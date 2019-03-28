邱一新評飲食／食粥致神仙

2019-03-28 07:19 聯合報 邱一新，美食作家



突然，很想吃粥。

近日重讀林語堂《蘇東坡傳》，赫然發現以前不曾留意的英文書名《The Gay Genius》—或譯「一個令人著迷的樂觀天才」，更能總結蘇東坡的一生；再從其「自笑平生為口忙」，不論放逐何處都能隨遇而安找到好吃的，即便家中只剩豆子也能煮出「更識人間有真味」的豆粥，不改其樂，許是吃食在某些特別時刻具有令人滿足的療癒性，如英語世界慣稱的Comfort food。

謝阿姨美食坊的芋頭粥與其配菜。 圖／邱一新提供 分享 facebook

另有一道在海南就地取材的玉糝羹—因稻米不足，便「以薯芋雜米作粥糜以取飽」，吾揣想是山藥粥，然亦有言是芋頭粥，說是「色香味奇絕」，其理皆同，很可能只是蘇東坡境隨心轉的一種哲學觀，把詩詞難以道盡的五味雜陳熬煮成苦中作樂的殊滋異味，讓粥品成為他的Comfort food，可見好吃未必要吃好，人只要看得開，心情好，食粥都能致神仙。

以吾有限知識揣測，蘇東坡的豆粥估計是豌豆或豇豆（菜豆仔）、或北宋才傳入的綠豆，抑或原產於中國的紅豆—南宋食譜《山家清供》即描述了砂鍋煮紅豆粥的做法：「用沙瓶爛煮赤豆，候粥少沸，以豆投之同煮，既熟而食。」但我往往當它是多年嗜吃的東豐街「半畝園」綠豆粥（實是雜糧粥），滑稠綿密，滋味清美。每獨往，一碗粥加上一個牛肉餡餅同三兩小菜，如燒茄子、毛豆烤麩、小黃瓜拌洋菜、醋溜蓮藕、雪裡蕻百頁，吃來何等舒暢過癮，教人暫忘生活中某些不堪。

至於玉糝羹—就當是芋頭粥吧，不禁想起以前在台北上班時，常去博愛路吃的「謝阿姨美食坊」的芋頭粥，頗有我老家（慢城大林）之刈稻飯湯味況；此店尚維繫老派飯館給人飽餐一頓的作風，兩大鍋芋頭粥和芋頭米粉湯任人自行添加，隨便一舀就能撈到芋頭塊、香菇、油豆腐、蝦米、油蔥酥、蔥花等，愈吃愈涮嘴，不知不覺就兩三碗了，人來此多半就是為了此粥粉，可見飯菜再豪奢都不及一種Comfort Food。

此店供菜和收費採人頭計，一人用餐二道菜，兩人三道菜、三人四道菜，以此類推，會吃到什麼全憑當天買了什麼菜，常備十五道菜，魚和雞一定有，可說人愈多菜色愈豐；便說前陣子邀攝影家周慶輝夫婦聚餐，五人，先敬菜（涼拌大頭菜），再上白斬雞、醉蝦、炸紅燒肉、炒高麗菜、炒油菜、清蒸紅魚，雖說家常，卻也細膩可口，眾人吃得酣暢極矣。

此店另有一風景，便是電影感，刀鏟鍋盤此起彼落，炸炒煎爆交織，令人食欲大開，大呼過癮，效東坡一笑而起，渺海闊而天高，頓覺天底下沒啥事是吃解決不了的，須知不論身在何種難處，生活中皆能找到屬於自己的Comfort Food。