嗎？

2019-03-26 17:02

丸久小山園高級抹茶製作！和光等級的手作精緻濃郁抹茶甜點店 自由式 Free Form

2019-03-25 10:02

鉄火牛排進駐新光三越A11 開幕期間限定3天享4人同行2人免費

2019-03-26 19:43

草莓芒果加麻糬冰淇淋超欠吃 邪惡組合這間超商有得買

2019-03-26 13:55

現烤牛肉淋上一大杓「松露醬」！開丼用「安格斯牛中的LV」做牛丼

2019-03-27 10:17

金秘書也愛！「Lady nara」4／29登台　在夢幻森林中品嚐泰式下午茶

2019-03-26 20:08

直送火烤美味! 漢堡王Uber Eats上線4/22前免運3次

2019-03-27 10:50

這幾款一定要吃！網友大推「日本超商必買冰品」小7就能買到

2019-03-27 19:12

肯德基推花生醬漢堡 咬一下醬汁噴一臉

2019-03-26 19:52

真的不是肉！DARCIS Cafe引進「未來肉排」做漢堡 肉排、起司全是素食

2019-03-27 17:28

Dazzling Cafe十週年 推新品莓好食光、烏克栗栗

2019-03-25 10:18

闖關遊戲免費送！ 繼光香香雞新品「地瓜薯薯」明開賣

2019-03-27 16:25

邱一新評飲食／食粥致神仙

2019-03-28 07:19

超商限定！COLD STONE草莓白玉冰銅燒、野莓馬卡龍冰淇淋登場

2019-03-27 18:47

整盒鮭魚壽司帶回家吃！日本No.1的壽司郎「可以外帶」了　3種套餐可選

2019-03-28 00:55

增量42%! 肯德基「花生熔岩咔啦雞腿堡」 全台門市都吃得到

2019-03-27 21:01

好期待！名廚快閃餐廳Chefs Club將在4月開幕 首位客座主廚找廚神門生

2019-03-25 19:54

史上最強美國牛排月 驚奇4小仔套餐、用餐抽5千元抵用券

2019-03-27 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top